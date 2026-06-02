España

Gestos de complicidad, conversaciones y un estilismo muy en tendencia: lo que no se vio del encuentro entre Felipe y Letizia con Alberto y Charlène de Mónaco

Las casas reales vivieron un encuentro histórico en Madrid por la conmemoración de los 150 años de relaciones diplomáticas entre España y Mónaco

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Los Reyes, acompañados por el príncipe Alberto de Mónaco (2i), y la princesa Charlène de Mónaco, visitan las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco, este lunes en el Real Jardín Botánico. EFE/Daniel González
Los Reyes, acompañados por el príncipe Alberto de Mónaco, y la princesa Charlène de Mónaco, visitan las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco (EFE/Daniel González)

La visita oficial de los príncipes Alberto y Charlène de Mónaco a España ha dejado una de las imágenes más destacadas de la agenda institucional de este inicio de junio. Los soberanos monegascos fueron recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia en una jornada marcada por la conmemoración de los 150 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y que tuvo como escenario el Real Jardín Botánico de Madrid.

Aunque el acto tenía un marcado carácter institucional y cultural, fueron los gestos, las conversaciones y la evidente sintonía entre las dos figuras femeninas de la jornada los aspectos que más atención despertaron entre los presentes y los medios de comunicación.

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La cita giró en torno a la visita de las exposiciones “8º Foro de los Artistas de Mónaco” y “Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida”, dos muestras impulsadas para recordar los lazos históricos que unen a ambas naciones desde hace siglo y medio. Sin embargo, más allá del contenido de las exhibiciones, la interacción entre los cuatro representantes reales se convirtió en uno de los aspectos más interesantes.

Durante los primeros minutos del recorrido, el protocolo distribuyó las conversaciones de manera cruzada. La reina Letizia intercambió impresiones con el príncipe Alberto, mientras Felipe VI acompañó a Charlène de Mónaco. Esta disposición permitió proyectar una imagen de cercanía entre ambas delegaciones y favoreció una atmósfera relajada desde el inicio.

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Los Reyes, junto a los Príncipes Alberto II y Charlène de Mónaco, en el “8.º Foro de los Artistas de Mónaco” (Casa Real)
Los Reyes, junto a los Príncipes Alberto II y Charlène de Mónaco, en el “8.º Foro de los Artistas de Mónaco” (Casa Real)

Cercanía entre las consortes

Con el avance de la visita, los grupos fueron modificándose de forma natural y entonces llegó uno de los momentos más observados de la tarde. Letizia y Charlène comenzaron a caminar juntas, manteniendo una conversación constante que estuvo acompañada de sonrisas, gestos de atención y una comunicación corporal especialmente cercana.

Las cámaras captaron numerosos instantes en los que la reina española escuchaba atentamente a la princesa monegasca, inclinándose ligeramente hacia ella mientras conversaban. Charlène, por su parte, respondió con una actitud relajada y receptiva, dejando ver una comodidad poco habitual en apariciones públicas de este tipo.

La buena sintonía no pasó desapercibida por un motivo adicional: son muy escasas las ocasiones en las que ambas han coincidido. De hecho, sus encuentros públicos se han limitado prácticamente a grandes ceremonias internacionales, como las celebradas en el Vaticano con motivo de las misas de inicio de pontificado de los papas Francisco y León XIV.

La reina Letizia conversa con la princesa Charlene de Mónaco (i) durante la visita a las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco, este lunes en el Jardín Botánico de Madrid. (EFE/ Daniel Gonzalez / POOL).
La reina Letizia conversa con la princesa Charlene de Mónaco (i) durante la visita a las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco, este lunes en el Jardín Botánico de Madrid. (EFE/ Daniel Gonzalez / POOL).

Una cita de estilo

Esta visita también tuvo un componente especialmente significativo para la princesa de Mónaco. Se trató de su primera presencia oficial en España desde que forma parte de la familia Grimaldi, un detalle que supone un paso relevante dentro de la estrategia internacional desarrollada por el Principado en los últimos años. Pero, más allá de la diplomacia, el apartado estilístico también protagonizó su propio capítulo. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros internacionales, las elecciones de vestuario generaron numerosos comentarios.

La reina Letizia volvió a demostrar su apuesta por la sostenibilidad en la moda recuperando un vestido blanco de lino que ya había lucido en Mallorca durante el verano de 2025. El diseño, firmado por la firma italiana Mantù, destacó por su silueta fluida, su elegante sencillez y un original detalle asimétrico en la cintura que simulaba un cinturón anudado, muy en relación con la última tendencia entre las jóvenes: un pañuelo anudado en la cadera.

La monarca completó el conjunto con grandes piezas doradas de la firma española Suma Cruz, entre ellas un llamativo brazalete de inspiración vegetal y unos pendientes de gran tamaño, además de su habitual anillo de Coreterno.

Charlène, en cambio, optó por aportar color al encuentro con un vestido azul pastel confeccionado en delicado guipur floral. El diseño, firmado por Oscar de la Renta, combinaba sofisticación y discreción gracias a una silueta estructurada, un cinturón integrado y unos elegantes pendientes de perlas.

Los Reyes, acompañados por el príncipe Alberto de Mónaco (2i), y la princesa Charlène de Mónaco, visitan las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco, este lunes en el Real Jardín Botánico. EFE/Daniel González
Los Reyes, acompañados por el príncipe Alberto de Mónaco, y la princesa Charlène de Mónaco, visitan las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco (EFE/Daniel González)

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