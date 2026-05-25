El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, es denunciado por presuntos delitos de acoso laboral y sexual

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, culpabilizó al Gobierno central de una "escalada de inseguridad" en un pleno de la localidad madrileña. / Imagen de archivo - Vox Alcalá

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, segundo teniente de alcalde, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos, según Europa Press. La dirección regional del partido sostiene en un comunicado que sus servicios jurídicos ya trabajan con Acosta “para conocer todos los extremos de la denuncia, analizar su contenido, estudiar la documentación existente y valorar las acciones que procedan en Derecho”, según ha publicado Europa Press.

En esa misma nota, Vox Madrid afirma que mantiene “el máximo respeto a la Justicia, a los procedimientos en curso y a todas las personas que puedan verse afectadas por este asunto”. El partido de ultraderecha ha añadido que “en un Estado de Derecho ninguna persona debe ser condenada por un titular, por una filtración o por una denuncia cuyo contenido deberá ser examinado por los órganos competentes”, tal y como recoge Europa Press.

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La formación liderada por Santiago Abascal afirma que “rechaza sin matices cualquier conducta de acoso, abuso, amenaza o utilización ilícita de información que pudiera quedar acreditada”, pero también “los juicios paralelos” y “cualquier intento de utilizar este asunto para tapar las cuestiones de fondo” planteadas por su grupo municipal sobre la gestión local, recoge la agencia de comunicación.

Vox vincula la denuncia de su portavoz al grupo socialista municipal por presuntas irregularidades con la actual denuncia de acoso

Según se lee en el comunicado, la formación de ultraderecha vincula el contexto con la “intensa labor de investigación y denuncia” sobre supuestas irregularidades en la gestión municipal, en particular en torno a la Ciudad Deportiva Municipal, y señala que Acosta fue quien interpuso la denuncia que dio origen a la investigación de la UDEF sobre presuntas irregularidades durante los anteriores gobiernos socialistas.

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Miles de personas se han sumado a la 'Marcha por la dignidad' que ha recorrido este sábado el centro de Madrid para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una protesta convocada por Sociedad Civil Española, que coordina a más de 150 asociaciones civiles, a la que se han sumado Vox y el PP. La marcha ha sido secundada por unas 40.000 personas, según la Delegación el Gobierno en Madrid. (Fuente: Europa Press/Vox)

“Sin prejuzgar el fondo del asunto, Vox Madrid no descarta que esta denuncia pueda formar parte de una estrategia de intimidación o desgaste”, indican desde la formación, que pide “prudencia, respeto a los cauces legales y responsabilidad pública”, según ha recogido Europa Press.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está encabezado por la alcaldesa del Partido Popular, Judith Piquet, cuya formación obtuvo 11 concejales en las pasadas elecciones. En el consistorio, el PP gobierna en coalición con Vox, representados por Victor Manuel Acosta, segundo teniente de alcalde y concejal de coordinación de proyectos estratégicos y europeos; María del Pilar Cruz, concejala de Familia, Infancia y Juventud; y Antonio Peñalver Martínez, concejal de Desarrollo Económico y Empleo.

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