El truco de un carnicero para preparar un caldo de huesos más sabroso: “Aparte de potenciar el sabor, le da un color buenísimo”

Los trucos de El As Carnicero para un caldo más sabroso (Adobe Stock / TikTok)

Con el invierno dando aún sus últimos ramalazos de lluvia y frío, no hay nada más reconfortante que un buen caldo casero. Si bien preparar un caldo puede parecer una tarea sencilla, existen algunos trucos que pueden elevar la experiencia al siguiente nivel, otorgándonos como resultado una textura más densa y un sabor mucho más intenso.

De entre todas las versiones de caldo que podemos preparar en casa, el caldo de huesos es sin duda la nueva estrella, una receta de toda la vida que se ha convertido en un fenómeno viral en todo el mundo gracias a sus beneficios para la salud. Se trata de una preparación elaborada a partir de huesos de animales como pollo, ternera o cerdo, así como la mezcla de todos ellos. Estos se cuecen a fuego lento durante varias horas, a menudo acompañados de vegetales, hierbas o especias. Entre las más utilizadas se encuentran la zanahoria, la cebolla, el apio y el puerro, vegetales que aportan sabor y nutrientes al caldo.

Receta de caldo de huesos (Adobe Stock)

Su enorme potencial nutritivo es, principalmente, lo que ha catapultado su popularidad en redes sociales. Aunque los expertos explican que no es una solución milagrosa, ni deben sobrevalorarse sus efectos, existen razones para tener en cuenta esta receta dentro de una dieta saludable. Las largas horas de cocción a fuego lento que se necesitan para elaborarlo, dicen, ayudan a extraer las proteínas de los huesos utilizados, resultando en un caldo más rico en nutrientes que otros consomés populares.

Los trucos de un carnicero para un caldo exquisito

Aunque el paso a paso para preparar un caldo de carne es, en principio, extremadamente sencillo, hay algunos trucos que los profesionales siguen para conseguir un resultado exquisito y que muchos de nosotros desconocemos. Uno de estos secretos lo ha explicado El As Carnicero (@el_as_carnicero), un carnicero con 32 años de experiencia y creador de contenido con cerca de 50.000 seguidores en TikTok. En uno de sus últimos vídeos, el experto en carnes ha tratado el tema de los caldos, compartiendo sus consejos con sus espectadores.

A la hora de preparar un caldo con huesos, hay un detalle que mejora por completo la receta y que muchos desconocen. El carnicero cuenta en su publicación que este consejo es conversación habitual con sus clientes de siempre. “El otro día me vino un señor mayor que quería hacer un caldo y decía que le salen fatal últimamente, que les mete huesos de ternera o huesos de cerdo, carcasa de pollo, una puntita de jamón y espinazo pero que le salen los caldos fatal, que no tienen color, que no tiene sabor”, cuenta el carnicero, antes de contar su consejo como profesional.

“Muy fácil”, comenzaba la explicación del carnicero. “Usted, antes de meter esos huesos a cocer, lo que tiene que hacer es meterlos en una bandejita y precalentar el horno y hornearlos 15 minutos a 180 grados. Cuando haya terminado ese tiempo, saca esos huesos. Esos huesos se han dorado, han cogido sabor. Y entonces los metes en la olla a cocer”, cuenta el creador de contenido. Con este sencillo truco, asegura, lo que conseguiremos es mejorar el caldo en varios aspectos: “Aparte de potenciar el sabor, le va a dar un color buenísimo”, concluye El As Carnicero.

