España

Sanidad y sindicatos firman el acuerdo para un nuevo Estatuto Marco, pese al descontento de los médicos

Las organizaciones exclusivamente de facultativos han convocado una semana de huelga al mes

Guardar
La ministra de Sanidad, Mónica
La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, SATSE y CSIF, han alcanzado un consenso y han firmado este lunes el acuerdo para un nuevo Estatuto Marco. La norma, que regula las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios del país, cierra así su etapa de diálogo social y deberá pasar al Consejo de Ministros para continuar su tramitación como proyecto de ley.

El acuerdo llega después de que la organización gallega CIG-Saúde, presente en el Ámbito de Negociación, se desmarcase del texto por no cumplir los objetivos deseados. Tampoco contará con el respaldo de los sindicatos exclusivamente médicos, sin capacidad de negociación legítima, que han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 16 de febrero.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Ministerio de Sanidad EspañaTrabajadores SanitariosSindicatos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuál es el fruto seco con más vitamina B y que es fuente de calcio para los huesos

Las vitaminas del grupo B son beneficiosas para la salud cerebral, la memoria y la concentración

Cuál es el fruto seco

Igualdad confirma el asesinato de una mujer en Málaga como el quinto crimen machista en lo que va de año

La víctima, de 33 años, fue asesinada por su expareja el 24 de enero y tenía tres hijos menores de edad en común con el agresor

Igualdad confirma el asesinato de

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

El Ministerio de Asuntos Exteriores tacha de “injusta” la expulsión del diplomático español en Managua, Sergio Farré Salvá

España expulsa al embajador de

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 enero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

La firma de hipotecas marca su cifra más alta en 15 años: el préstamo sube un 11,7% y baja la actividad en Madrid y Baleares

Los últimos datos del INE reflejan que en noviembre hubo un repunte del interés hasta el 2,97% y un fuerte crecimiento del mercado en Cantabria

La firma de hipotecas marca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsa al embajador de

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: fijan la misa funeral de Adamuz para este sábado 31 y trenes cancelados y retrasos en Rodalies

La Policía Nacional da un golpe histórico en la lucha contra las drogas al desarticular la organización que dominaba el tráfico con narcolanchas en el Atlántico

La Comisión Europea abre una nueva investigación contra Grok, la IA de Elon Musk, por la difusión de imágenes sexualizadas de menores

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 enero

La firma de hipotecas marca su cifra más alta en 15 años: el préstamo sube un 11,7% y baja la actividad en Madrid y Baleares

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”