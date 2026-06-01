Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

Dos hijos cuidan de su madre enferma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compensación por cuidar a los padres mayores, cada vez más frecuente, está en el centro de las disputas familiares y judiciales en España. El Tribunal Supremo ha confirmado la validez de la transmisión de bienes cuando existe una relación directa entre los cuidados prestados y el pago recibido, según una reciente sentencia. El fallo responde al aumento de conflictos entre herederos en torno al reparto de la herencia, la legítima y el posible uso de donaciones encubiertas para beneficiar a un solo hijo.

El fenómeno se origina cuando uno de los hijos asume prácticamente toda la carga de los cuidados, ya sea por responsabilidad, cariño o necesidad. En ocasiones, los padres entregan dinero, permiten el uso de una vivienda o la ceden antes de fallecer a modo de compensación.

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“La situación se enreda cuando el resto de herederos entiende que aquello no fue un pago justo por los cuidados prestados, sino una donación encubierta para favorecer a uno de los hijos”, señala Miguel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados.

Donación encubierta

En términos jurídicos, una donación encubierta se produce cuando una transmisión de bienes aparenta ser una compraventa, un pago por servicios o una compensación, pero en realidad encierra una entrega gratuita para beneficiar a un heredero. Este tipo de operaciones, cada vez más habituales, puede afectar directamente a la herencia y provocar litigios por un posible perjuicio a los derechos legítimos de los demás hijos.

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“En el ámbito familiar, esto ocurre con bastante frecuencia. Por ejemplo, cuando un padre transmite una vivienda a un hijo alegando que es una compensación por haberlo cuidado durante años, pero en realidad no existe ninguna prueba clara de que hubiera una obligación de pagar por esos cuidados”, incide Miguel Hernández.

Paloma Zabalgo, abogada y presidenta del ICAM de la Sección de Familia y Sucesiones

La ley, los cuidados y el derecho a compensación

El Código Civil español no reconoce de forma automática el derecho de los hijos a recibir una contraprestación económica por cuidar a sus padres. El deber moral y legal de asistencia a los progenitores no convierte esos cuidados en un trabajo remunerado.

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Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dejado claro que sí puede existir una compensación legítima cuando los cuidados superan lo que se considera una ayuda familiar ordinaria. Un ejemplo es el de hijos que dejan su empleo para dedicarse por completo al cuidado de un padre o una madre, evitando gastos en cuidadores profesionales.

El fallo 637/2026 del Supremo, resolvió que la transmisión de bienes de un padre a su hija constituía un contrato válido de alimentos y no una donación. El tribunal valoró la asistencia continuada y la proporcionalidad entre los cuidados prestados y los bienes recibidos, rechazando la impugnación del resto de los herederos.

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La importancia de las pruebas

La clave para que una compensación sea reconocida como legítima y no como donación encubierta radica en la prueba documental. Los jueces valoran la duración e intensidad de los cuidados, el nivel de dependencia del progenitor y la existencia de contratos, transferencias o documentos que respalden la voluntad de compensar. Cuando todo queda en acuerdos verbales o informales, crecen las posibilidades de conflicto y de que la operación se cuestione en los tribunales.

La proporcionalidad entre el esfuerzo realizado y el valor de los bienes transmitidos es otro elemento central. El reparto desigual, cuando no está justificado por los servicios prestados, suele derivar en disputas.

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Los jueces pueden considerar estas operaciones como donaciones encubiertas y ordenar su inclusión en la masa hereditaria para proteger la legítima de los herederos forzosos.

Implicaciones fiscales

El tratamiento fiscal también juega un papel relevante. Una donación tributa de forma distinta a un pago por servicios, y la Agencia Tributaria puede recalificar la operación si detecta que se trata de una entrega gratuita. Esto puede acarrear sanciones y reclamaciones tributarias.

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Por ello, “resulta especialmente importante no improvisar este tipo de transmisiones patrimoniales y contar con asesoramiento previo antes de realizar operaciones relevantes entre familiares", indica el abogado.

También es vital documentar claramente cualquier compensación por cuidados. En estos casos, la transparencia y la formalización por escrito de estos acuerdos son, según Miguel Hernández, la única vía para evitar años de enfrentamientos y juicios entre herederos.

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