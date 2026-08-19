Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este jueves 20 de agosto.

Precio de la energía eléctrica

Día: 20 de agosto

Precio medio: 139.59 euros por megavatio hora

Precio más alto: 201.42 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 50.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 20 de agosto, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 201.42 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 188.9 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 188.96 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 161.2 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 161.88 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.96 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 181.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 188.96 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 154.89 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 94.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 58.52 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 55.99 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 69.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 64.99 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 80.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 110.98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 165.04 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 200.64 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 193.65 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 180.09 euros por megavatio hora.