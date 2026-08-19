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Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este jueves 20 de agosto.

Precio de la energía eléctrica

Día: 20 de agosto

Precio medio: 139.59 euros por megavatio hora

Precio más alto: 201.42 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 50.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 20 de agosto, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 201.42 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 188.9 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 188.96 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 161.2 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 161.88 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.96 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 181.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 188.96 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 154.89 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 94.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 58.52 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 55.99 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 69.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 64.99 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 80.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 110.98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 165.04 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 200.64 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 193.65 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 180.09 euros por megavatio hora.

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