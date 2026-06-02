Grison da el salto en RTVE: de colaborador de ‘La Revuelta’ a presentador de ‘El Escondite’

Grison, de 'La Revuelta', en una imagen de archivo. (Europa Press)

Marcos Martínez, más conocido por el gran público como Grison, afronta uno de los retos más importantes de su trayectoria televisiva. El colaborador habitual de La Revuelta ha anunciado que se pondrá al frente de El Escondite, un nuevo formato de entretenimiento que RTVE prepara para su programación de verano. La noticia se conoció de una manera muy peculiar durante la emisión del programa de David Broncano, donde el artista protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

Todo ocurrió durante el arranque habitual del espacio de La 1. Como cada jornada, David Broncano hizo su entrada entre los aplausos del público mientras Ricardo Castella se encargaba de las presentaciones. Sin embargo, algo llamó la atención del presentador: la ausencia de Grison en su lugar habitual. Tras preguntar por él, el colaborador apareció de forma inesperada desde debajo de la mesa, provocando las risas tanto del público como de sus compañeros.

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“¡Era para hacerte una promo!”, explicó entre bromas. Castella aprovechó entonces para lanzar una pista sobre el motivo de aquella inesperada aparición: “Que está ahora con lo de El Escondite”. Fue entonces cuando Grison desveló el verdadero motivo de su escondite improvisado.

El cantante y presentador Javier Gurruchaga entona un blues junto a Grison y Ricardo Castella. / Captura de pantalla

Un nuevo reto profesional para Grison

“Es una promo para TVE, para promocionar un programa que se llama El Escondite”, explicó el colaborador, arrancando una nueva carcajada entre los asistentes al teatro. David Broncano no tardó en reaccionar al darse cuenta del tiempo que había permanecido oculto para preparar la broma: “Y para hacer esa broma se ha tirado 18 minutos ahí”.

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La conversación continuó cuando el presentador recordó una charla previa con su compañero. “Ah, ¿es el concurso ese que ibas a hacer en verano?”, preguntó. Grison confirmó el proyecto, aunque quiso matizar la definición del formato: “Bueno, no es un concurso, es un juego... bueno es un concurso un poco, David. Esconderse, buscar, buscar, esconderse es de lo que va el juego”.

Fiel a su estilo desenfadado, el músico incluso hizo referencia a la actualidad para describir la mecánica del programa. “Ahora que está de moda la UCO, pues es el mismo rollo. Y la movida es que soy yo el presentador”, reveló ante la sorpresa de los presentes. La confesión provocó una inmediata felicitación por parte de Broncano y Castella, que celebraron este nuevo paso profesional en la carrera de su compañero.

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Grison, músico y colaborador de La Revuelta, durante el último programa. (@LaRevuelta_TVE en X)

La propia RTVE confirmó posteriormente la noticia a través de sus canales oficiales. La corporación destacó que Grison asumirá por primera vez la conducción de un formato de estas características, consolidando así su crecimiento dentro del ente público más allá de su papel como colaborador y humorista.

El Escondite es la adaptación de un exitoso formato nacido en Países Bajos y emitido originalmente por RTL 4 y la plataforma Videoland. El programa propone una dinámica que mezcla estrategia, tensión y entretenimiento. En la versión original participan seis concursantes famosos que deben superar diferentes pruebas visuales y cuestionarios para acumular dinero en una “moneyball”, una especie de caja fuerte portátil que deberán proteger durante toda la competición.

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El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

Tras cada ronda, los participantes disponen de apenas 90 segundos para encontrar un escondite. Mientras tanto, uno de los concursantes permanece en el plató y se convierte en el cazador. Su misión consiste en localizar a alguno de sus rivales en un tiempo limitado. Si lo consigue, roba su “moneyball” y continúa en el juego, mientras que el concursante descubierto queda eliminado. Si fracasa en la búsqueda, será él quien abandone la competición.

Aunque todavía se desconocen muchos detalles de la adaptación española, todo apunta a que RTVE confía plenamente en el carisma y la popularidad de Grison para liderar este nuevo proyecto. Además, su incorporación como presentador no supondrá su salida de La Revuelta, donde seguirá participando junto a David Broncano y Ricardo Castella.

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