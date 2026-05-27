Aumentan los rumores de reconciliación entre Pep Guardiola y su exmujer, Cristina Serra: “Es una mujer excepcional”

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, celebra tras el desfile de la victoria. (Imágenes vía Reuters/Jason Cairnduff).

La etapa de Pep Guardiola en el Manchester City ya forma parte de la historia del fútbol europeo. Después de una década plagada de títulos, noches inolvidables y un dominio casi incontestable en Inglaterra, el técnico catalán vivió una despedida cargada de emoción en el Etihad Stadium, acompañado por las personas más importantes de su vida.

El homenaje al entrenador no solo sirvió para repasar los éxitos deportivos acumulados durante estos años, sino también para mostrar el lado más íntimo y familiar del preparador de Santpedor. En uno de los momentos más emotivos de la noche, Guardiola interrumpió su discurso para dedicar unas palabras a su padre, Valentí Guardiola, que viajó hasta Manchester a sus 94 años para acompañarle en una fecha tan señalada.

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“Vamos a hacer un pequeño break porque ayer llegó mi padre, de 94 años, a Manchester”, comentó visiblemente emocionado ante los aplausos del estadio. El técnico también quiso recordar a su madre, Dolors Sala, fallecida hace seis años, confesando que siente que continúa acompañando a la familia “desde arriba”.

Pero si hubo una presencia que acaparó buena parte de la atención fue la de Cristina Serra. La empresaria acudió al homenaje pese a que la pareja anunció su separación a finales de 2024 tras más de treinta años de relación y tres hijos en común. Su presencia junto al entrenador y la naturalidad con la que compartieron la velada han reavivado inevitablemente los rumores de reconciliación.

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Pep Guardiola, con su padre, sus hijos y su ex, Cristina Serra, (City_XTRA).

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre una posible segunda oportunidad, las imágenes difundidas por el club inglés reflejaban una complicidad intacta. Ambos posaron junto a sus hijos sobre el césped del estadio en una instantánea familiar que transmitía cercanía y unión.

Durante su intervención, Guardiola tampoco ocultó el cariño y la admiración que sigue sintiendo hacia quien ha sido su compañera durante gran parte de su vida. “Estoy seguro de que Cris, que es una mujer excepcional, y mis hijos se darán cuenta dentro de muchos años de que el nombre de mi familia se quedará aquí para siempre”, afirmó.

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El final de su etapa en Manchester coincide además con un importante cambio personal. Tras anunciar que se tomará un periodo de descanso alejado de los banquillos, Guardiola prepara su regreso a Barcelona, ciudad en la que también reside Cristina Serra. Algunos medios británicos apuntan incluso a que ambos habrían retomado el contacto de forma habitual durante los últimos meses.

Este video presenta un mensaje de Pep Guardiola, director técnico del Manchester City. Las imágenes muestran vistas de la ciudad de Manchester, incluyendo su skyline con edificios modernos y el Manchester Arena. Guardiola aparece en el estadio aplaudiendo junto a la afición. El metraje hace referencia al ataque en el Manchester Arena. La pieza concluye con la firma de Guardiola. Es una producción de la organización deportiva.

La despedida de sus hijas

En las gradas tampoco faltaron sus hijos, María, Marius y Valentina, que han vivido desde pequeños una vida marcada por el fútbol y los constantes cambios de residencia provocados por la carrera de su padre. Especialmente emotivo fue el mensaje que compartió María Guardiola en redes sociales, donde repasó lo que han significado estos diez años en Inglaterra.

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“Hemos parpadeado y han pasado 10 años. El fútbol nunca fue solo un deporte. Han sido cientos de partidos fuera de casa, viajes a Wembley, demasiadas noches en el Bernabéu y millones de recuerdos. El fútbol nunca fue solo un deporte. Determinó dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos”, escribió junto a varias fotografías familiares.

La joven también recordó cómo el deporte condicionó la infancia de los tres hermanos, acostumbrados a mudanzas constantes entre ciudades como Doha, Nueva York, Barcelona, Múnich o Manchester. “Gracias por darnos una infancia construida alrededor del deporte, algo tan raro y especial”, añadió.

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María quiso además poner en valor la dimensión histórica de la carrera de su padre, destacando los 41 títulos conquistados en apenas 16 años como entrenador. “Dentro de un tiempo, la gente intentará explicar cómo se vivió esta época. Porque, más allá de los trofeos, nos diste recuerdos que nos permitieron evadirnos de la vida real. Ha sido un privilegio verte y apoyarte durante casi 25 años”, señaló. El mensaje concluía con un agradecimiento conjunto tanto a Pep como a Cristina Serra: “Gracias papi y mami, las cosas bonitas de nuestras vidas siempre vuelven a este juego”.

La despedida del técnico catalán deja ahora una gran incógnita sobre su futuro profesional. En los últimos días se ha especulado con distintas opciones, incluida la posibilidad de dirigir una selección nacional, aunque el propio Guardiola ha insistido en que su prioridad inmediata es descansar y recuperar tiempo junto a su familia.

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