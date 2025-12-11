España

Juan Muvdi, psiquiatra: “Estar enfadado todo el día es un signo de alarma”

A pesar de que el sentimiento de enfado es normal e incluso saludable, su presencia constante puede ser un problema

Estar enfadado todo el tiempo
Estar enfadado todo el tiempo es un signo de alerta (Canva)

Detrás de cada enfado suele esconderse un grado de frustración. La irritación surge cuando no logramos controlar una situación o a una persona, y estas pequeñas explosiones de carácter pueden ser normales e incluso saludables si tienen una causa razonable. Al final, todos atravesamos momentos de mal humor. Como profesaba Aristóteles: “Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta sencillo”.

Por eso, los especialistas insisten en que si un enfado persiste y se convierte en una emoción dominante, la situación que ocurre en nuestro interior cambia por completo y deja de estar dentro de la normalidad. Esta situación no solo agota, sino que también puede indicar la presencia de algo más serio.

A menudo atribuimos el mal humor constante al tráfico o a la impaciencia frente a mensajes no respondidos, pero estos detonantes solo son la superficie de un malestar permanente que intenta avisarnos. Por tanto, como ha señalado el psiquiatra, Juan Muvdi, en una de sus últimas publicaciones en TikTok (@drmuvdi), es un “signo de alarma”.

Estar enfadado todo el tiempo
Estar enfadado todo el tiempo es un signo de alerta (@drmuvdi)

Puede tener diferentes orígenes mentales

“Pasar enfadado todo el tiempo no es normal”, asegura el experto. Aunque observa los casos desde un punto de vista científico, Muvdi ha asegurado que es “humano”. Por tanto, comprende que “la gente es difícil”. Bajo su experiencia, "si ante cualquier cosa que te pase estás con ganas de pelear, estás muy malgeniado, eso es un síntoma" de que algo no va bien por dentro.

Según expresa el psiquiatra, esto puede indicar desde un episodio de “ansiedad”, hasta “depresión”, “insomnio” o “TDH”, entre otras cosas. Aunque lo que está claro en esta situación es que “es un signo de alarma”, afirma. Este rasgo “es como la fiebre”, la cual puede surgir con varios motivos. De este modo, como señala Muvdi, el “mal genio crónico” puede surgir por “cualquier cantidad de condiciones mentales”. Por lo que es imprescindible recurrir, generalmente, a ayuda de expertos que puedan ayudar a solucionar estos problemas.

“Una barrera para protegerte”

Por su parte, la psicóloga, Sonia Díaz Rois, expone que el enfado puede ser un mecanismo para crear un “muro” emocional, porque “en lugar de sentir tristeza, miedo o frustración, el enfado se convierte en una barrera para protegerte”. Según explica en su página web, es más sencillo en algunos escenarios recurrir a la furia antes que “admitir que algo te duele o te hace sentir inseguro”, lo que hace que no llegue a resolverse el conflicto.

También puede ser un reflejo a la sensación de no mantener el control en tu vida. Por eso, ante una situación frustrante puedes recurrir a “enfadarte con el coche de delante o culpar al WiFi porque va lento”, explica. Durante este periodo mental, estas personas tampoco son capaces de entender a los demás: “Cuando no comprendes otros puntos de vista, percibes todo como un ataque, y claro, tu reacción es defenderte… enfadándote”, afirma Díaz.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Además, cuando reconocerlas o gestionarlas supone un impedimento, es completamente normal que “se intensifiquen y se acumulen”. Porque “si no liberas poco a poco lo que hay dentro, es muy fácil que cualquier tontería se convierta en esa gota que rebosa el vaso de golpe”, añade

La “autorregulación emocional” es primordial, en este sentido, para no pagar ese enfado con las personas u objetos que nos rodean, según subraya la psicóloga. Esto se consigue logrando una mayor “claridad” sobre lo que “nos está afectando de verdad”, indica. Si descubrimos que ese sentimiento proviene o está generado, como señalaba Muvdi, por alguna condición mental, lo más recomendable sería buscar ayuda profesional.

