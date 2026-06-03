Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar una furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa (Europa Press)

Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra han muerto este miércoles tras un choque entre la furgoneta en la que viajaban y un camión cisterna en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar (Gipuzkoa). El accidente se produjo pasadas las nueve de la mañana, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco a EFE.

Cinco policías forales de Navarra han muerto este miércoles en un accidente en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar, Gipuzkoa (Google Maps)

La colisión, registrada en el kilómetro 69 de la vía, dejó a los cinco ocupantes de la furgoneta sin vida, según certificaron los servicios sanitarios desplazados al lugar. El conductor del camión fue trasladado al hospital con heridas leves. Como consecuencia del siniestro, la autopista AP-8 permaneció cortada y se produjeron retenciones, con desvíos habilitados a través de la AP-1. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

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De acuerdo con El Diario Vasco, los cinco agentes fallecidos, que pertenecían a la Brigada Central de Intervención y al Grupo de Intervención de la policía foral de Navarra y cuya identidad no ha trascendido, se dirigían a Iurreta para recibir una formación en el centro de la Ertzaintza, donde se imparten diferentes cursos de formación para agentes de policía.

*en ampliación