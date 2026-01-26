Sanidad y sindicatos firman el acuerdo para un nuevo Estatuto Marco, pese al descontento de los médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, SATSE y CSIF, han alcanzado un consenso y han firmado este lunes el acuerdo para un nuevo Estatuto Marco. La norma, que regula las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios del país, cierra así su etapa de diálogo social y deberá pasar al Consejo de Ministros para continuar su tramitación como proyecto de ley.

El acuerdo llega después de que la organización gallega CIG-Saúde, presente en el Ámbito de Negociación, se desmarcase del texto por no cumplir los objetivos deseados. Tampoco contará con el respaldo de los sindicatos exclusivamente médicos, sin capacidad de negociación legítima, que han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 16 de febrero.

