Parón de peonadas: miles de médicos dejarán de hacer horas extra en toda España

Protesta de médicos en España. (EFE/María Aguilella Pardo)

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) anunció en mayo una tregua en el conflicto médico durante el verano. El Comité de Huelga se comprometía a terminar sus paros en junio, tal y como marcaba el calendario de movilizaciones, y esperar a septiembre para continuar con las medidas de presión contra el Estatuto Marco. Pero los propios facultativos tienen otros planes: casi 50 hospitales de la Comunidad de Madrid, Cataluña, La Rioja y la Comunidad Valenciana han anunciado que dejarán de realizar horas extra a partir de este 1 de junio en protesta por sus condiciones laborales.

La iniciativa se ha organizado desde los propios servicios clínicos de los centros, aunque los pioneros y principales movilizados son los especialistas de Anestesiología. Los paros afectan solo a las peonadas o autoconciertos, jornadas extraordinarias que, a diferencia de las guardias, realizan los médicos de forma voluntaria para reducir las listas de espera.

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“Lo que haces es que el personal trabaje mañana y tarde, una forma de ahorrar contratos nuevos”, explica a Infobae Víctor Zarza, anestesiólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), uno de los centros que secundará estos parones. Las peonadas son voluntarias y muchos facultativos las eligen para complementar sus sueldos sin tener que irse a la sanidad privada. Ahora, los médicos plantean usarlo como un mecanismo de presión alternativo a la huelga para que las consejerías reaccionen ante sus reclamaciones.

El objetivo de los sanitarios es intentar forzar mejoras a nivel autonómico ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Zarza pone de ejemplo la comunidad de Galicia, que el pasado 8 de mayo alcanzó un acuerdo con el sindicato O’Mega para implantar la jornada ordinaria de 35 horas, una mayor remuneración para los MIR y un incremento de las retribuciones por las guardias, entre otros puntos. “En Galicia se paró este tipo de actividad extraordinaria en febrero y, a las pocas semanas, la Consejería empezó a reunirse con todos los colectivos para intentar llegar a un acuerdo”, recuerda Zarza. Pese a ello, los médicos gallegos aún no han retomado las peonadas.

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Fachada del Hospital La Fe de Valencia, que se ha unido a los paros de autoconciertos. (Jorge Gil/Europa Press)

Las peonadas se paran de Galicia a Valencia

Al 12 de Octubre le han seguido otros 16 centros madrileños y más de 60 servicios clínicos dependiendo del hospital, incluyendo Urología, Cirugía Plástica, Traumatología, Ginecología o Dermatología. Ellos no son los únicos: en Cataluña, ya son 26 hospitales y casi 90 servicios clínicos; en Valencia son más de 40 servicios repartidos en, al menos, 10 hospitales.

A la convocatoria se han unido también los facultativos de los hospitales de La Rioja, mientras que en Navarra hay una convocatoria formal de huelga de tardes entre el 4 de mayo y el 30 de junio en apoyo a los paros. En el País Vasco, la negativa a las peonadas se extiende desde abril, mientras que en Galicia se iniciaron en marzo.

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“Lo que lo ha motivado es la poca capacidad que tienen los profesionales médicos y facultativos para secundar las huelgas”, valora Vladimir Herrero, vicesecretario de CESM Comunidad Valenciana. “Han puesto unos servicios mínimos tan sumamente abusivos que hay muy poquitos médicos que puedan hacer huelga”, critica. El fin de las peonadas surge como nueva forma de protesta: “Se niegan a hacer todo lo que no sea obligatorio”, indica Herrero.

Las reclamaciones son las mismas que han mantenido a nivel nacional durante todo el año, pero ahora se traducen a las consejerías. Piden una jornada de 35 horas semanales, que la hora de guardia se pague por encima de la hora ordinaria y un estatuto propio para los médicos. En Valencia, por ejemplo, se añaden otras reclamaciones, como la apertura 24 horas de los PAC o limitar las agendas de atención primaria a 32 pacientes. “Ya conocemos la postura del Ministerio, no se ve un final claro, pero en las comunidades, lo que dependa de ellas sí puede mejorar”, defiende Herrero.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que se ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para que una mediación independiente intente desbloquear la huelga médica por el Estatuto Marco. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

Un golpe para las listas de espera

El paro de las peonadas llega a las puertas del verano, una época complicada para la sanidad pública. Las vacaciones de los sanitarios se suman a las bajas y plazas sin cubrir del resto del año, lo que obliga a cerrar miles de camas en hospitales y a alargar los tiempos de espera.

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, relativos a diciembre de 2025, elevan a 853.509 los pacientes en lista de espera estructural quirúrgica y 3,9 millones los que tienen pendiente una consulta con el especialista.

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“La atención urgente estará cubierta”, aclara Herrero. “Lo que sí es muy posible es que se vayan a alargar las listas de espera para pruebas diagnósticas y cirugías no urgentes”, añade. “Hay que entender que la presión no la hacemos porque sea verano. Llevamos un año de movilizaciones y desde febrero celebramos parones todos los meses de forma indefinida. La administración tiene que ser consciente de que les toca sentarse a dialogar”, sentencia.