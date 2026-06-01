Una investigación española logra diagnosticar el cáncer de páncreas en minutos gracias a un nuevo test

Muestras de sangre (Magnific)

Un estudio del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC), el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) y el Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) ha desarrollado un nuevo test diagnóstico capaz de detectar el cáncer de páncreas en minutos. La prueba consiste en una tira reactiva de bajo coste y fácil de utilizar.

El primer ensayo se ha realizado en 20 pacientes y 20 personas sanas en el Hospital del Mar y ha demostrado su capacidad para identificar en el plasma sanguíneo una proteína (sAXL) que actúa como biomarcador del adenocarcinoma ductal pancreático, el cáncer de páncreas más frecuente y letal. Los resultados, publicados en la revista Talanta, revelan que esta tira es un método sencillo, portátil y económico que deberá ser optimizado antes de su aplicación clínica.

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“Se trata de la primera aplicación de un inmunoensayo de flujo lateral cuantitativo —técnica diagnóstica que mide la concentración de una sustancia en una muestra líquida— para detectar sAXL en plasma”, destaca Juan Pablo Salvador, investigador del grupo Nanobiotechnology for Diagnostics del IQAC-CSIC y autor del estudio.

En 2026, unas 10.405 personas serán diagnosticadas de cáncer de páncreas en España, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Las estimaciones actuales revelarían que cinco años después de la noticia, solo 832 personas seguirían con vida. Es decir, únicamente en torno al 8 % de los pacientes sobrevive un lustro después. A pesar de no ser uno de los tumores más frecuentes, constituye la tercera causa de muerte por cáncer en España, solo por detrás del cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal.

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Expresión de la proteína sAXL en tumores pancreáticos. / IIBB-CSIC

Una simple muestra de sangre para detectar el cáncer

El estudio demuestra la eficacia de un nuevo método capaz de detectar en sangre la proteína sAXL mediante el uso de anticuerpos, a través de un procedimiento rápido y fácil de aplicar. Esta proteína, presente en la superficie celular y vinculada al funcionamiento habitual del organismo, registra una sobreexpresión en diversos tipos de cáncer. En el caso concreto del cáncer de páncreas, se encuentra en concentraciones anormalmente elevadas en más del 70 % de los tumores. “Hace unos años demostramos que la presencia de esta proteína soluble en la sangre (sAXL) es un marcador de pacientes que ya han desarrollado el tumor”, explica Pilar Navarro, coordinadora del Grupo de Investigación en Dianas Moleculares del Cáncer del IIBB-CSIC y del HMRIB.

Para comprobar la fiabilidad de la nueva herramienta, los investigadores compararon los resultados obtenidos con los de técnicas convencionales como ELISA, considerada una de las pruebas de referencia en hospitales y laboratorios especializados para cuantificar esta proteína. “Esta comparativa nos permitió confirmar la relevancia diagnóstica del método”, añade Navarro.

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Los hallazgos representan un avance esperanzador para las personas con adenocarcinoma ductal pancreático, una enfermedad que constituye la tercera causa de muerte por cáncer en los países desarrollados. Una de las principales dificultades radica en que este tumor suele pasar desapercibido durante sus fases iniciales, lo que provoca que más del 85 % de los casos se diagnostiquen cuando la cirugía ya no es una opción viable.

El equipo dirigido por Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha logrado eliminar por completo tumores de páncreas en ratones, de forma duradera y sin generar resistencias, mediante una terapia combinada de tres fármacos. crédito: Fundación CRIS Contra el Cáncer

Los tratamientos actualmente disponibles

Actualmente, la intervención quirúrgica sigue siendo el único tratamiento con potencial curativo. “Disponer de herramientas rápidas, accesibles y mínimamente invasivas para mejorar su detección temprana representa una necesidad clínica urgente”, remarcan los investigadores.

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Entre los principales beneficios de esta tecnología destacan la necesidad de un equipamiento reducido, la disminución de los tiempos de análisis y su potencial adaptación a centros sanitarios con recursos limitados. Asimismo, podría emplearse en pruebas descentralizadas realizadas directamente en el punto de atención al paciente (point-of-care testing), contribuyendo a que el diagnóstico sea más accesible, más eficiente y, en consecuencia, llegue antes.