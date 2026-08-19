España
Agregar Infobae enGoogle

Juan José Ebenezer, mecánico, comparte su truco con el aire acondicionado del coche para evitar malos olores y ahorrar en reparaciones: “Todo el mundo lo hace mal”

Así lo ha explicado Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes sociales, en una publicación reciente en su perfil de TikTok

Juan José Ebenezer, mecánico, comparte su truco con el aire acondicionado del coche para evitar malos olores (Montaje Infobae)
Juan José Ebenezer, mecánico, comparte su truco con el aire acondicionado del coche para evitar malos olores (Montaje Infobae)
Guardar

“Hay un truco para el aire acondicionado del coche que te hará ahorrar dinero y respirar mucho más limpio”, promete Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @juanjoseebenezer, donde cuenta con casi 365.000 seguidores.

Porque, según dice, “casi todo el mundo lo hace mal”, provoca malos olores y podría acabar forzando un desembolso para solucionar un problema que en realidad podría haberse evitado perfectamente solo con hacer de este “truco” una costumbre.

Un truco de un paso para evitar malos olores

De acuerdo con el mecánico, eso en lo que tanta gente se equivoca es en “parar el coche, como hace la mayoría, con el aire acondicionado puesto”: “El aire acondicionado del coche, como cualquier otro, genera agua, que se condensa con el frío del evaporador de dentro”. El problema de esto es que puede provocar malos olores al no secar del todo: el frío del evaporador hace que se produzca mucha escarcha que, al derretirse, se convierte en agua estancada dentro del aparato. Ese agua estancada provocará, con toda probabilidad, un olor desagradable en el vehículo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el mecánico, “todo eso te lo evitas si antes de apagar el coche -no te digo que apagues el aire acondicionado entero - solamente apagas el botón de AC del compresor durante unos segunditos antes de parar el coche, y que el ventilador siga funcionando para secar el evaporador, que está dentro. Y después ya paras el coche tranquilamente”. Al apagar el aire acondicionado antes de parar el coche, empezará a entrar aire caliente (de fuera) al sistema del evaporador, derritiendo la escarcha y secando la humedad.

Aire acondicionado coche (Pixabay)
Aire acondicionado coche (Pixabay)

Juan José asegura que con esto se conseguirá hacer tres cosas: “Uno, conservar mejor el aire acondicionado del coche -el sistema- porque evitas las sobrepresiones y el sistema se enfría antes de pararlo. También se evita con esto la proliferación de ”bacterias dentro del circuito" y dejarse el dinero “en reparar el aire y en tener que comprar bactericidas para quitarle el mal olor ese a pies asquerosos que se queda cuando pones el aire acondicionado y paras el coche con el aire puesto”. Que no es poco.

PUBLICIDAD

Queda claro, entonces: un mal olor que emana de entre las rendijas del aire acondicionado del coche no será, en la mayoría de los casos, ningún animalillo malaventurado que, en su exploración por debajo del capó, haya acabado atascado y putrefacto. Será un poco de moho por la agüilla estancada que no estaría ahí si uno acostumbrase a apagar el evaporador del sistema antes que el coche.

Al final, todo lo que uno pueda hacer para evitarse la visita al taller y el desembolso consecuente por poco más que un olor desagradable será agradecido. Si el problema ya está ahí y uno se sabe resolutivo, tampoco es necesario un taller: podrá solucionarse, en la mayoría de los casos, con un cambio de filtro y una desinfección de los conductos y del evaporador utilizando un spray o espuma antibacteriana, asegurando que quede bien seco antes de cerrarlo todo de nuevo.

Temas Relacionados

MotorTikTokRedes Sociales España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

José Ruiz, entrenador: “Si tienes más de 60 años y caminas 30 minutos 5 días a la semana, notarás los beneficios”

Para mantenerse en forma y cuidar la salud física y mental no es necesario realizar ejercicios intensos, sino que basta con adaptar el entrenamiento y trabajar la fuerza

José Ruiz, entrenador: “Si tienes más de 60 años y caminas 30 minutos 5 días a la semana, notarás los beneficios”

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El sitio favorito de descanso de David Broncano y Silvia Alonso en la Sierra de Gredos: un patrimonio natural afectado por los incendios

La pareja suele disfrutar de los parajes que ofrece la Sierra de Gredos y sus municipios cercanos

El sitio favorito de descanso de David Broncano y Silvia Alonso en la Sierra de Gredos: un patrimonio natural afectado por los incendios

Más de 3.000 incidencias movilizan a arquitectos y bomberos para revisar edificios en Granada tras los terremotos

Expertos recorren las calles de la ciudad con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar que los inmuebles no representen riesgos para quienes viven o circulan cerca

Más de 3.000 incidencias movilizan a arquitectos y bomberos para revisar edificios en Granada tras los terremotos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un brasileño que huyó a España tras denunciar a una banda que le robó la moto y sufrir un intento de asesinato

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

ECONOMÍA

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

DEPORTES

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital