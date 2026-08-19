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El sitio favorito de descanso de David Broncano y Silvia Alonso en la Sierra de Gredos: un patrimonio natural afectado por los incendios

La pareja suele disfrutar de los parajes que ofrece la Sierra de Gredos y sus municipios cercanos

Cabreros, David Broncano y Silvia Alonso (MONTAJE INFOBAE).
Cabreros, David Broncano y Silvia Alonso (MONTAJE INFOBAE).
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Entre compromisos profesionales, rodajes y largas jornadas frente a las cámaras, David Broncano y Silvia Alonso han encontrado en un pequeño municipio de Ávila uno de sus rincones favoritos para desconectar. Se trata de Cebreros, una localidad de apenas 3.000 habitantes situada junto al embalse de San Juan y rodeada de pinares, viñedos y paisajes que permiten alejarse por unas horas del ritmo frenético de la vida pública.

Sin embargo, este refugio se encuentra ahora marcado por la preocupación ante los incendios que afectan a la provincia de Ávila. El fuego ha alcanzado distintos puntos de este entorno y ha obligado a extremar las precauciones en una zona especialmente vinculada a la naturaleza y al turismo de interior. Una situación que ha puesto el foco sobre un territorio que durante años ha sido elegido por rostros conocidos como lugar de descanso.

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Broncano afronta una nueva etapa al frente de La Revuelta, cuya continuidad está garantizada hasta 2028, mientras que el programa también ha ampliado su presencia gracias a su llegada a Netflix. Silvia Alonso, por su parte, continúa sumando proyectos a una trayectoria cada vez más consolidada y actualmente trabaja en A la deriva, la nueva ficción de Atresmedia que comparte con Paula Echevarría. En medio de esas agendas, Cebreros se ha convertido para la pareja en un lugar donde disfrutar de una vida mucho más tranquila, lejos de la exposición mediática.

Iglesia de Santiago Apóstol. (AYUNTAMIENTO DE CEBREROS).
Iglesia de Santiago Apóstol. (AYUNTAMIENTO DE CEBREROS).

Un pueblo con mucha más historia que su paisaje natural

La localidad abulense no solo destaca por su proximidad al embalse de San Juan. Cebreros está estrechamente ligado a la historia reciente de España por ser el lugar de nacimiento de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la democracia tras la dictadura franquista.

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Precisamente allí se encuentra el Museo Adolfo Suárez y la Transición, un espacio dedicado a explicar aquel periodo histórico y a acercar al visitante a la figura del político. También merece una visita la iglesia de Santiago, cuyo origen se remonta a la época medieval.

Pero la historia de la zona se remonta mucho más atrás. A solo unos kilómetros, en El Tiemblo, se encuentran los famosos Toros de Guisando, cuatro esculturas de granito realizadas por los vettones entre los siglos II y I antes de Cristo. El conjunto está considerado Bien de Interés Cultural y constituye uno de los principales vestigios prerromanos de la provincia.

A todo ello se suma una tradición vitivinícola profundamente arraigada. Los viñedos de la zona forman parte de la denominación de origen Vinos de Madrid, convirtiendo el vino en otro de los grandes atractivos gastronómicos y culturales de la comarca.

Puente de Valsordo. (AYUNTAMIENTO DE CEBREROS).
Puente de Valsordo. (AYUNTAMIENTO DE CEBREROS).

Un refugio junto al embalse de San Juan

El gran reclamo natural del entorno es, sin embargo, el embalse de San Juan. Sus aguas y las zonas de pinares que lo rodean convierten este territorio en un destino habitual durante los meses de verano.

Entre los puntos más conocidos se encuentran la playa de Virgen de la Nueva, que cuenta con Bandera Azul, y la zona de El Muro, donde también existe un club náutico. El entorno permite practicar deportes acuáticos, disfrutar de sus terrazas o simplemente buscar un lugar tranquilo desde el que contemplar el paisaje.

Una de las playas del Pantano de San Juan
Una de las playas del Pantano de San Juan (Carlos Luján / Europa Press)

Su cercanía a Madrid explica también parte de su atractivo. Cebreros se encuentra a algo más de una hora de la capital por la M-501, conocida como la carretera de los Pantanos, por lo que es posible convertir la visita en una escapada de un día o pasar allí varios días.

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