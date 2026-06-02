Junts responde a Feijóo y le invita a Waterloo para negociar una moción de censura instrumental

El secretario general de Junts, Jordi Turull; el líder de Junts, Carles Puigdemont y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. (Europa Press)

Junts per Catalunya ha respondido este martes a los llamamientos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para sumarse a una moción de censura “instrumental” para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista para Catalunya Radio, el secretario general de Junts, Jordi Turull, le ha invitado a reunirse con la cúpula del partido en Waterloo, Bélgica, “si quiere hacer una oferta seria”.

“Si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta juntos, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos”, ha afirmado.

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En una entrevista para El Programa de Ana Rosa de Telecinco, Feijóo ofreció una moción de censura para que un gobierno provisional, “sin Vox”, limpie las instituciones “de manera inmediata” y convoque elecciones. La propuesta iba dirigida especialmente al partido de Carles Puigdemont y el PNV, los socios externos del Gobierno que han manifestado sus dudas sobre el futuro de la legislatura.

El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo (PP), ha planteado la necesidad de una moción de censura “constructiva” contra el Gobierno de Pedro Sánchez, proponiendo que el candidato sea “políticamente neutro, moralmente irreprochable” y con “enorme prestigio intelectual”, cuyo único objetivo sea disolver las Cortes y convocar elecciones.

Desde el partido de Aitor Esteban rechazaron la oferta porque ven el elemento Vox indivisible en la fórmula, mientras que Junts per Catalunya optó por el silencio, si bien ya rechazaron la propuesta con este mismo argumento. En este punto, Feijóo no tiene pensado entablar negociaciones directas para recabar apoyos y su estrategia se limita a aumentar la presión mediática, pidiéndoles ser “coherentes” por sus palabras y animándoles a “buscar una solución rápida”, a la espera de recibir un gesto claro de estos partidos. “Somos 184 diputados los que pedimos elecciones”, afirmó. Para el PSOE, la última oferta de Feijóo no es más que “un atajo más” y mantienen que el “calendario no cambia”.

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