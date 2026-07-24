España

La boda de Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal en un hotel de lujo: el ‘sí, quiero’ con 250 invitados, un menú exclusivo y suites con vistas al Mediterráneo

Para la presentadora supone el comienzo de una nueva etapa personal junto al que fuera consejero delegado de Vocento

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La boda de Susanna Griso
Susanna Griso se casa en un hotel de la Costa Brava. (Montaje Infobae/Europa Press)

Este sábado 25 de julio quedará marcado para siempre en la vida de Susanna Griso. La presentadora de Espejo Público se casa con el empresario Luis Enríquez Nistal en una ceremonia que ha conseguido mantener un perfil discreto pese a tratarse de uno de los enlaces más esperados del verano. Tras meses de preparativos y después de confirmar públicamente su compromiso el pasado otoño, la periodista pone el broche de oro a una historia de amor que ha avanzado lejos de los focos.

La pareja ha elegido la Costa Brava para celebrar un enlace rodeado únicamente de familiares y amigos íntimos. El escenario es el exclusivo Hostal de La Gavina, en S’Agaró (Girona), uno de los hoteles más emblemáticos del Mediterráneo y un enclave habitual de grandes personalidades nacionales e internacionales. Allí está previsto que los invitados disfruten de una celebración marcada por la privacidad, el lujo y unas espectaculares vistas al mar.

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Para Susanna Griso supone el comienzo de una nueva etapa personal junto al que fuera consejero delegado de Vocento y una figura muy conocida del sector de los medios de comunicación. Ambos han apostado por una relación discreta desde sus inicios y han querido trasladar esa misma filosofía al día de su boda, evitando la exposición mediática y priorizando el ambiente familiar. Sin embargo, el interés que despierta la presentadora ha convertido este enlace en una de las grandes citas sociales del año.

Un hotel de lujo frente al Mediterráneo

La celebración tiene lugar en el histórico Hostal de La Gavina, un establecimiento de cinco estrellas Gran Lujo situado en S’Agaró y considerado uno de los hoteles más exclusivos de España. El complejo, con acceso directo al mar, jardines privados, spa y suites con vistas al Mediterráneo, ha acogido durante décadas a miembros de la realeza, actores de Hollywood y grandes figuras internacionales.

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Estos son los cuatro platos que Arguiñano eligió para el menú de su boda.

Según Semana, el banquete ronda los 250 euros por comensal e incluye un cóctel, menú de alta gastronomía, barra libre y diversos servicios exclusivos para los invitados. Las habitaciones del hotel, por su parte, alcanzan en plena temporada alta precios superiores a los 2.000 euros por noche en sus suites más exclusivas, reflejando el nivel de la celebración elegida por la pareja.

Una historia de amor que llega al altar

La relación entre Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal ha estado marcada por la discreción desde el primer momento. Tras hacer pública su historia de amor, ambos evitaron convertir su romance en un asunto mediático, aunque con el paso de los meses fueron compartiendo pequeños detalles sobre sus planes de futuro. El compromiso llegó el pasado año y desde entonces comenzaron los preparativos de una boda que hoy se hace realidad.

Susanna Griso se casa con un empresario. (Europa Press)
Susanna Griso se casa con un empresario. (Europa Press)

La presentadora afronta este enlace en un momento especialmente feliz tanto en el plano profesional como en el personal. Después de su anterior matrimonio y de varios años centrada en su familia y en su carrera televisiva, inicia una nueva etapa junto al empresario en una ceremonia que reúne a sus seres más cercanos. Mientras tanto, la expectación mediática permanece en torno a cada detalle de una boda que, pese a la voluntad de mantenerla en la intimidad, ya se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales más comentados del verano.

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