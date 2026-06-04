Cómo hacer helado de fresa casero alto en proteínas, un postre refrescante y saludable listo en 5 minutos

¿Quién dijo que disfrutar de un buen helado es un placer ocasional? Con la llegada de las altas temperaturas, apetece cada vez más disfrutar de postres frescos y ligeros, siendo los helados uno de los más grandes aliados en estas fechas. Sin embargo, suele tratarse de recetas calóricas y con un alto contenido de azúcar, deliciosas pero aptas más bien para un consumo ocasional.
Pero podemos convertir los helados en un postre saludable y ligero, perfecto para el día a día. Este helado de fresa casero y alto en proteína se prepara con fruta natural congelada y una base de queso fresco, un ingrediente que aportará cremosidad y que, además, multiplicará el contenido de proteínas en esta receta. Solo hacen falta cinco minutos de nuestro tiempo para tener lista esta merienda, una opción ideal para deportistas y también para aquellos que busquen un capricho dulce sin perder de vista la nutrición.
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Esta receta está firmada por la creadora de contenido Paula Monreal Barral (@paufeel), experta en desarrollar platos, postres y snacks saludables y muy fáciles de preparar en casa. Además de fresas congeladas y queso fresco, la cocinera añade unas cucharadas de miel, endulzante que dará sabor a nuestro helado; en caso de no utilizar este ingrediente, podemos sustituirlo por sirope de agave, eritritol o estevia o incluso con dátiles.
Receta de helado de fresas y queso
Este helado se prepara triturando fresas congeladas, queso fresco y miel hasta lograr una crema homogénea y suave. La clave es usar fruta congelada para conseguir la textura perfecta sin necesidad de heladera.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 5 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 0 minutos (no necesita cocción)
Ingredientes
- 500 g de fresas congeladas
- 3 quesos frescos de ración
- 3 cucharadas de miel
Cómo hacer helado de fresas y queso, paso a paso
- Coloca las fresas congeladas, los quesos frescos y la miel en un procesador de alimentos. Utiliza fresas bien maduras y miel de calidad para potenciar el sabor.
- Tritura a máxima potencia hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Si la máquina se atasca, para y mueve la mezcla con una espátula. Si el procesador es pequeño, hazlo en dos tandas para evitar que se recaliente.
- Sirve el helado inmediatamente para una textura tipo “soft”, o congélalo 1 hora si prefieres una consistencia más firme.
- Añade como topping semillas de calabaza tostadas o sarraceno para un extra de sabor y contraste de texturas.
- Puedes conservar el helado en un recipiente hermético en el congelador, pero recuerda sacarlo 10 minutos antes de servir para que recupere cremosidad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 170 kcal aprox.
- Proteínas: 7 g
- Grasas: 4 g
- Hidratos de carbono: 28 g
- Azúcares: 24 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes guardar el helado en el congelador hasta 2 semanas en un recipiente hermético. Sácalo 10 minutos antes de consumir para que recupere su textura cremosa.
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