España, por debajo de la media de la Unión Europea en hogares monoparentales, con un 7,5% del total, mientras Estonia está en el extremo y son 4 de cada 10 familias

Un padre con dos hijos (Freepik)

Las familias monoparentales en España representaron en 2025 el 7,5% del total (alrededor de 372.800), por debajo de la media de la Unión Europea, donde el 13% de los hogares con menores tenía un solo adulto a cargo. La mayoría de estas unidades familiares estaban encabezadas por mujeres (81,6%) y contaban con un hijo (60%).

Así lo recoge un informe publicado este miércoles por Eurostat con motivo del Día Mundial de las Madres y los Padres, celebrado este lunes 1 de junio, en el que se muestra que la UE contabilizó de media el año pasado, alrededor de 6,1 millones de familias con un solo adulto, lo que implicó que uno de cada ocho hogares (el 12,9%) fuesen monoparentales.

PUBLICIDAD

Entre los Estados miembros europeos, las mayores proporciones de familias monoparentales se dieron en los países bálticos. En Estonia, cuatro de cada diez hogares con hijos eran monoparentales (40,6%), seguida de Lituania y Letonia, con un 32,7% y un 28,5%, respectivamente.

En el lado opuesto, los países con proporciones más bajas de hogares de este tipo fueron Eslovaquia (3,1%), Grecia (3,8%) y Eslovenia (4%).

Los hogares monoparentales europeos: en su mayoría mujeres con un hijo

El 81,6% de los hogares monoparentales identificados en la UE estaban encabezados por mujeres, frente a un 18,4% de hombres. Según Eurostat, la proporción de familias de este tipo ha crecido en los últimos nueve años, especialmente en el grupo de edad que va de 25 a 54 años, donde las madres solteras representaban en 2025 el 5,5%, frente a un 1,1% de padres.

PUBLICIDAD

Esta tendencia es opuesta en el caso de los hogares donde vive una persona soltera sin hijos y en los que la proporción de hombres es mucho más elevada que la de mujeres.

Una madre se sienta en un sofá tomando café, observando a su hijo pequeño barrer el suelo del salón (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al número de hijos que convivían en las familias monoparentales europeas identificadas en 2025, Eurostat muestra que el 60%, alrededor de 3,7 millones de hogares en toda la UE, estaba conformado por un solo menor. Asimismo, el 31% de estos hogares contaba con dos niños y el 9% tenía tres o más.

PUBLICIDAD

El 7,8% de los menores europeos viven en hogares sin empleo

Eurostat también calcula en su informe la situación de empleo en hogares europeos de cualquier tipo (no solo monoparentales) en los que conviven menores. En este sentido, se obtiene que en el 39,1% de las unidades familiares con hijos de la UE todos los adultos se encontraban con empleo, mientras que en el 22,2% al menos uno trabajaba a tiempo parcial.

Asimismo, el 7,8% de los niños de entre 0 y 17 años en la UE vivía en hogares sin empleo, una cifra que ha descendido más de un 2% en los últimos nueve años. Destacan en este aspecto países como Rumanía (donde esta situación ocurre en el 16,4% de las familias), Bélgica (11,9%) y Francia (10,3%).

PUBLICIDAD

Por su parte, los países donde esta posibilidad era menos habitual fueron Eslovenia (1,7%), Croacia (2,8%), Suecia (3,5%), Grecia (3,7%) y Polonia (3,8%).