Quién es quién en el caso Plus Ultra: un entramado de empresarios, políticos y sociedades que coloca en el centro de la investigación a Zapatero

Composición fotográfica de los imlicados en el caso Plus Ultra (Montaje Infobae)

La escena política española ha quedado eclipsada por las informaciones que surgen día a día sobre el caso Plus Ultra, que coloca en el centro de una trama de corrupción al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El auto, presentado esta misma semana por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, recoge en sus 88 páginas una infinidad de nombres de políticos españoles, empresarios, asesores, familiares, empresas nacionales e internacionales, hasta conexiones con otros casos de corrupción como el ‘caso Koldo′.

En el centro de la trama se encuentra la figura de Zapatero, imputado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, convirtiéndose en el primer expresidente imputado por corrupción en democracia. El juez Calama atribuye al socialista ser el líder de la trama que investiga el uso irregular de los 53 millones de euros otorgados por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra. Según la investigación, el expresidente habría recibido comisiones por hasta 1,9 millones de euros.

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El juez que investiga el caso señala también que el socialista creó hasta nueve empresas mercantiles para ocultar el origen de los fondos, gracias a las cuales pudo redistribuir los recursos y emitir facturas simuladas y contratos ad hoc sobre presuntos consultorías realizadas por el expresidente. Una vez conocida la noticia, Zapatero se expresó a través de redes sociales negando cualquier irregularidad y asegurando que sus cobros fueron por consultorías reales.

La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)

Julio Martínez Martínez: empresario y amigo de ZP

Empresario y amigo personal de Zapatero Julio Martínez Martínez aparece en el auto judicial como el responsable del entramado societario utilizado en la trama. Hasta el momento, permanece en libertad condicional y está siendo investigado por presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal, controlando hasta un total de 39 sociedades, algunas de las cuales no registraban actividades ni empleados.

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Entre las empresas dirigidas por el empresario alicantino que aparecen en el auto del ‘caso Plus Ultra’ figura Análisis Relevante, dedicada supuestamente a la elaboración de informes de geopolítica para empresas. La compañía habría contratado a Zapatero como consultor -confirmado por el expresidente-, por lo que tanto él como su entrono habrían recibido un total de 730.535 euros. “Su intervención revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos y canalizar fondos procedentes de sociedades con intereses en la obtención de ayudas públicas hacia miembros de la red”, explica el auto.

What The Fav, la agencia de las hijas de Zapatero

El papel de Análisis Relevante en la trama coloca sobre el tablero los nombres de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente Zapatero y dueñas de la agencia de marketing y comunicación What The Fav que, de los 730.535 euros remitidos por la empresa al entorno de Zapatero habrían cobrado 239.755 euros, llegando los otros 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero.

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Aunque por el momento ninguna de las hijas del expresidente figura como investigada, su empresa aparece en el auto como receptora de pagos procedentes de distintas sociedades del entramado pro sus trabajos de comunicación, siendo Alba Rodríguez la administradora de una sociedad que comenzó sus operaciones en 2019, con un capital de 3.000 euros, centrada en la creación de contenidos, estrategias de marca y proyectos relacionados con el mundo de los videojuegos.

María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente

El auto saca a la luz el nombre de una persona completamente desconocida fuera de los círculos socialistas, María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente Zapatero. Según el juez Calama, Alcázar era una pieza operativa “esencial” dentro de la trama, ocupando un tercer nivel jerárquico por el que se encargaba de la operatividad diaria y de la coordinación de documentos.

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Según el auto, ella era la encargada de intervenir en la gestión de determinadas operaciones en las que evitaba involucrarse Zapatero, ya sea realizando tareas como coordinación documental, transmisión de instrucciones, elaboración de facturas, gestión de correos o como “correa de transmisión” entre el expresidente y empresarios investigados como el ya mencionado Julio Martínez Martínez.

Además, el informe judicial coloca a la secretaria del expresidente en la constitución de una estructura societaria en Dubái -una offshore-, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, desde la que se habría articulado el desvío al extranjero de fondos relacionados con Plus Ultra bajo la supuesta razón social de “ofrecer servicios de consultoría profesional a empresas y organizaciones de países de habla hispana interesadas en tener presencia o hacer negocios en Emiratos Árabes Unidos, así como a empresas de EAU interesadas en expandir sus negocios en España y Latinoamérica”.

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Cristóbal Cano, el hombre de confianza de Julio Martínez

La sociedad offshore en la que figura María Gertrudis Alcázar habría contado con la colaboración del amigo del presidente Julio Martínez Martínez, y su gestor, Cristóbal Cano, quien figura en el auto como el “hombre de confianza” del empresario alicantino. Cano sería, a ojos del juez, el encargado de la gestión diaria del entramado empresarial de Martínez Martínez.

Uno de los documentos que sitúa a Cano en el núcleo de la trama es un correo electrónico del 23 de febrero de 2021 -antes de conocerse el rescate de Plus Ultra- que tenía como asunto “Copia contrato honorario SEPI”, lo que conectaría la estructura societaria con las negociaciones del rescate gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reaccionar y dar una respuesta ante las acusaciones que pesan contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y le ha avisado: "Si es verdad, es una mierda. Si es mentira, es una mierda aún mayor". (Fuente: Congreso)

Manuel Aarón Fajardo, el nexo de Zapatero con Venezuela

Si Julio Martínez Martínez es el amigo y hombre de confianza de Zapatero en España, quien ocuparía el mismo rol en Venezuela sería Manuel Aarón Fajardo. Hijo del socialista canario Manuel Fajardo Palarea figura en el auto del juez Calama como una pieza clave para la gestión del rescate de Plus Ultra en Venezuela. Según la investigación, Fajardo sería el nexo entre Zapatero y las autoridades venezolanas.

Su nombre figura en el auto en varias conversaciones, como una fechada el 28 de abril de 2020, donde otro investigado, Rodolfo Reyes, ordena al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá -no confundir con el empresario español Julio Martínez Martínez- contactar con Fajardo ya que existía un puente en el entorno de Zapatero. “Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils”, recoge el auto.

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Otra conversación recogida por el juez del caso -16 de mayo de 2020- revela como el amigo de Zapatero en Venezuela pregunta al presidente de Plus Ultra por supuestos problemas de financiación de la compañía, para facilitarle después el contacto del director de Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez.

Imagen de archivo de un avión de la aerolínea Plus Ultra (PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS)

Julio Martínez Solá, presidente de Plus Ultra

“Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín” fue la frase utilizada por el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Solá, para asegurar al consejero de la compañía, Rodolfo Reyes, que tratarían de conectar con el expresidente Zapatero. El mensaje surge tras recibir Martínez una conversación de Reyes con el exviceministro de Cooperación Económica de Venezuela, Ramón Gordills, donde este le dice al consejero que buscaría “cómo llegarle a ZP -Zapatero-”.

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El nombre del presidente aparece en el auto casi siempre con el de Rodolfo Reyes, quien el 28 de abril de 2020 le informa de “haber conseguido acceso a Zapatero” a través del ya mencionado Fajardo. “Acaba de hacerse el puente con ZP. Manuel -Fajardo- es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils”, escribe Reyes.

Como parte de la investigación, el expresidente deberá declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional y, por el momento, tanto él como los miembros del Partido Socialista se mantienen expectantes por el segundo auto del caso Plus Ultra, que podría contener más información sensible que comprometa al expresidente y al resto de personalidades implicadas en la trama.