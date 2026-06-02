Por qué no recordamos nada de los primeros años de nuestra vida o qué es la amnesia infantil

Un niño aprendiendo a andar (Magnific)

Nadie recuerda el momento de su nacimiento. Ni cómo aprendió a andar o a hablar. Una breve imagen o un suceso fugaz puede convertirse en nuestro primer recuerdo. El cerebro comienza a consolidar la memoria entre los tres y los cinco años, dejando un vacío autobiográfico en la primera infancia.

La amnesia infantil es la que explica por qué no recordamos los primeros años de vida pese a que ya aprendimos a hablar, andar y procesar información del entorno, lo que indudablemente necesita de ciertas capacidades cognitivas. Este vacío autobiográfico suele abarcar todo lo ocurrido antes de los tres años y no implica ausencia de memoria, sino pérdida progresiva de esos recuerdos.

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En 2014, un estudio de Patricia J. Bauer y Marina Larkina definió la amnesia infantil como la incapacidad para recordar fenómenos y situaciones de la primera infancia en términos autobiográficos. Eso permite conservar habilidades adquiridas en esa etapa, como caminar o hablar, pero no el modo en que se aprendieron.

Según el psicólogo Oscar Castillero, los bebés sí tienen capacidad para generar recuerdos. La clave es que esos recuerdos se olvidan con rapidez, y por eso incluso niños de cinco años pueden identificar una situación ocurrida cuando tenían dos, aunque esa huella no se mantenga de forma estable con el paso del tiempo.

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Los primeros recuerdos

En ocasiones, algunas personas aseguran recordar con nitidez hechos anteriores a los tres años. No obstante, en muchos de esos casos no habría un recuerdo auténtico, sino una elaboración construida a partir de información disponible en el presente, como relatos familiares, hasta generar un falso recuerdo vivido como verdadero.

La investigación de Bauer y Larkina añade un matiz relevante: los niños más pequeños pueden conservar más recuerdos, pero son menos nítidos y detallados. Los mayores evocan experiencias con más extensión, exactitud y detalle, aunque tampoco conservan sus primeros años.

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Un niño jugando en una mesa (Magnific)

Por qué el cerebro borra nuestros primeros años

No existe un consenso definitivo sobre las causas exactas de la amnesia infantil, aunque sí varias hipótesis. Una de ellas atribuye el fenómeno a una codificación insuficiente por la falta de desarrollo del lenguaje, entendido como la estructura que permite organizar la información.

Antes de que el lenguaje se consolide, la representación de la experiencia sería más icónica, basada en imágenes. Cuando la memoria empieza a codificarse y ordenarse a través del lenguaje, esos primeros recuerdos se debilitan y terminan por perderse, según la explicación recogida por el artículo.

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Otra línea de interpretación es neurológica. Castillero indica que algunas investigaciones recientes vinculan la ausencia de memoria de esa etapa a la inmadurez cerebral y a la sobrepoblación neuronal de los primeros años de vida.

Durante los primeros años de vida, el hipocampo atraviesa un proceso constante de neurogénesis y aumenta de forma muy intensa el número de neuronas, en especial en el giro dentado. Esa creación continua dificulta que la información autobiográfica se grabe de manera persistente y estable.

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Una tercera explicación apunta al desarrollo del yo. Según el psicólogo, en esas edades todavía no existiría un autoconcepto o una identidad suficientemente formada, de modo que faltaría la conciencia de ser uno mismo sobre la que construir una biografía.