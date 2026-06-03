Rosario Flores se convierte en abuela y comparte la primera foto de su nieto: “Estoy llena de felicidad y agradecida con la vida”

La cantante se ha convertido en abuela a los 62 años. (REUTERS)

La familia Flores está de celebración. Rosario Flores ha anunciado con gran emoción que se ha convertido en abuela por primera vez, después de que su hija Lola Orellana diera a luz a su primer hijo junto al músico ibicenco Cosme Daniel de Juan. La noticia, compartida en redes sociales por la propia artista, ha causado una oleada de felicitaciones y mensajes de cariño a una de las sagas más queridas del panorama español.

La felicidad de Rosario se palpa en el pie de foto de su publicación: “Ya soy abuela. La dicha más grande de mi vida. Estoy llena de felicidad y quería compartir con vosotros esta alegría tan especial. Agradecida con la vida y dando gracias al Señor por tanto”, publicó en su perfil, acompañando el mensaje de una tierna imagen de la manita del bebé sobre sábanas de lunares verdes. Con este nacimiento, la artista inicia una nueva etapa personal, dispuesta a ser una abuela “muy buena” y presente en la vida de su nieto, tal como adelantó en declaraciones recientes, según la revista Hola!.

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La llegada del bebé supone un nuevo capítulo para la familia. Lola Orellana, hija única de Rosario y Carlos Orellana, ha vivido su embarazo con la máxima discreción, lejos del foco mediático habitual en la familia. A punto de cumplir 30 años, Lola ha apostado por una vida reservada, pese a pertenecer a uno de los clanes más conocidos de España. Nació justo un año después de la muerte de sus abuelos Lola Flores y Antonio Flores, convirtiéndose en motivo de esperanza y alegría para los suyos en un momento de profundo dolor.

Una nueva generación en los Flores

El nacimiento del primer nieto de Rosario ha llenado de entusiasmo a toda la familia, que no ha ocultado su ilusión ante el esperado acontecimiento. Lolita Flores, hermana de Rosario, confesaba días antes: “Estamos muy felices y expectantes, con muchas ganas de verle la cara. Y Lola está guapísima, estupenda, se cuida mucho”. Por su parte, Elena Furiase, prima de Lola, celebraba la llegada de un nuevo miembro a la familia y el hecho de que sus hijos, Noah y Nala, tengan ahora una nueva compañera de juegos. “Cuando alguien quiere ser madre y viene ese milagro, ¿qué vamos a decir? Aleluya, alegría y mucho amor”, resumía la actriz, quien también ha dado consejos a su prima para disfrutar de esta etapa única.

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El Ayuntamiento de Madrid ha creado un mapa ilustrado del Madrid de Lola Flores. Un recorrido que muestra algunos de los lugares más emblemáticos para la artista durante su vida en la capital. En donde se ha destacado el Teatro Calderón entre las ilustraciones de Irene Blasco. (Fuente: Europa Press / Suevia Films)

Lola Orellana ha cultivado un perfil discreto. Formada en Artes Plásticas y especializada en fotografía, trabaja en el mundo del cine, generalmente detrás de las cámaras. Sus pasos la llevaron incluso a participar como asistente de dirección en la popular serie Juego de Tronos. Además, ha heredado la vena artística de la familia: dibuja, escribe y mantiene una relación estable desde hace seis años con Cosme Daniel de Juan, músico y cantante, con quien ha formado un hogar alejado de los flashes.

La abuela que quiere ser Rosario Flores

Rosario ha manifestado su deseo de ser una abuela activa y cercana: “Estaré mucho con mi niña, disfrutándola a todo momento. Cuando te viene esta edad, los niños son la alegría de la vida, miras las cosas de verdad y las disfrutas mucho más. Aparte de que yo soy muy de niños y somos muy familiares”, explicaba en una entrevista reciente tras recibir el Latin Grammy a la Excelencia Musical. La artista, que ha vivido la maternidad y la fama en primera persona, encara este nuevo rol con la ilusión de seguir transmitiendo los valores y la unidad que han caracterizado siempre a los Flores.

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Rosario ha compartido la primera foto de su nieto. (Instagram/@Rosarioflores)

El nacimiento del bebé también supone un reencuentro generacional para la familia. La saga, marcada por el arte y la música, celebra la llegada de un nuevo miembro que, aunque aún no se conocen detalles sobre su nombre ni el lugar exacto del nacimiento, ya ha llenado de ilusión a todos. La discreción sigue siendo el sello de la nueva generación, pero la alegría es compartida y celebrada públicamente.

Con la llegada de su primer nieto, Rosario Flores reafirma el papel central de la familia en su vida y la continuidad de un linaje artístico que, generación tras generación, sigue generando admiración y afecto entre el público.

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