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La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de la Asamblea de Murcia vestida con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio

La hija de Felipe VI será reconocida en la mañana de este miércoles 3 de junio con diferentes distinciones tras su paso por la Región de Murcia

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La princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, tras recibir la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia, este miércoles en el parlamento murciano en Cartagena. (EFE/Marcial Guillén).
La princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, tras recibir la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia, este miércoles en el parlamento murciano en Cartagena. (EFE/Marcial Guillén).

La princesa de Asturias vive este miércoles una de las jornadas más significativas de su etapa de formación militar en la Región de Murcia. Tras un año estudiado en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Leonor participa hoy en una agenda institucional especialmente diseñada para reconocer su paso por la comunidad autónoma y su vinculación con el municipio que ha acogido parte de su preparación castrense.

La heredera al trono ha comenzado la mañana en Cartagena, donde ha recibido la Medalla de Oro de la Asamblea Regional, la máxima distinción honorífica que concede el Parlamento autonómico. Se trata del primero de varios reconocimientos que recibirá a lo largo de una intensa jornada que concluirá en la ciudad de Murcia.

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La llegada de la princesa a la sede parlamentaria ha estado marcada por la presencia de las principales autoridades regionales y estatales. Entre ellas se encontraban el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Antes del acto principal, Leonor ha saludado a los miembros de la Mesa de la Asamblea, a antiguos responsables de la institución y a los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Posteriormente, la ceremonia de entrega de la medalla se ha desarrollado ante los diputados autonómicos, en un acto solemne en el que se ha dado lectura al acuerdo por el que se le concede esta distinción.

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La princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, tras recibir la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia, este miércoles en el parlamento murciano en Cartagena. (EFE/Marcial Guillén).
La princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, tras recibir la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia, este miércoles en el parlamento murciano en Cartagena. (EFE/Marcial Guillén).

Vestida con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, la princesa ha recibido la condecoración de manos de Visitación Martínez. Durante la imposición de la medalla se ha retirado la gorra reglamentaria, manteniendo la sobriedad que ha caracterizado sus últimas apariciones públicas relacionadas con su formación militar.

Tras recibir el reconocimiento, la heredera ha accedido al Salón del Príncipe para dejar constancia de su visita mediante la firma en el Libro de Oro de la Asamblea Regional. Se trata de un gesto protocolario reservado a personalidades destacadas que visitan la institución y que, en esta ocasión, adquiere un valor especial al ser la primera vez que Leonor acude oficialmente a esta sede parlamentaria.

La Princesa Leonor ha concluido su formación en el curso de paracaidismo impartido en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), que estaba preparándose como complemento a la instrucción militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). La Casa Real ha detallado que Leonor ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en Alcantarilla (Murcia), junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia. (Fuente: Casa Real)

Una mañana llena de reconocimientos

La agenda continuará después en San Javier, localidad estrechamente ligada a esta etapa de su formación. Allí recibirá la Medalla de Oro de la Villa y será nombrada Hija Adoptiva del municipio, dos reconocimientos con los que el ayuntamiento quiere agradecer el vínculo creado durante su estancia en la Academia General del Aire y del Espacio. El recorrido institucional finalizará en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, donde el Ejecutivo murciano le entregará la Medalla de Oro de la Región, la más alta distinción concedida por la comunidad autónoma.

Con tres medallas de oro y el nombramiento como Hija Adoptiva de San Javier, Leonor protagoniza así una jornada histórica que refuerza los lazos creados entre la heredera y la Región de Murcia durante uno de los capítulos más destacados de su formación militar. De esta manera, también finaliza una etapa en su educación, ya que el próximo año comenzará su formación universitaria. La Universidad Carlos III de Madrid ha sido la elegida por Casa Real para los estudios de la heredera al trono, quien cursará el Grado de Ciencias Políticas.

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