España

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

La empresa deberá pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia

Guardar
Google icon
Un repartidor desempaqueta cajas. (REUTERS/Jon Nazca)
Un repartidor desempaqueta cajas. (REUTERS/Jon Nazca)

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha obligado a una empresa de transportes a pagar 921,45 euros a un trabajador por no darle el preaviso antes de despedirlo. El tribunal ha considerado que el despido, ocurrido el 30 de junio de 2025, fue improcedente porque la empresa no avisó con antelación ni pagó indemnización en ese momento. Los magistrados han obligado además a la empresa a optar entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 16.554,36 euros. En caso de readmisión, la empresa deberá pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia, a razón de 61,43 euros diarios.

El transportista inició su relación laboral con la empresa Transportes Etxebarri el pasado 23 de mayo de 2017, desempeñando funciones de conductor comarcal bajo el convenio colectivo del sector de transportes por carretera en Bizkaia.

PUBLICIDAD

El 30 de junio de 2025, recibió la comunicación de despido por causas objetivas relacionadas con la situación económica y de producción de la empresa. La decisión tuvo efectos inmediatos, sin que la compañía le entregara suma alguna como indemnización ni cumpliera el plazo de preaviso exigido por la ley, que establece un mínimo de 15 días naturales. En el acto de conciliación celebrado en julio de ese mismo año, no se alcanzó acuerdo. La empresa no compareció en el juicio ni presentó documentación que acreditara la mala situación económica, lo que llevó al tribunal a considerar acreditados los hechos alegados por el trabajador.

Alegó que su salario era mayor que el que dijo el juzgado para la indemnización

El recorrido judicial comenzó en la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao, que declaró la improcedencia del despido y condenó a la empresa a optar entre la readmisión del trabajador o el pago de la indemnización, sumando los salarios de tramitación. 

PUBLICIDAD

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

El repartidor presentó recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, solicitando el reconocimiento de un salario superior y el abono del preaviso. Según su versión, el salario bruto mensual real en el momento del despido era de 2.335,48 euros, en lugar de los 1.868,38 euros fijados inicialmente por el juzgado. El tribunal rechazó esta pretensión, pero sí estimó de forma parcial el recurso, manteniendo la cuantía de la indemnización y reconociendo el derecho a percibir el preaviso no concedido. Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que deberá prepararse en un plazo de diez días hábiles desde la notificación.

Temas Relacionados

España TribunalesDespido ImprocedenteEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los cocineros italianos coinciden: “Según la tradición, la salsa boloñesa debe llevar un poco de leche para hacerla más cremosa”

La Academia Italiana de la Cocina tiene registrada la versión oficial del clásico ‘ragú alla bolognese’, una salsa sabrosa y densa perfecta para pastas y lasañas

Los cocineros italianos coinciden: “Según la tradición, la salsa boloñesa debe llevar un poco de leche para hacerla más cremosa”

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

El siniestro ha tenido lugar a la altura de Elgoibar alrededor de las 9.15 de la mañana de este miércoles. El conductor del camión cisterna resultó herido y fue trasladado a un hospital

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

El proceso de regularización de migrantes dispara los discursos de odio en redes sociales

Según OBERAXE, el 85% de los mensajes analizados en abril desacredita a los inmigrantes, presentándolos como amenaza o promoviendo su expulsión

El proceso de regularización de migrantes dispara los discursos de odio en redes sociales

Los tres trucos infalibles para elegir el mejor melón este verano y disfrutar de todos sus beneficios

Las estrategias para consumir la fruta durante los meses de calor son sencillas y efectivas

Los tres trucos infalibles para elegir el mejor melón este verano y disfrutar de todos sus beneficios

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque la empresa no le avisó de su despido con 15 días de antelación

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque la empresa no le avisó de su despido con 15 días de antelación

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León

Inicia el ‘Despliegue Atlántico 26’, el mayor ejercicio naval del año con cinco buques, 2.500 efectivos, 75 vehículos y 10 aeronaves

ECONOMÍA

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

Qué hay detrás del récord de empleo de mayo y de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: España se prepara para el verano (pero no solo)

DEPORTES

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante