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El Estatuto Marco de Mónica García supera su primera prueba e irá al Congreso con los médicos en huelga y sin consenso: qué pasará ahora

La norma, que lleva 23 años sin reformarse, deberá conseguir el sí del Congreso

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Mónica García, ministra de Sanidad, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Mónica García, ministra de Sanidad, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Después de tres años de reuniones, propuestas y borradores, el Ministerio de Sanidad ha conseguido sacar adelante su anteproyecto del Estatuto Marco. La norma, que regula las condiciones laborales de los sanitarios, ha superado su primera prueba tras recibir el aprobado del Consejo de Ministros este martes.

El anteproyecto incluye mejoras laborales como la reducción de la jornada máxima a las 45 horas, la convocatoria de oposiciones cada dos años o una nueva clasificación profesional, medidas acordadas con los sindicatos del Ámbito de Negociación el pasado mes de enero. Los médicos, sin embargo, han vuelto a rechazar la norma, que consideran discriminatoria para su profesión.

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Las primeras reacciones han venido desde el sindicato madrileño Amyts, que ha valorado su aprobación como “una mala noticia” y “un tiro en el pie para el Gobierno y sus socios”. “Las movilizaciones son más necesarias que nunca. De espaldas a los médicos no se pueden hacer cosas”, ha aseverado Ángela Hernández, presidenta del sindicato. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) han calificado de “irresponsable” la aprobación del Estatuto Marco, que incluye “condiciones laborales totalmente distintas y discriminatorias para los médicos”.

Los pacientes por tanto volverán a enfrentar una semana de huelga convocada para toda España a mediados del mes de junio, así como el parón indefinido de peonadas (horas extraordinarias que trabajan los facultativos de forma voluntaria) en al menos siete comunidades autónomas.

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El conflicto con los médicos continúa

Manifestación de médicos por un estatuto propio. (Europa Press)
Manifestación de médicos por un estatuto propio. (Europa Press)

El aprobado del Consejo de Ministros ha llegado sin que Sanidad pudiera cerrar el conflicto con los sindicatos médicos. El lunes se mantuvo el último encuentro con el Comité de Huelga, que decidió manteneer las movilizaciones programadas para la semana del 15 al 19 de junio.

Desde la Organización Médica Colegial, han lamentado que la aprobación del Estatuto Marco “haya llegado sin el consenso necesario con el colectivo médico”. “Aspectos estratégicos esenciales para la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud no han encontrado una respuesta satisfactoria en el texto presentado. Asimismo, tampoco se han incorporado propuestas ampliamente demandadas por la profesión médica que habrían contribuido a reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención a los pacientes y favorecer unas condiciones más adecuadas para el ejercicio profesional”, han valorado.

Un camino complicado hacia el Congreso

Uno de los leones del Congreso de los Diputados se ve frente a la sede de la Organización Médica Colegial de España. (OMC)
Uno de los leones del Congreso de los Diputados se ve frente a la sede de la Organización Médica Colegial de España. (OMC)

El sí del Gobierno no es suficiente para que la ley salga adelante. El anteproyecto comenzará ahora el trámite de audiencia e información pública para poder recibir aportaciones de organizaciones y personas interesadas. Una vez cerrada la consulta, se remitirá a las Cortes Generales para su debate parlamentario.

Su paso por el Congreso también podría complicarse. Los parlamentarios recibieron el pasado mes de marzo más de 100.000 firmas pidiendo que rechazaran el proyecto. Asimismo, el Partido Popular (PP) ha mostrado tanto a nivel nacional como comunitario su rechazo a los borradores del Estatuto Marco que ha ido publicando el Ministerio de Sanidad. El pasado mes de abril, tildaron la gestión de Mónica García de “fracaso político de primer orden” y pidieron su “rectificación inmediata”.

Por el momento, Sanidad presentará el viernes a las comunidades autónomas los detalles del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros. El próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) reunirá de forma presencial y telemática a todos los consejeros autonómicos, a quienes se informará del desarrollo legislativo del Estatuto Marco.

Asimismo, el CISNS someterá a votación diferentes acuerdos relativos a las principales exigencias médicas, como la implantación de la jornada de 35 horas semanales, el límite máximo de la jornada de guardia o la creación de mesas específicas de negociación. La convocatoria ha recibido críticas desde algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, que ha recriminado al ministerio que esté dando “una patada hacia adelante” con la normativa. Su consejera, Fátima Matute, ha calificado de “lesivo y regresivo” el Estatuto Marco presentado, que ha sido “negociado desde un despacho” sin contar con los trabajadores.

“Eso no quiere decir que nos desliguemos, pero es obligatorio y necesario que se sienten los ministerios de Función Pública, Trabajo y Hacienda para tener una memoria de viabilidad técnico-jurídica y una financiación finalista”, ha subrayado Matute.

Desde el Gobierno vasco, han dejado “en el aire” su asistencia al próximo interterritorial, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, para quien la actitud de la ministra “no ayuda” a solucionar el problema. En Galicia, por su parte, el conselleiro Antonio Gómez Caamaño ha reiterado su apuesta por “un marco específico para los facultativos”.

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