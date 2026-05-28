Los dietistas coinciden en que comer melón todo el verano tiene grandes beneficios, pero con una condición

Consumido en porciones moderadas, el melón contribuye a la hidratación y aporta nutrientes (Freepik)

Comer melón a diario en verano puede ser una buena idea si se respeta una cantidad moderada: esta fruta aporta agua, pocas calorías y menos hidratos de carbono de lo que su sabor sugiere, pero un consumo excesivo puede causar molestias digestivas. Además, el melón resulta refrescante y suele ser bien tolerado, lo que lo convierte en una alternativa frecuente para quienes buscan opciones ligeras y fáciles de digerir durante los meses de más calor.

La referencia más concreta es el límite que recuerda el dietista y nutricionista titulado Raphaël Gruman: no superar 500 g de fruta al día entre todas las variedades. En la práctica, plantea raciones de unos 150 g de melón repartidas a lo largo de la jornada.

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Esta sugerencia permite disfrutar de los beneficios del melón sin sobrepasar el aporte recomendado ni correr riesgos de incomodidad gastrointestinal. Dividir el consumo en diferentes momentos del día ayuda a aprovechar su efecto saciante y evita la monotonía en la alimentación.

Hidratante, ligero y versátil

El melón reaparece cada verano como entrante, en ensaladas o como aperitivo cuando suben las temperaturas. Su perfil encaja especialmente bien en los meses de calor por su capacidad para aportar frescor y ligereza. Suele servirse frío y es apreciado por su textura jugosa y su sabor suave, que combina tanto con platos salados como dulces. Además, su versatilidad permite integrarlo en preparaciones como batidos, macedonias o brochetas de fruta.

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Entre sus datos nutricionales, la publicación destaca un contenido aproximado de 34 kcal por cada 100 gramos y una composición de casi 91 % de agua. Esa combinación lo convierte en un alimento útil para las comidas veraniegas y para complementar la hidratación cuando se bebe menos de lo recomendable. El melón también contiene pequeñas cantidades de vitamina C, potasio y folatos, micronutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del organismo y favorecen la recuperación tras la exposición al sol o el ejercicio físico.

Su bajo contenido en azúcares lo convierte en una opción ligera para diferentes dietas (Pexels)

El melón no es una fruta especialmente azucarada. Aporta cerca de 6 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos, una cantidad inferior a la de otras frutas estivales más ricas en azúcar. Este aspecto lo hace adecuado para personas que buscan mantener un control sobre el consumo de azúcares sin renunciar a un sabor agradable y refrescante.

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Ese contenido, unido al agua y la fibra, ayuda a mantener la hidratación en los días calurosos. En referencia a ello, Top Santé señala que la ciencia reconoce varios beneficios del melón en climas cálidos, aunque insiste en que la clave está en la cantidad. La presencia de fibra también favorece el tránsito intestinal y contribuye a una sensación de saciedad prolongada.

Moderación y nuevas formas de disfrutarlo

La advertencia llega cuando el consumo deja de ser razonable. Raphaël Gruman, citado por Marmiton, recuerda que el melón puede formar parte de la dieta, pero no debe ocuparla de forma desproporcionada. Si se toma en exceso, su combinación de agua, fibra y azúcares naturales puede sentar mal a algunas personas. Entre los efectos figuran problemas digestivos e incluso diarrea.

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Es recomendable variar las preparaciones para mantenerlo en la dieta sin repetir siempre la misma fórmula. La combinación más clásica sigue siendo con jamón, aunque no la presenta como la opción más ligera.

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Como alternativa, Gruman propone acompañarlo con bresaola, una carne curada más magra que mantiene el contraste salado. También puede servirse en sopa fría, incorporarse a una ensalada mixta o saltearse con carne de aves de corral. Añadir hierbas frescas como menta o albahaca potencia el sabor y aporta un toque aromático que realza las cualidades del melón.

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Otro de los elementos destacados es el color anaranjado de su pulpa. Esa característica aporta betacaroteno, un antioxidante beneficioso para las células. Este compuesto contribuye a la protección frente al daño oxidativo y se asocia con la salud de la piel, especialmente durante la exposición solar propia del verano.