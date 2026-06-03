España

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

El siniestro ha tenido lugar a la altura de Elgoibar alrededor de las 9.15 de la mañana de este miércoles. El conductor del camión cisterna resultó herido y fue trasladado a un hospital

Guardar
Google icon
Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar una furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa (Europa Press)
Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar una furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa (Europa Press)

Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra han muerto este miércoles tras un choque entre la furgoneta en la que viajaban y un camión cisterna en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar (Gipuzkoa). El accidente se produjo pasadas las nueve de la mañana, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco a EFE.

Cinco policías forales de Navarra han muerto este miércoles en un accidente en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar, Gipuzkoa (Google Maps)
Cinco policías forales de Navarra han muerto este miércoles en un accidente en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar, Gipuzkoa (Google Maps)

La colisión, registrada en el kilómetro 69 de la vía, dejó a los cinco ocupantes de la furgoneta sin vida, según certificaron los servicios sanitarios desplazados al lugar. El conductor del camión fue trasladado al hospital con heridas leves. Como consecuencia del siniestro, la autopista AP-8 permaneció cortada y se produjeron retenciones, con desvíos habilitados a través de la AP-1. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con El Diario Vasco, los cinco agentes fallecidos, que pertenecían a la Brigada Central de Intervención y al Grupo de Intervención de la policía foral de Navarra y cuya identidad no ha trascendido, se dirigían a Iurreta para recibir una formación en el centro de la Ertzaintza, donde se imparten diferentes cursos de formación para agentes de policía.

*en ampliación

Temas Relacionados

MuerteAccidenteNavarraEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

La empresa deberá pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de la Asamblea de Murcia vestida con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio

La hija de Felipe VI será reconocida en la mañana de este miércoles 3 de junio con diferentes distinciones tras su paso por la Región de Murcia

La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de la Asamblea de Murcia vestida con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

El Airbus A350-1000ULR permitirá conectar París y Sídney, algo, hasta ahora, imposible de conseguir sin escalas

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

Mercedes Milá destapa su affaire con un concursante de ‘Gran Hermano’ y revela que llegó a cobrar “60.000 euros por programa”

La periodista, inmersa en la promoción de su nuevo espacio en TVE, se ha sincerado sobre su etapa al frente del reality

Mercedes Milá destapa su affaire con un concursante de ‘Gran Hermano’ y revela que llegó a cobrar “60.000 euros por programa”

Los cocineros italianos coinciden: “Según la tradición, la salsa boloñesa debe llevar un poco de leche para hacerla más cremosa”

La Academia Italiana de la Cocina tiene registrada la versión oficial del clásico ‘ragú alla bolognese’, una salsa sabrosa y densa perfecta para pastas y lasañas

Los cocineros italianos coinciden: “Según la tradición, la salsa boloñesa debe llevar un poco de leche para hacerla más cremosa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León

Inicia el ‘Despliegue Atlántico 26’, el mayor ejercicio naval del año con cinco buques, 2.500 efectivos, 75 vehículos y 10 aeronaves

La UME despliega 200 militares y 70 medios contra el incendio en Murcia que ha quemado más de 100 hectáreas del parque de El Valle-Carrascoy

ECONOMÍA

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

Qué hay detrás del récord de empleo de mayo y de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: España se prepara para el verano (pero no solo)

DEPORTES

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante