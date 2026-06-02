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Europa endurece su lucha contra la corrupción: nuevas sanciones al soborno y tráfico de influencias o más dureza contra altos cargos públicos

Aumenta la respuesta penal y fija reglas comunes obligatorias para todos los Estados miembros

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Imagen de archivo de banderas de la Unión Europea ondeando frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 16 julio 2025. REUTERS/Yves Herman
Imagen de archivo de banderas de la Unión Europea ondeando frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 16 julio 2025. REUTERS/Yves Herman

La Unión Europea (UE) ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción, aprobando una nueva directiva que endurece la respuesta penal y fija reglas comunes obligatorias para todos los Estados miembros. El objetivo es cerrar lagunas legales, armonizar las definiciones de los delitos y dotar a los países de herramientas más eficaces para prevenir y castigar los actos corruptos tanto en el sector público como en el privado.

El texto introduce sanciones más severas cuando los delitos afectan a altos cargos, impone obligaciones de transparencia y protección a los informantes. También pretende actualizar la cooperación entre países para enfrentar una amenaza que, según la UE, cuesta miles de millones de euros cada año y debilita la confianza institucional. Al ser una directiva, los países deberán llevar a cabo una transposición a su sistema penal.

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' es "la punta del iceberg" de "una enorme trama de corrupción" que necesita del Gobierno para funcionar, y ha pedido elecciones anticipadas. (Fuente: Congreso)

Perseguir sobornos y tráfico de influencias

La nueva directiva europea introduce cambios importantes respecto al marco normativo anterior. Entre las principales novedades destaca la armonización de definiciones, como el artículo 7, que exige que todos los Estados miembros sancionen el cohecho en el sector público. El artículo 8 extiende la responsabilidad penal al soborno en el sector privado, una figura que hasta ahora no estaba contemplada de manera homogénea en toda la Unión Europea. Además, el artículo 9 diferencia claramente entre la malversación de funcionarios públicos y la apropiación indebida por empleados privados.

La directiva incorpora delitos que antes no eran obligatorios o tenían escasa presencia en las legislaciones nacionales. El artículo 10 introduce el tráfico de influencias, penalizando tanto la influencia real como la supuesta, y el artículo 11 establece una definición común para el abuso en el ejercicio de funciones, tanto en el sector público como en el privado. El artículo 12 exige sancionar la obstrucción a la justicia relacionada con la corrupción, abarcando desde la alteración de testimonios hasta las amenazas a testigos, lo que unifica y refuerza la respuesta penal en toda la UE.

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Una innovación relevante es el artículo 13, que crea el delito de enriquecimiento ilícito. Los funcionarios que no puedan justificar el origen de sus bienes podrán ser sancionados aunque no se pruebe el delito principal. En cuanto a las penas, el artículo 15 eleva los mínimos obligatorios, fijando una pena máxima de al menos seis años para cohecho en el sector público y obstrucción a la justicia, cinco años para otros delitos y cuatro para el enriquecimiento ilícito.

El artículo 18 uniforma las circunstancias agravantes, considerando factores como la condición de alto cargo, reincidencia o pertenencia a organizaciones criminales, e introduce atenuantes por colaboración con las autoridades. Estos cambios buscan cerrar grietas legales, garantizar una respuesta penal más proporcional y coherente en todos los Estados miembros y mejorar la protección en Europa.

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, muestra su frustración en el Congreso de los Diputados por un presunto caso de corrupción. Sosteniendo un informe de 88 páginas, se dirige al presidente del Gobierno para exigir respuestas.

Denunciantes protegidos y nuevos organismos

Por otro lado, la directiva blinda la protección a quienes informen sobre delitos de corrupción, según el artículo 22, en línea con la Directiva 2019/1937 sobre protección del denunciante. Además, obliga a los Estados miembros (artículos 3, 4 y 5) a crear organismos especializados, dotados de recursos y autonomía para prevenir e investigar la corrupción, y a formar periódicamente a su personal.

El nuevo marco exige mayor transparencia y la obligación de todos los países de recopilar y publicar datos (artículo 26) sobre condenas, investigaciones y variables clave. Se establecen también reglas para levantar la inmunidad de cargos públicos (artículo 19). Con estas medidas, la Unión Europea aspira a restaurar la confianza ciudadana en la capacidad de las instituciones para combatir la corrupción.

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