España

Madrid estrena este martes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín: 560 millones invertidos, cuatro años en obras y 18.000 metros cuadrados

La estación madrileña abre su nuevo espacio principal tras acoger en 2025 a 46,2 millones de pasajeros y renovar sus instalaciones para operar como nodo de transportes de la capital

Guardar
Google icon
Tornos de acceso, panel de salidas y una máquina de compra de tickets en el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín-Clara Campoamor en Madrid. (Ministerio de Transportes)
Tornos de acceso, panel de salidas y una máquina de compra de tickets en el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín-Clara Campoamor en Madrid. (Ministerio de Transportes)

La estación de Chamartín-Clara Campoamor estrena este martes su nuevo vestíbulo principal, un espacio de 18.000 metros cuadrados que multiplica por cuatro la superficie anterior y culmina cuatro años de obras respaldadas por una inversión de más de 560 millones de euros. Con esta apertura, el nodo ferroviario madrileño pone a disposición de los viajeros cerca de 27.000 metros cuadrados distribuidos entre el nuevo vestíbulo, el vestíbulo central subterráneo ya renovado y un paso inferior de conexión.

El nuevo espacio se articula en torno a un pasillo longitudinal de 225 metros de longitud y 18 metros de ancho (el triple del corredor anterior), con locales comerciales a un lado y zonas de embarque y espera al otro. A ambos extremos se sitúan las áreas diferenciadas para usuarios de Cercanías y de Alta Velocidad. La entrada principal, recuperada por la plaza, queda protegida por una bóveda de vidrio laminado y templado. En total, el edificio dispone de cuatro entradas de distintas dimensiones y tres de emergencia.

PUBLICIDAD

El nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín-Clara Campoamor en Madrid. (Ministerio de Transportes)
El nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín-Clara Campoamor en Madrid. (Ministerio de Transportes)

El acceso a los andenes de alta velocidad se realizará a través de seis pasarelas de 40 metros de longitud y 10 metros de ancho, con rampas mecánicas cubiertas que salvan un desnivel de seis metros. En el área de Cercanías, el vestíbulo incorpora por primera vez un sistema de control de accesos mediante tornos en el edificio principal, y una nueva pasarela acristalada de 1.300 metros cuadrados con vistas a las vías permite el acceso a los andenes desde el nivel superior.

La estación recibe a más de 46 millones de viajeros al año

La reforma responde al fuerte crecimiento del tráfico ferroviario en los últimos años: en 2025, la estación registró un récord de 46,2 millones de pasajeros, frente a los 44,4 millones del año anterior. Para absorber esa demanda, las vías de Alta Velocidad se duplicaron de seis a doce, con salida en ambas direcciones, lo que eleva a 25 el total de vías pasantes. La estación, levantada en la década de 1970, acusaba el impacto de la incorporación de nuevas líneas de AVE y la liberalización del mercado ferroviario.

PUBLICIDAD

Fachada de la estación de Chamartín-Clara Campoamor en Madrid. (Ministerio de Transportes)
Fachada de la estación de Chamartín-Clara Campoamor en Madrid. (Ministerio de Transportes)

La intervención busca también reforzar la conexión con Metro, una nueva dársena de autobuses, bolsa de taxis y espacios para vehículos de transporte con conductor (VTC). El vestíbulo dispone de máquinas de autoventa, aseos, cargadores para dispositivos electrónicos y pantallas LED de 65 pulgadas con información en tiempo real. El servicio Acerca, para personas con movilidad reducida, estrena una oficina de 167 metros cuadrados. Toda la iluminación es LED con regulación automática, y la cubierta alberga una instalación fotovoltaica para el autoconsumo energético.

Las obras continúan en Chamartín

Aunque el vestíbulo se abra al público, las obras en el entorno de la estación continúan activas. La urbanización de la zona de acceso y la reordenación de los viales urbanos están en curso, con el objetivo de separar definitivamente el tráfico urbano del interno de la estación y liberar espacio en la plaza principal.

Tornos de acceso en el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín-Clara Campoamor en Madrid. (Ministerio de Transportes)
Tornos de acceso en el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín-Clara Campoamor en Madrid. (Ministerio de Transportes)

En la cabecera norte se trabaja en cuatro nuevas vías de apartado para trenes de Alta Velocidad: las vías 1 y 2 tendrán 200 metros de longitud para trenes en composición simple, mientras que las vías 3 y 4 alcanzarán los 216 metros para el estacionamiento de trenes tipo Avant en doble composición. La conexión de Alta Velocidad con el aeropuerto Barajas-Adolfo Suárez figura entre las actuaciones de mayor alcance aún pendientes para el desarrollo futuro de la estación.

Temas Relacionados

Comunidad de MadridMadridTransporte PúblicoMetro de MadridTrenesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

La Seguridad Social suma 231.975 cotizantes y el desempleo baja en 36.323 personas, aunque los temporales aún suponen casi el 57% de la contratación

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

Grison da el salto en RTVE: de colaborador de ‘La Revuelta’ a presentador de ‘El Escondite’

El músico y humorista debutará al frente de un nuevo formato de entretenimiento para el verano mientras mantiene su vinculación con el programa de David Broncano

Grison da el salto en RTVE: de colaborador de ‘La Revuelta’ a presentador de ‘El Escondite’

Por qué no recordamos nada de los primeros años de nuestra vida o qué es la amnesia infantil

La primera infancia se caracteriza por un vacío autobiográfico por la ausencia de recuerdos

Por qué no recordamos nada de los primeros años de nuestra vida o qué es la amnesia infantil

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de las gasolinas cambia todos los días

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

La Armada releva la operación Atalanta con la fragata Numancia para la lucha contra la piratería en el mar Rojo

Madrid se achicharra de calor y en un año ningún vecino ha pedido la nueva ayuda para poner una ‘azotea verde’ en su edificio y aclimatar así sus viviendas

El Gobierno de Sánchez obliga a Acciona a terminar el puente de Sevilla y colocar unos tirantes para que “no colapse” ya que sin ellos su “vulnerabilidad es crítica”

España, por debajo de la media de la Unión Europea en hogares monoparentales, con un 7,5% del total, mientras Estonia está en el extremo y son 4 de cada 10 familias

ECONOMÍA

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así ha cambiado el trabajador autónomo en diez años: más mujeres, más extranjeros y cada vez más solo al frente del negocio

Los españoles marcan menos la casilla de apoyo social a la Iglesia en su declaración de la renta, y aún así cada vez recauda más

España, por debajo de la media de la Unión Europea en hogares monoparentales, con un 7,5% del total, mientras Estonia está en el extremo y son 4 de cada 10 familias

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”