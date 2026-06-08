El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El presidente gana las elecciones al aspirante, Enrique Riquelme, con un 65% de los votos de los socios.

Florentino Pérez ha ganado las elecciones del Real Madrid con 21.741 votos -el 65% del total escrutado- frente a los 11.814 sufragios del empresario Enrique Riquelme (35%). Son las primeras que se han celebrado en el club blanco en 20 años. El presidente se ha impuesto en las 60 mesas habilitadas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y ha ampliado su mandato hasta 2030. El programa con el que Pérez ha concurrido a las urnas, articulado bajo el lema ‘Mucha historia por hacer’, se organiza en cinco grandes bloques -deportivo, económico, institucional, tecnológico y social- y desarrolla doce líneas de actuación. A tenor de sus compromisos, así comienzan y serán los próximos cuatro años de su era:

El banquillo y el mercado de fichajes

La primera decisión deportiva que Pérez ha anunciado antes incluso de conocerse el resultado electoral es el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid. El técnico portugués, que ha dirigido el Benfica en la temporada recién terminada, ha abandonado el club lisboeta tras el pago de una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. Mourinho ha llegado a aparecer en pantalla durante el acto de celebración de la victoria, donde Pérez ha ratificado su llegada ante los socios presentes. “Vamos a continuar orgullosos del Bernabéu, de una de las mejores plantillas del mundo y de uno de los mejores entrenadores del mundo, como es José Mourinho”, ha declarado el presidente en su discurso de victoria.

PUBLICIDAD

En cuanto al mercado de fichajes, Pérez ha presentado durante la campaña dos incorporaciones que ha descrito como prácticamente cerradas. Ibrahima Konaté, central del Liverpool cuyo contrato expira este verano, llegará sin coste de traspaso. El lateral neerlandés Denzel Dumfries, del Inter de Milán, se incorporará tras el pago de la cláusula de rescisión, de 20 millones de euros. Cubrirán las bajas de David Alaba y Dani Carvajal.

Las redes sociales de la candidatura de Florentino Pérez anuncian a Mourinho como el nuevo entrenador blanco (@Florentino2026_)

La promesa de mayor impacto económico es la de realizar una oferta de al menos 150 millones de euros por un futbolista en activo en la Champions League. Pérez ha descartado públicamente a Erling Haaland, Jérémy Doku y Harry Kane como posibles objetivos. El jugador que más interesaría al presidente blanco es el internacional francés Michael Olise, del Bayern de Múnich, si bien el club alemán ha avanzado que no piensa venderlo.

PUBLICIDAD

El modelo societario

Más allá del deporte, la propuesta que más debate ha generado durante la campaña es la transformación de la estructura jurídica del club. Pérez ha planteado la creación de una filial mercantil vinculada al Real Madrid, valorada en torno a 10.000 millones de euros, según la tasación publicada por la revista Forbes. El plan contempla la venta de un 5% de esa sociedad a un inversor externo, mientras el 95% restante quedaría distribuido entre los cerca de 100.000 socios del club, que pasarían de ser propietarios sentimentales a titulares de una participación económica individual.

Pérez ha defendido la iniciativa como un mecanismo de “blindaje institucional” frente a la entrada de agentes externos en un fútbol europeo donde proliferan los modelos de propiedad privada y la financiación estatal de clubes. Su rival, Riquelme, la ha calificado de privatización encubierta. El presidente electo ha rechazado esa lectura y ha llegado a declarar ante notario su compromiso con que “el club y sus activos financieros sigan perteneciendo siempre a sus socios”. La reforma estatutaria no será unilateral: requerirá primero una Asamblea Extraordinaria y, posteriormente, un referéndum vinculante entre la masa social.

PUBLICIDAD

Enrique Riquelme tras el cierre de las urnas de las elecciones del Real Madrid, este domingo. (EFE/Víctor Lerena)

El Bernabéu Infinito

El Santiago Bernabéu ocupa el centro del proyecto tecnológico. El programa lo define como el activo estratégico más relevante para el futuro del club: estadio, motor de ingresos, plataforma de eventos y herramienta de competitividad global. La apuesta más novedosa en este ámbito es el proyecto ‘Bernabéu Infinito’, desarrollado en alianza con Apple, que permitirá a los aficionados de todo el mundo acceder de forma virtual al estadio mediante gafas de realidad mixta, cámaras de 360 grados y distintas perspectivas de visualización. “Estamos ante una utopía tecnológica que será real”, afirmó Pérez durante el acto de presentación de su candidatura .

El Madrid Innovation District en Valdebebas

La segunda gran apuesta territorial del programa es la Ciudad Deportiva de Valdebebas, cuya transformación en un ecosistema de innovación constituye uno de los proyectos más ambiciosos del mandato. Pérez ha propuesto convertir los 850.000 metros cuadrados de terreno disponibles en la zona en el Madrid Innovation District (MID): un espacio que combinaría rendimiento deportivo con investigación en inteligencia artificial y biotecnología, con aplicaciones directas en la prevención y recuperación de lesiones de los deportistas.

PUBLICIDAD

El proyecto se desarrollará en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Según estimaciones de la consultora PwC, el MID generará 1.200 millones de euros anuales al PIB regional y más de 23.000 empleos permanentes, con el objetivo de convertir la capital española en, según palabras del propio Pérez, “la gran capital tecnológica del sur de Europa”.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. (Reuters/Violeta Santos Moura)

Hacia los 2.000 millones de ingresos

La solidez económica ha sido presentada en el programa como condición para sostener el resto de proyectos. Pérez ha afirmado en una entrevista concedida a El País durante la campaña que el club volverá a batir su récord de ingresos, con una previsión cercana a los 1.250 millones de euros para la temporada en curso, y ha fijado como objetivo a medio plazo alcanzar los 2.000 millones de euros de facturación anual.

PUBLICIDAD

El presidente ha rechazado de forma expresa cualquier dependencia de inversión exterior y ha argumentado que la independencia financiera es la que ha permitido al club fichar a los mejores jugadores del mundo sin comprometer su autonomía institucional. La explotación del Bernabéu como plataforma de entretenimiento -incluida la celebración de conciertos- y el desarrollo del MID son las dos palancas con las que el programa prevé ampliar las fuentes de ingreso más allá del día de partido.

Medidas para socios y peñistas

El programa incluye un paquete de medidas dirigidas a la masa social. Pérez se ha comprometido a redistribuir entre socios en lista de espera los miles de abonos recuperados de la reventa ilegal, y ha anunciado la entrega a cada socio de una camiseta exclusiva anual no disponible en el mercado. Ha descartado la propuesta de Riquelme de construir una ‘Ciudad del Socio’ en los terrenos disponibles de Valdebebas y ha presentado en su lugar el proyecto del ‘Gran Club Social’, para cuyo desarrollo el Real Madrid trabaja en la adquisición de terrenos anexos a la ciudad deportiva con una superficie cuatro veces mayor que la contemplada por la propuesta rival.

PUBLICIDAD

Estadio Santiago Bernabéu.

El programa contempla también la creación de los Madridistas Platinum, el mayor plan de fidelización del deporte según la candidatura, en el que cada partido visto, cada compra y cada contenido compartido generará puntos canjeables por experiencias y ventajas exclusivas, con la inteligencia artificial como herramienta de gestión de esa relación global con los aficionados.

El caso Negreira

El programa recoge una línea de actuación en el ámbito de la integridad deportiva. Pérez ha reiterado su intención de presentar ante la UEFA un dossier sobre los pagos realizados por el FC Barcelona a la empresa del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), José María Enríquez Negreira. “No voy a parar mientras el caso Negreira siga manchando el fútbol español”, ha zanjado el presidente en distintas ocasiones.

PUBLICIDAD

Florentino Pérez tomará posesión formal de su cargo este martes.