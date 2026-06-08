España

Asociaciones de víctimas de pederastia denuncian que la Iglesia española ha seleccionado a quienes podrán reunirse con León XIV: “Es una conducta rastrera”

Desde la Asociación Nacional Infancia Robada, lamentan que el encuentro solo incluya a algunas víctimas vinculadas al plan Repara, un proyecto impulsado por la archidiócesis de Madrid

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El Papa León XIV y el arzobispo de Madrid, José Cobo, durante la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima. (Europa Press)
El Papa León XIV y el arzobispo de Madrid, José Cobo, durante la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima. (Europa Press)

Juan Cuatrecasas, presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), no puede evitar su indignación. A pesar de los esfuerzos que esta y otras asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia han realizado para reunirse con el papa León XIV durante su visita a España, no han obtenido respuesta. Cuatrecasas lamenta que el pontífice solo se vaya a reunir en la tarde de este lunes con algunas víctimas que han acudido al plan Repara, un proyecto que la archidiócesis de Madrid puso en marcha en 2020 para la atención a los afectados por abusos y que ha sido ampliamente criticado por las asociaciones por excluir a los supervivientes en su diseño, no establecer obligatoriedad para las diócesis y no garantizar la reparación.

“Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación. De hecho, nos hemos enterado a través de la prensa de que el papa iba a recibir este lunes, a las 16.15 horas, a unas pocas víctimas del plan Repara, cuando lo lógico habría sido que la Iglesia nos hubiera enviado un comunicado. Lamentamos esta conducta torticera, negligente y rastrera por parte de la jerarquía eclesiástica española”, señala Cuatrecasas en conversación con Infobae. Esta familia lleva más de una década buscando justicia para que los abusos sexuales que sufrió su hijo cuando era un adolescente por parte de José María Martínez Sanz, miembro y profesor del colegio vizcaíno Gaztelueta, del Opus Dei, no queden impunes.

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Con el objetivo de mostrar su “malestar e indignación” con la postura de la Iglesia, las asociaciones y colectivos de víctimas y supervivientes ANIR, AVA Navarra, Lulacris, Justice Initiative España y la Plataforma de Víctimas de Patxi Ezkiaga del colegio La Salle de San Sebastián han convocado hoy lunes, a las 10:00 horas, a los medios de comunicación frente a la Nunciatura Apostólica en Madrid, embajada de la Santa Sede y lugar donde se aloja el papa. La convocatoria coincide con el encuentro previsto entre el pontífice y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“A quienes han sido díscolos, por decirlo de alguna manera, se les ha dejado a un lado. Al papa le van a presentar a víctimas del plan Repara como ejemplos de lo que ha hecho bien la Iglesia en España, mientras que a las víctimas que han recurrido a la nueva vía de reparación del Gobierno y que no estaban de acuerdo con lo que les ofrecía la Iglesia, se les aparta”, sostiene Cuatrecasas. Asimismo, señala que las víctimas relacionadas con el Opus Dei enfrentan mayores dificultades para ser escuchadas por el pontífice, ya que “los responsables de coordinar su visita en España, Fernando Giménez Barriocanal y Yago de la Cierva, forman parte de esa misma institución”.

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León XIV llega en papamóvil a la Plaza de Cibeles. (Fernando Sánchez/Europa Press)
León XIV llega en papamóvil a la Plaza de Cibeles. (Fernando Sánchez/Europa Press)

Mecanismo mixto entre Gobierno e Iglesia

La nueva vía de reparación para las víctimas de pederastia de la Iglesia que menciona Cuatrecasas es fruto del protocolo firmado el pasado 30 de marzo por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. La iniciativa está diseñada para atender casos en los que ya no es posible la vía judicial, ya sea porque los delitos han prescrito o porque el agresor ha fallecido, y permite solicitar reparación económica, simbólica o restaurativa.

Esta vía no establece baremos ni cuantías económicas predeterminadas, ya que cada caso se analiza de manera individual. La decisión final queda en manos del Estado, y corresponde a la Iglesia pagar las indemnizaciones que se decidan.

Un sondeo en las calles de Madrid revela qué esperan los creyentes del Papa. Desde acercar la religión a los jóvenes hasta apoyar a los más humildes, los fieles expresan sus deseos y la alegría que les genera su presencia.

“Una herida abierta”

El propio León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le trasladó desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. “Sigue siendo una herida abierta”, aseguró al respecto.

Mientras asociaciones y víctimas reclaman mayor apertura y transparencia en los encuentros, la visita del papa sigue marcada por la masiva participación de fieles. Este domingo, más de un millón de personas acudieron a la misa celebrada en la plaza de Cibeles, donde el pontífice llamó a abandonar una fe “cómoda y privada” para asumir un compromiso con el bien común.

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