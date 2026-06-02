España

Grison da el salto en RTVE: de colaborador de ‘La Revuelta’ a presentador de ‘El Escondite’

El músico y humorista debutará al frente de un nuevo formato de entretenimiento para el verano mientras mantiene su vinculación con el programa de David Broncano

Guardar
Google icon
Grison, de 'La Revuelta', en una imagen de archivo. (Europa Press)
Grison, de 'La Revuelta', en una imagen de archivo. (Europa Press)

Marcos Martínez, más conocido por el gran público como Grison, afronta uno de los retos más importantes de su trayectoria televisiva. El colaborador habitual de La Revuelta ha anunciado que se pondrá al frente de El Escondite, un nuevo formato de entretenimiento que RTVE prepara para su programación de verano. La noticia se conoció de una manera muy peculiar durante la emisión del programa de David Broncano, donde el artista protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

Todo ocurrió durante el arranque habitual del espacio de La 1. Como cada jornada, David Broncano hizo su entrada entre los aplausos del público mientras Ricardo Castella se encargaba de las presentaciones. Sin embargo, algo llamó la atención del presentador: la ausencia de Grison en su lugar habitual. Tras preguntar por él, el colaborador apareció de forma inesperada desde debajo de la mesa, provocando las risas tanto del público como de sus compañeros.

PUBLICIDAD

“¡Era para hacerte una promo!”, explicó entre bromas. Castella aprovechó entonces para lanzar una pista sobre el motivo de aquella inesperada aparición: “Que está ahora con lo de El Escondite”. Fue entonces cuando Grison desveló el verdadero motivo de su escondite improvisado.

El cantante y presentador Javier Gurruchaga, junto a Grison y Ricardo Castella, en 'La Revuelta'
El cantante y presentador Javier Gurruchaga entona un blues junto a Grison y Ricardo Castella. / Captura de pantalla

Un nuevo reto profesional para Grison

“Es una promo para TVE, para promocionar un programa que se llama El Escondite”, explicó el colaborador, arrancando una nueva carcajada entre los asistentes al teatro. David Broncano no tardó en reaccionar al darse cuenta del tiempo que había permanecido oculto para preparar la broma: “Y para hacer esa broma se ha tirado 18 minutos ahí”.

PUBLICIDAD

La conversación continuó cuando el presentador recordó una charla previa con su compañero. “Ah, ¿es el concurso ese que ibas a hacer en verano?”, preguntó. Grison confirmó el proyecto, aunque quiso matizar la definición del formato: “Bueno, no es un concurso, es un juego... bueno es un concurso un poco, David. Esconderse, buscar, buscar, esconderse es de lo que va el juego”.

Fiel a su estilo desenfadado, el músico incluso hizo referencia a la actualidad para describir la mecánica del programa. “Ahora que está de moda la UCO, pues es el mismo rollo. Y la movida es que soy yo el presentador”, reveló ante la sorpresa de los presentes. La confesión provocó una inmediata felicitación por parte de Broncano y Castella, que celebraron este nuevo paso profesional en la carrera de su compañero.

Grison, músico y colaborador de La Revuelta, durante el último programa. (@LaRevuelta_TVE en X)
Grison, músico y colaborador de La Revuelta, durante el último programa. (@LaRevuelta_TVE en X)

La propia RTVE confirmó posteriormente la noticia a través de sus canales oficiales. La corporación destacó que Grison asumirá por primera vez la conducción de un formato de estas características, consolidando así su crecimiento dentro del ente público más allá de su papel como colaborador y humorista.

El Escondite es la adaptación de un exitoso formato nacido en Países Bajos y emitido originalmente por RTL 4 y la plataforma Videoland. El programa propone una dinámica que mezcla estrategia, tensión y entretenimiento. En la versión original participan seis concursantes famosos que deben superar diferentes pruebas visuales y cuestionarios para acumular dinero en una “moneyball”, una especie de caja fuerte portátil que deberán proteger durante toda la competición.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

Tras cada ronda, los participantes disponen de apenas 90 segundos para encontrar un escondite. Mientras tanto, uno de los concursantes permanece en el plató y se convierte en el cazador. Su misión consiste en localizar a alguno de sus rivales en un tiempo limitado. Si lo consigue, roba su “moneyball” y continúa en el juego, mientras que el concursante descubierto queda eliminado. Si fracasa en la búsqueda, será él quien abandone la competición.

Aunque todavía se desconocen muchos detalles de la adaptación española, todo apunta a que RTVE confía plenamente en el carisma y la popularidad de Grison para liderar este nuevo proyecto. Además, su incorporación como presentador no supondrá su salida de La Revuelta, donde seguirá participando junto a David Broncano y Ricardo Castella.

Temas Relacionados

La RevueltaTVERTVEGente EspañaFamosos EspañaEspaña-NoticiasEspaña-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Madrid estrena este martes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín: 560 millones invertidos, cuatro años en obras y 18.000 metros cuadrados

La estación madrileña abre su nuevo espacio principal tras acoger en 2025 a 46,2 millones de pasajeros y renovar sus instalaciones para operar como nodo de transportes de la capital

Madrid estrena este martes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín: 560 millones invertidos, cuatro años en obras y 18.000 metros cuadrados

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

La Seguridad Social suma 231.975 cotizantes y el desempleo baja en 36.323 personas, aunque los temporales aún suponen casi el 57% de la contratación

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

Por qué no recordamos nada de los primeros años de nuestra vida o qué es la amnesia infantil

La primera infancia se caracteriza por un vacío autobiográfico por la ausencia de recuerdos

Por qué no recordamos nada de los primeros años de nuestra vida o qué es la amnesia infantil

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de las gasolinas cambia todos los días

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

La Armada releva la operación Atalanta con la fragata Numancia para la lucha contra la piratería en el mar Rojo

Madrid se achicharra de calor y en un año ningún vecino ha pedido la nueva ayuda para poner una ‘azotea verde’ en su edificio y aclimatar así sus viviendas

El Gobierno de Sánchez obliga a Acciona a terminar el puente de Sevilla y colocar unos tirantes para que “no colapse” ya que sin ellos su “vulnerabilidad es crítica”

España, por debajo de la media de la Unión Europea en hogares monoparentales, con un 7,5% del total, mientras Estonia está en el extremo y son 4 de cada 10 familias

ECONOMÍA

Madrid estrena este martes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín: 560 millones invertidos, cuatro años en obras y 18.000 metros cuadrados

Madrid estrena este martes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín: 560 millones invertidos, cuatro años en obras y 18.000 metros cuadrados

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así ha cambiado el trabajador autónomo en diez años: más mujeres, más extranjeros y cada vez más solo al frente del negocio

Los españoles marcan menos la casilla de apoyo social a la Iglesia en su declaración de la renta, y aún así cada vez recauda más

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”