España

Así es el círculo más íntimo de Enrique Riquelme: la influencia de su pueblo en su carrera y su pareja, la ingeniera Malén Guirado

El candidato a la presidencia del Real Madrid, que ha sido vencido por Florentino Pérez con un 64% de los votos, se apoya en estos momentos en su pareja y familia

Guardar
Google icon
Enrique Riquelme durante la premier de ‘RAFA’, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).
Enrique Riquelme durante la premier de ‘RAFA’, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

La reciente carrera electoral por la presidencia del Real Madrid ha situado a Enrique Riquelme en el centro de la actualidad deportiva y empresarial. Aunque finalmente Florentino Pérez ha revalidado su mandato al frente del club blanco, la candidatura del empresario alicantino logró romper una dinámica que parecía inamovible desde hacía años y despertó el interés de miles de aficionados por conocer quién se escondía detrás de ese perfil hasta ahora poco mediático.

A sus 37 años, Riquelme representa una generación de empresarios que han construido su trayectoria lejos de los caminos tradicionales. Nacido en la localidad alicantina de Cox, creció en un entorno familiar estrechamente vinculado a los negocios. Su padre desarrolló distintas actividades empresariales relacionadas con la construcción, las canteras, las estaciones de servicio y otros sectores, además de mantener una vinculación con el Real Madrid durante su etapa como directivo del club.

PUBLICIDAD

Enrique Riquelme en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
Enrique Riquelme en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Precisamente, el vínculo con la entidad madridista forma parte de la historia familiar de los Riquelme. Socio desde la infancia, Enrique siempre ha mostrado una fuerte conexión emocional con el club. La posibilidad de aspirar algún día a la presidencia era un objetivo que llevaba años rondando en su entorno más cercano.

Según explica ABC, su infancia transcurrió entre estudios y trabajo. Mientras completaba su formación académica, también colaboraba en algunos de los negocios familiares. Aquella experiencia le permitió familiarizarse con el sector empresarial desde muy joven. En distintas entrevistas ha recordado que crecer en un municipio como Cox le enseñó valores que considera fundamentales: "Cox es un pueblo muy trabajador, de agricultores autónomos. Allí aprendí que el sacrificio y la familia es lo que verdaderamente importa. Aprendí, por lo tanto, desde la realidad de las cosas".

PUBLICIDAD

El presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme (COX ENERGY).
El presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme (COX ENERGY).

Sin embargo, su historia profesional dio un giro decisivo cuando decidió abandonar la universidad para emprender su propia aventura empresarial fuera de España. Teniendo a penas veinte años, se trasladó a Latinoamérica con la intención de desarrollar proyectos relacionados con la construcción y las infraestructuras. Aquella apuesta suponía asumir riesgos importantes, incluyendo la inversión de gran parte de sus recursos personales.

Los años posteriores marcarían el inicio de una trayectoria ascendente que acabaría convirtiéndolo en una de las figuras más destacadas del sector de las energías renovables. La creación de Cox, la compañía que lleva el nombre de su localidad natal, supuso el gran impulso de su carrera. La empresa fue expandiéndose progresivamente por distintos países de Europa y América, hasta convertirse en un grupo internacional especializado en energía y gestión del agua.

El noruego tiene una cláusula para salir del Manchester City
Enrique Riquelme ha continuado con su campaña en el programa de Antena 3, donde ha anunciado a Haaland como fichaje estrella (El Hormiguero)

Su lado más personal, su pareja y familia

En el plano personal, asentado desde hace años en México, mantiene desde hace años una relación sentimental con Malén Guirado, ingeniera industrial con experiencia profesional tanto en España como en Estados Unidos. La pareja ha evitado protagonizar titulares y son escasas las ocasiones en las que han posado juntos en actos públicos. Algunas de sus apariciones más comentadas han ocurrido en conciertos como el Starlite Marbella y en presentaciones vinculadas al mundo del deporte.

Enrique Riquelme durante la premier de ‘RAFA’, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).
Enrique Riquelme durante la premier de ‘RAFA’, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

Otro de los pilares de su vida es la familia. En sus redes sociales, donde predominan los contenidos relacionados con la actividad empresarial, también ha compartido en algunas ocasiones mensajes dedicados a sus seres más cercanos. Especial cariño muestra hacia su hermana María, mucho menor que él, a la que ha mencionado públicamente en varias publicaciones.

Su círculo de amistades refleja también la dimensión internacional de su actividad profesional. A lo largo de los años ha coincidido con figuras destacadas del deporte, la cultura y la empresa. Entre ellas se encuentran nombres tan conocidos como Rafael Nadal, Iker Casillas, Antonio Banderas, Paula Echevarría o Miguel Torres, relaciones surgidas principalmente en encuentros empresariales, deportivos y solidarios.

Tal y como indica ¡Hola!, más allá de los despachos, Riquelme encuentra en el deporte una de sus grandes aficiones. El golf ocupa un lugar destacado entre sus pasatiempos habituales, especialmente durante los periodos de descanso. Marbella, Ibiza, Palma de Mallorca o Saint-Tropez figuran entre los destinos que suele frecuentar cuando busca desconectar de la intensa agenda profesional que mantiene durante gran parte del año.

Temas Relacionados

Real MadridFútbolFútbol EspañaFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un inmigrante compró un boleto de lotería con la donación de una ONG y ganó medio millón de euros: “Como no tenía permiso de residencia no podía cobrarlo”

El joven inmigrante tuvo que repartir el premio con un amigo para conseguir el dinero

Un inmigrante compró un boleto de lotería con la donación de una ONG y ganó medio millón de euros: “Como no tenía permiso de residencia no podía cobrarlo”

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | El Gobierno aplaude el “valiente” discurso del papa sobre los migrantes", “absolutamente concordante” con el de Sánchez

Seguimos los pasos del pontífice en su tercer día en España y penúltimo en la capital antes de volar a Barcelona. La agenda está llena de citas de primera a última hora del lunes

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | El Gobierno aplaude el “valiente” discurso del papa sobre los migrantes", “absolutamente concordante” con el de Sánchez

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Cinco ejercicios para fortalecer los cuádriceps y fáciles de hacer en casa

Los ejercicios de fuerza protegen articulaciones y previenen lesiones

Cinco ejercicios para fortalecer los cuádriceps y fáciles de hacer en casa

El papa León XIV aboga por la “justicia y reparación” de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia: “Han sido heridos por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”

A las 16:15 horas se reunirá con las víctimas

El papa León XIV aboga por la “justicia y reparación” de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia: “Han sido heridos por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

Más allá del histórico discurso del papa León XIV en el Congreso: Nogueras le pide que hable catalán y Sumar le entrega una carta del Sindicato de Inquilinas

León XIV reclama al Congreso una acogida “respetuosa” y una “integración real” para los inmigrantes

Pedro Sánchez, tras el encuentro con el Papa León XIV: “Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones”

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

ECONOMÍA

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Así avanza la pasarela al RETA para mutualistas colegiados: claves y novedades de la reforma que se vota en el Congreso esta semana

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes