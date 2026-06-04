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Tarta de queso y nueces pecanas, un postre original y riquísimo para conquistar a tus invitados

Una tarta irresistible para los más golosos, que combina la cremosidad del queso y el toque crujiente y mantecoso de las nueces pecanas

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Receta de tarta de queso con nueces pecanas (Pexels)
Receta de tarta de queso con nueces pecanas (Pexels)

Las nueces pecanas son una gran joya por descubrir. Aunque este fruto seco puede pasar desapercibido para muchos, se ha convertido ya en un imprescindible en la despensa de muchos otros. Tienen un sabor suave, ligeramente dulce, una textura más tierna que la nuez común y una versatilidad enorme tanto en recetas dulces como saladas.

Hoy las utilizaremos para preparar una tarta de queso al horno, que completaremos con una capa de nueces caramelizadas que le dará al postre un toque dulce irresistible. Este postre, tan de moda en los últimos años, se puede preparar de mil maneras; desde su versión más sencilla, al horno y sin florituras, hasta combinaciones a base de frutas frescas, mermeladas, chocolate negro y blanco, frutos secos como el pistacho... Las opciones son infinitas y el éxito es asegurado.

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Receta de tarta de queso y nueces pecanas

La tarta de queso y nueces pecanas se presenta con una base crujiente, un relleno de queso cremoso y una cubierta generosa de nueces pecanas caramelizadas. Destaca por su preparación al horno y la combinación de sabores suaves y tostados.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 20 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo Digestive
  • 100 g de mantequilla derretida
  • 500 g de queso crema
  • 200 ml de nata líquida para montar
  • 150 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 120 g de nueces pecanas
  • 2 cucharadas de azúcar moreno (para las pecanas)
  • 1 cucharada de mantequilla (para las pecanas)

Cómo hacer tarta de queso y nueces pecanas, paso a paso

  1. Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla derretida hasta formar una masa compacta.
  2. Forra la base de un molde desmontable (20 cm) con la mezcla, presiona bien para que no se desmorone al cortar. Reserva en la nevera.
  3. Precalienta el horno a 170 °C.
  4. Bate el queso crema con el azúcar hasta que quede suave. Añade los huevos, de uno en uno, y la vainilla. Usa ingredientes a temperatura ambiente para una textura más cremosa.
  5. Incorpora la nata líquida y mezcla hasta obtener una crema homogénea.
  6. Vierte la mezcla sobre la base de galletas y hornea durante 50-60 minutos. Comprueba que el centro esté casi cuajado.
  7. Mientras la tarta se hornea, tuesta las nueces pecanas en una sartén con la mantequilla y el azúcar moreno. Remueve hasta que estén caramelizadas y brillantes.
  8. Deja enfriar la tarta dentro del horno apagado con la puerta entreabierta para evitar grietas.
  9. Cuando esté fría, reparte las nueces pecanas caramelizadas por encima y refrigera al menos 4 horas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unas 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 430 kcal aprox.
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 32 g
  • Hidratos de carbono: 28 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera, bien tapada, hasta 3 días. Las nueces pecanas mantienen su textura si se añaden justo antes de servir.

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