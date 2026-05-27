La Aemet activa el nivel naranja por altas temperaturas con máximas de hasta 40ºC: “El calor será propio de la canícula, el período más cálido del año”

Vista de la playa de La Zurriola de San Sebastián, a 26 de mayo de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)

La última semana de mayo se va a despedir con temperaturas “extraordinariamente altas” para esta época del año. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que, con el ascenso térmico que se espera a partir este miércoles, “el calor será propio de la canícula, el período más cálido del año”. El organismo también indica que, además de la intensidad, “es probable que continúe el calor durante varios días más y, con los pronósticos actualmente disponibles, todavía no se vislumbra una vuelta a la normalidad”.

Con este pronóstico, la Aemet activado los avisos naranja (riego importante) y amarillo (riesgo bajo) por calor en diez comunidades autónomas. En Bizkaia, se espera que la temperatura máxima alcance los 37 grados, con nivel de aviso por peligro importante. En La Rioja, Huesca, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Badajoz, Ourense, Navarra y Álava, donde el nivel es amarillo, las temperaturas máximas previstas serán de 36 grados, mientras que en Asturias, Cantabria, Lleida, Gipuzkoa y Bizkaia se prevén máximas de 34 grados.

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En Cádiz también se ha activado el aviso amarillo por rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora. También se mantiene aviso por viento costero en la provincia, con Levante de 50 a 61 km/h en zonas marítimas y costeras. En cuanto a tormentas, hay aviso en Asturias, Cantabria, León, Palencia, Zamora, Lugo y Ourense.

Mapa de alertas meteorología para este miércoles, 27 de mayo de 2027. (Aemet)

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, apunta que durante el día se superarán los 34 grados en el interior de las comunidades cantábricas, en el nordeste, en la zona centro y en la mitad sur. De hecho, no descartan que Bilbao o Zaragoza superen los 36 grados, que Sevilla y Córdoba alcancen los 37 grados, incluso que Badajoz roce los 40 grados.

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Extremadura podría registrar más de 40 grados

El jueves el las temperaturas seguirán al alza. Del Campo prevé “una jornada excepcionalmente cálida para el mes de mayo” con valores “propios de pleno verano”. Detalla que Madrid capital amanecerá con más de 20 grados y alcanzará unos 35, la misma cifra que probablemente alcancen Palencia, Zamora o Bilbao. Sevilla rondará los 39 o 40 grados y es probable que Badajoz llegue incluso a superar esa cifra.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

En el litoral mediterráneo las temperaturas no van a ser tan elevadas, pero estarán combinadas con humedad. Málaga y Almería rondarán los 30 grados y Barcelona y Castellón los 32 grados.

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El calor se mantendrá el viernes y el fin de semana aunque algunos escenarios, apunta Del Campo, se decantan por un descenso térmico en el tercio norte del país. En cuanto a las precipitaciones, es probable que se formen tormentas en zonas del norte y del este de la península, sobre todo en áreas de montaña.