Mayo terminó con 101 muertes asociadas al calor, la cifra más alta desde que hay registros, tras alcanzar temperaturas propias de pleno verano

Dos trabajadores se protegen del sol en el puente de San Telmo en Sevilla a 28 de mayo de 2026. (EFE/ Julio Muñoz)

Mayo de 2026 ha dejado en España la cifra más alta de mortalidad asociada al calor para este mes desde 2015 con 101 defunciones atribuibles a las altas temperaturas. Durante la segunda quincena del mes, el mercurio rozó e incluso superó 40 grados en casi todo el país. El Ministerio de Sanidad ha destacado el dato fruto del calor extremo este miércoles durante la presentación del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 2026 para reforzar la respuesta antes del verano.

Sanidad indica que esas 101 defunciones multiplican por 3,6 la media de fallecimientos vinculados al calor registrada en los meses de mayo de la última década y confirman que los episodios térmicos con impacto sanitario ya se están produciendo antes del periodo estival más intenso.

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El Plan Nacional se ha activado con carácter general desde el 13 de mayo hasta el 30 de septiembre. El Ministerio de Sanidad mantiene además un criterio de flexibilidad para seguir la evolución de episodios inusuales desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre.

La actualización del plan incorpora una revisión de los umbrales de temperatura de riesgo para la salud tras analizar la relación entre las temperaturas máximas diarias y la mortalidad por causas naturales. Para ese cálculo se han utilizado los casos diarios registrados entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2023.

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Cómo se aplica el plan de prevención

La arquitectura territorial del sistema se apoya en 182 zonas de meteosalud, delimitadas a partir de áreas con climatologías similares de fenómenos meteorológicos adversos establecidas por Aemet. Según Sanidad, esa desagregación, implantada plenamente en 2024, permite ajustar las alertas a la vulnerabilidad específica de cada población local.

El plan se organiza sobre 182 zonas de meteosalud, definidas a partir de áreas con climatologías similares de fenómenos meteorológicos adversos establecidas por Aemet. Esa desagregación territorial, plenamente implantada en 2024, permite ajustar las alertas a la vulnerabilidad concreta de cada población.

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Cuando una zona presenta una falta de datos superior al 10 %, el sistema recurre a “zonas espejo” para asignar el percentil provincial correspondiente. El ministerio cita como ejemplos la Sierra de Tramontana, en Baleares, que toma como referencia la zona norte de Mallorca, y el Condado de Treviño, en Burgos, que se apoya en la Llanada Alavesa.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

Cómo funciona el sistema de avisos y qué medidas activa cada nivel

El sistema de avisos utiliza un algoritmo de decisión que exige la persistencia de temperaturas previstas por encima del umbral durante tres días consecutivos. Los niveles de riesgo se ordenan por colores: verde para ausencia de riesgo, amarillo para riesgo bajo, naranja para riesgo medio y rojo para riesgo alto.

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En los niveles 0 y 1, se mantiene la puesta en marcha anual del plan, se informa a las comunidades autónomas y ciudades autónomas, se solicita información sobre urgencias, ingresos y fallecimientos atribuidos al golpe de calor o a los efectos de la ola de calor, y se difunden medidas generales de protección, advertencias sobre grupos vulnerables y mapas diarios de riesgo por zonas de meteosalud.

Ese bloque básico incluye también la coordinación con las administraciones autonómicas que cuentan con planes propios, la actualización de directorios de autoridades, el seguimiento de información relacionada con política social, la vigilancia sanitaria de la mortalidad atribuible a las olas de calor y la elaboración de resúmenes estadísticos periódicos con datos meteorológicos y sociosanitarios.

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Cuando se alcanza el nivel 2, el plan prevé el envío inmediato de comunicaciones telemáticas por SMS a la Comisión Interministerial y a los responsables de las comunidades y ciudades autónomas afectadas. También contempla reforzar la coordinación con servicios sanitarios y sociales, aumentar la información pública sobre el nivel de riesgo y valorar medidas adicionales de carácter general o dirigidas a colectivos específicos.

En el nivel 3 se refuerzan las medidas del escalón anterior. Sanidad prevé intensificar la información y las recomendaciones dirigidas a población de riesgo, comunicar de forma inmediata la situación a la Comisión Interministerial y a los responsables autonómicos para valorar actuaciones adicionales, y encargar al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias la evaluación del estado de la situación.

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