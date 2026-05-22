El Gobierno ha recibido 549.595 solicitudes para la regularización de migrantes: se han admitido a trámite más de 91.000

Varias personas hacen cola en una oficina Servicios Sociales, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

Este viernes, el abogado del Estado, en representación del Gobierno, ha informado al Tribunal Supremo de que hasta el 21 de mayo se han recibido 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes. Por el momento, 91.505 de estas peticiones han sido admitidas a trámite.

Estos datos han sido ofrecidos por el abogado del Estado para defender que la admisión a trámite de las solicitudes no se realiza de forma automática, sino que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo provisional. Así, se produce solamente después de comprobar los documentos aportados para acreditar que se cumplen los requisitos esencial para acogerse a la medida extraordinaria.

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Este viernes se celebran cinco vistas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo —en una de ellas es en la que el abogado del Estado ha facilitado los datos— con el objetivo de estudiar si se paraliza o no de forma cautelar la regularización extraordinaria, como han solicitado, entre otros, la Comunidad de Madrid y Vox.

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*Con información de EFE