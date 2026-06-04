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Cómo hacer helado de fresa casero alto en proteínas, un postre refrescante y saludable listo en 5 minutos

El helado es un clásico de la temporada estival, un postre que puede versionarse en casa para conseguir un bocado rico a la par que saludable y proteico

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Helado de fresa proteico (Magnific)
Helado de fresa proteico (Magnific)

¿Quién dijo que disfrutar de un buen helado es un placer ocasional? Con la llegada de las altas temperaturas, apetece cada vez más disfrutar de postres frescos y ligeros, siendo los helados uno de los más grandes aliados en estas fechas. Sin embargo, suele tratarse de recetas calóricas y con un alto contenido de azúcar, deliciosas pero aptas más bien para un consumo ocasional.

Pero podemos convertir los helados en un postre saludable y ligero, perfecto para el día a día. Este helado de fresa casero y alto en proteína se prepara con fruta natural congelada y una base de queso fresco, un ingrediente que aportará cremosidad y que, además, multiplicará el contenido de proteínas en esta receta. Solo hacen falta cinco minutos de nuestro tiempo para tener lista esta merienda, una opción ideal para deportistas y también para aquellos que busquen un capricho dulce sin perder de vista la nutrición.

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Esta receta está firmada por la creadora de contenido Paula Monreal Barral (@paufeel), experta en desarrollar platos, postres y snacks saludables y muy fáciles de preparar en casa. Además de fresas congeladas y queso fresco, la cocinera añade unas cucharadas de miel, endulzante que dará sabor a nuestro helado; en caso de no utilizar este ingrediente, podemos sustituirlo por sirope de agave, eritritol o estevia o incluso con dátiles.

Receta de helado de fresas y queso

Este helado se prepara triturando fresas congeladas, queso fresco y miel hasta lograr una crema homogénea y suave. La clave es usar fruta congelada para conseguir la textura perfecta sin necesidad de heladera.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos
    • Preparación: 5 minutos
    • Cocción: 0 minutos (no necesita cocción)

Ingredientes

  • 500 g de fresas congeladas
  • 3 quesos frescos de ración
  • 3 cucharadas de miel

Cómo hacer helado de fresas y queso, paso a paso

  1. Coloca las fresas congeladas, los quesos frescos y la miel en un procesador de alimentos. Utiliza fresas bien maduras y miel de calidad para potenciar el sabor.
  2. Tritura a máxima potencia hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Si la máquina se atasca, para y mueve la mezcla con una espátula. Si el procesador es pequeño, hazlo en dos tandas para evitar que se recaliente.
  3. Sirve el helado inmediatamente para una textura tipo “soft”, o congélalo 1 hora si prefieres una consistencia más firme.
  4. Añade como topping semillas de calabaza tostadas o sarraceno para un extra de sabor y contraste de texturas.
  5. Puedes conservar el helado en un recipiente hermético en el congelador, pero recuerda sacarlo 10 minutos antes de servir para que recupere cremosidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 170 kcal aprox.
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 4 g
  • Hidratos de carbono: 28 g
  • Azúcares: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el helado en el congelador hasta 2 semanas en un recipiente hermético. Sácalo 10 minutos antes de consumir para que recupere su textura cremosa.

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