Cuatro de cada diez enfermeras quieren dejar la profesión: los contratos temporales, bajos salarios y escaso reconocimiento las abocan al abandono

Una enfermera visiblemente cansada. (Canva)

Cerca de cuatro de cada diez enfermeras (39,6%) tienen intención de abandonar la profesión en los próximos 10 años. Es la principal conclusión del mayor estudio en España sobre la intención de abandono de la profesión enfermera, publicado este jueves en el Journal of Nursing Management.

La investigación, liderada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, ha contado con la participación de más de 20.000 enfermeros y enfermeras españoles de todos los ámbitos asistenciales. Los resultados muestran que casi el 40% de ellos se plantea abandonar la profesión en los próximos 10 años, mientras que un 17% planea hacerlo en menos de dos años.

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Las enfermeras españolas denuncian una mala seguridad del paciente y la baja calidad asistencial, que les empujan a querer abandonar la profesión. A nivel laboral, un 56% señalan la falta de estabilidad. De hecho, los contratos temporales incrementan un 33% la probabilidad de intención de abandono, según el análisis del ISCIII. Le siguen el escaso reconocimiento profesional (31,5%), el salario insuficiente (5,3%) y la sobrecarga asistencial (3,5%).

El abandono en Madrid duplica al de Navarra

Imagen de archivo: Manifestación de enfermeras en la Plaza de Callao, en Madrid. (EUROPA PRESS)

El riesgo de abandono varía considerablemente entre regiones, resaltando las diferencias en las condiciones laborales que ofrece cada comunidad autónoma. Navarra es la comunidad que sale mejor parada, mientras que comunidades como Madrid, Canarias o Galicia llegan a duplicar el riesgo de abandono de las enfermeras, medido por la razón de oportunidad comparada con la comunidad foral. Le siguen de cerca Baleares, Cataluña y Melilla.

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Por edades, son las enfermeras más jóvenes (menores de 35 años) las que tienen mayor intención de abandonar la profesión (21% más probable), al igual que aquellas que cuentan con un máster (40%). Sin embargo, son las enfermeras generalistas frente a las especialistas las que muestran mayor tasa de abandono. En cuanto a la sobrecarga laboral, el estudio muestra que las enfermeras con más de 21 pacientes asignados tienen mayor riesgo de dejar la profesión.

Analizando por ámbito asistencial, los factores asociados al abandono cambian. En atención primaria, no ejercer como especialista incrementa un 56% el riesgo de intención de abandono, mientras que el turno de tarde supone un riesgo un 48% superior respecto al turno de mañana. En el ámbito hospitalario, las jornadas superiores a 7,5 horas muestran un impacto especialmente negativo, mientras que los turnos de 12 horas aparecen asociados a menores tasas de intención de abandono. Dentro de las urgencias extrahospitalarias y el ámbito sociosanitario, la intención de abandono baja considerablemente.

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Flexibilidad, seguridad y más personal

Los autores defienden la necesidad de implementar medidas urgentes tanto a corto como a medio plazo para revertir esta situación. La principal iniciativa que recomiendan es “asegurar que haya suficientes recursos humanos y materiales” para desarrollar la profesión. Se calcula que en España faltan alrededor de 100.000 enfermeras para superar el déficit de profesionales actual.

Implementar ratios seguras (menos de 14 pacientes por enfermera) y un horario flexible para los turnos de tarde, que presentan mayor tasa de abandono, también ayudarían a revertir la intención de abandono. A medio plazo, los expertos piden mejorar la transición de interinidad a posiciones fijas, diseñar programas de transición y mentoría para las enfermeras más jóvenes, con más riesgo de dejar la profesión; y avanzar hacia el reconocimiento de la profesión enfermera, adecuando las categorías profesionales a la especialidad, responsabilidad y nivel de estudios de estas trabajadoras. Actualmente, solo el 34,5% de las enfermeras especialistas ejerce como tal.

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