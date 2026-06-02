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Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

La Seguridad Social suma 231.975 cotizantes y el desempleo baja en 36.323 personas, aunque los temporales aún suponen casi el 57% de la contratación

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Jóvenes en paro entrando en una oficina de empleo en Madrid (Alberto Ortega / Europa Press)
Jóvenes en paro entrando en una oficina de empleo en Madrid (Alberto Ortega / Europa Press)

El mercado laboral volvió a marcar máximos en mayo. La Seguridad Social superó por primera vez los 22,3 millones de afiliados medios, hasta situarse en 22.337.806 trabajadores en alta, tras sumar 231.975 cotizantes respecto a abril, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata del segundo mayor aumento intermensual en un mes de mayo desde que hay registros.

El avance de la afiliación coincidió con una nueva bajada del paro registrado. El número de personas desempleadas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en 36.323 en mayo, un 1,54% menos que en abril, hasta dejar el total en 2.320.721 desempleados. Es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2007, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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En comparación con mayo de 2025, la Seguridad Social cuenta con 553.431 afiliados más, un crecimiento interanual del 2,54%, mientras que el paro se ha reducido en 134.162 personas, un 5,47% menos. Sin embargo, el dato desestacionalizado introduce un matiz menos favorable: el paro registrado subió en 9.755 personas una vez descontado el efecto habitual de mayo, un mes normalmente positivo para el empleo por el arranque de actividades vinculadas al verano. La afiliación, en cambio, también avanzó sin efecto calendario, con 63.737 trabajadores en alta más, y encadena 64 meses consecutivos al alza.

Máximos también en la afiliación diaria

La afiliación media alcanzó en mayo un nuevo techo, con 22.337.806 trabajadores en alta. Además, los registros diarios se mantuvieron por encima de los 22,4 millones entre el 25 y el 28 de mayo. El máximo se alcanzó el día 28, con 22.410.242 afiliados, la cifra diaria más alta de la serie.

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La serie desestacionalizada también se situó en niveles récord, con 22.116.022 afiliados. Según los datos del Ministerio de Inclusión, desde la entrada en vigor de la reforma laboral hay 2,3 millones de afiliados más en términos desestacionalizados.

El crecimiento se mantiene especialmente fuerte entre las mujeres. En mayo se registraron 10.599.305 afiliadas, la cifra más alta hasta ahora, y representaron el 47,5% del total. En el último año, hay 271.290 mujeres más afiliadas a la Seguridad Social. Entre los hombres, la afiliación alcanzó los 11.738.501 trabajadores en alta, tras sumar 282.141 en términos interanuales.

También aumentó la presencia de trabajadores extranjeros, que alcanzaron los 3.359.548 afiliados, 288.717 más que hace un año. Este colectivo representa ya el 15% del total de cotizantes. Dentro de ellos, más de medio millón, 519.137, están dados de alta como autónomos.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) también marcó máximo, con 3.460.443 afiliados, tras sumar 15.470 en el mes y 45.850 en el último año.

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El paro baja en todos los sectores

El desempleo descendió en mayo en todos los sectores productivos. La mayor caída se produjo en los servicios, con 29.829 parados menos, hasta un total de 1.688.001 personas. También bajó en la industria, con 2.665 desempleados menos; en la construcción, con 2.304 menos; y en la agricultura, con un descenso de 1.628 personas.

El único grupo que no siguió esa tendencia fue el colectivo sin empleo anterior, que apenas registró cambios, con 98 personas más inscritas, un incremento del 0,04%. En total, este grupo suma 222.191 desempleados.

Por sexo, el paro femenino bajó en 20.316 personas respecto a abril y se situó en 1.404.110 mujeres, la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. El desempleo masculino descendió en 16.007 personas, hasta un total de 916.611 hombres. En términos interanuales, el paro cae más entre las mujeres, con 82.311 desempleadas menos, frente a una reducción de 51.851 entre los hombres.

El desempleo juvenil también volvió a reducirse. Entre los menores de 25 años, el paro bajó en 4.738 personas en mayo, un 2,79% menos que en abril, hasta situarse en 164.955 jóvenes. Es la primera vez que el paro juvenil baja de los 165.000 inscritos en un mes de mayo.

Por territorios, el paro registrado descendió en las 17 comunidades autónomas. Las mayores caídas absolutas se dieron en Andalucía, con 9.125 parados menos; Cataluña, con 6.900 menos; y la Comunidad de Madrid, con una reducción de 3.834 personas. Por provincias, el desempleo bajó en 48 y subió en cuatro. Los mayores descensos se registraron en Barcelona, Madrid y Málaga.

La contratación total cae ligeramente

En mayo se firmaron 1.323.719 contratos, 5.264 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone una caída interanual del 0,40%. No obstante, en el acumulado de enero a mayo, la contratación alcanza los 6.175.636 contratos, 226.923 más que en el mismo periodo del año anterior.

Del total de contratos registrados en mayo, 572.061 fueron indefinidos, el 43,22%. Esta modalidad creció un 3,50% respecto al mismo mes del año anterior. Los temporales, por su parte, sumaron 751.658 contratos, el 56,78% del total, tras caer un 3,17% interanual.

Dentro de la contratación indefinida, 234.774 contratos fueron a tiempo completo, 135.409 a tiempo parcial y 201.878 fijos discontinuos. Estos últimos bajaron un 1,53% respecto a mayo de 2025, mientras que los indefinidos a tiempo completo y a tiempo parcial aumentaron un 5,01% y un 9,11%, respectivamente.

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