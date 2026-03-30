Más de 100.000 personas piden al Congreso que rechace el Estatuto Marco

Un movimiento social recoge 100.000 firmas contra el Estatuto Marco y pide eliminar progresivamente guardias de 24 horas. (EUROPA PRESS)

El movimiento Sanidad Pública Segura ha entregado este lunes más de 100.000 firmas en contra del borrador del Estatuto Marco en el Congreso de los Diputados. La norma, que regula las condiciones laborales de los sanitarios en el país, ha iniciado un proceso de reforma después de que el pasado mes de enero sindicatos y Ministerio de Sanidad alcanzasen un acuerdo.

El borrador presentado cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios en el sector de la salud español, pero no de los sindicatos exclusivamente médicos, sin representación en las mesas de negociación. El conflicto ha llevado a convocar una huelga indefinida de facultativos, con una semana de paros al mes, que pide al Ministerio de Sanidad mejores condiciones para este colectivo. En este contexto, la médica Tamara Contreras inició una campaña de recogida de firmas para pedir al Congreso de los Diputados que votase ‘no’ a la norma cuando llegue a su tramitación parlamentaria.

La doctora es conocida por una anterior iniciativa lanzada en 2024 que solicitaba acabar con las guardias de 24 horas. Ahora, ha reunido más de 100.000 apoyos en la plataforma Movements para intentar echar para atrás la reforma propuesta del Estatuto Marco. “Lo que está ocurriendo con el colectivo es un problema que nos afecta a todos, a toda la población”, ha expresado este lunes ante los medios. La médica intensivista ha reiterado que es necesario “que este Estatuto no se apruebe” sin que los médicos participen en las negociaciones y ha apuntado que “las condiciones laborales” actuales “nos están poniendo en peligro a todos”.

‘No’ al Estatuto y a las guardias

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo. (Europa Press)

En una entrevista con Infobae, Contreras explicó que el principal problema del borrador aprobado es que mantiene las guardias médicas prácticamente intactas. Aunque la normativa propuesta por Sanidad reduce estas jornadas a 17 horas, permite que se amplíen en algunos supuestos, así como en festivos y fines de semana. Para la doctora, esta reducción “no resuelve el problema de fondo”.

“El texto mantiene la jornada complementaria obligatoria, las guardias de 24 horas y la posibilidad de trabajar 75 horas semanales. Estamos hablando de un modelo profundamente desactualizado que compromete la salud de los profesionales y la seguridad de los pacientes”, expresó a este medio.

Este lunes, Contreras ha propuesto al Congreso de los Diputados “un puente” hacia la eliminación progresiva de estas jornadas. “Las guardias de 24 horas no pueden desaparecer de hoy a mañana en la gran mayoría de hospitales, efectivamente porque no hay plantilla”, ha subrayado. Sin embargo, la doctora ha insistido en que “hay líneas rojas que no podemos aceptar en 2026”.

La médica busca que se refuercen plantillas, se reordenen las jornadas para implantar turnos máximos de 12 horas y acabar con el concepto de jornada complementaria, para que todo lo trabajado se reconozca como “trabajo real”. Asegura que algunos grupos parlamentarios ya han mostrado su “disposición a escuchar”, entre los que menciona a Sumar, Vox, ERC o PP. Además, tienen agendadas citas con los socialistas para tratar el asunto.