“Zapatero rumbo a Caracas. Va a vigilar la limpieza de las elecciones, jajajaja”: los mensajes que muestran la cercanía entre Plus Ultra y el entorno del expresidente

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Alberto Ortega - Europa Press)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorpora a la investigación del ‘caso Plus Ultra’ una conversación intervenida entre directivos de la aerolínea en la que se menciona un viaje de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas en diciembre de 2020 acompañado por Julio Martínez Martínez, considerado por el juez José Luis Calama como una de las figuras clave del entramado investigado. “El tocayo y Zapatero rumbo a CCS. Van a vigilar la limpieza de las elecciones. Jajajaja”, escribió Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, a Rodolfo Reyes en un mensaje recogido por la Policía.

La conversación forma parte de uno de los nuevos informes remitidos por la UDEF al Tribunal Central de Instancia número 2 de la Audiencia Nacional dentro de la causa sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. Para los investigadores, el intercambio refleja la familiaridad con la que los responsables de la aerolínea hablaban de los movimientos del expresidente y de su entorno, además de reforzar el papel que la investigación atribuye a Zapatero en Venezuela.

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El mensaje está fechado el 5 de diciembre de 2020, en plena crisis política venezolana y coincidiendo con las elecciones legislativas convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. La Policía no sostiene que el viaje estuviera relacionado directamente con Plus Ultra, pero sí considera relevante el contexto en el que se produce la conversación y la relación constante que los investigados mantenían con el entorno del expresidente.

Según recoge el informe, los mensajes detallaban incluso el itinerario del desplazamiento. Martínez Sola explicó a Rodolfo Reyes que Zapatero y Julio Martínez Martínez volaban “vía SDQ”, en referencia a Santo Domingo, y que después harían el trayecto entre República Dominicana y Caracas “en avión privado”. También precisaba que viajaban con Air Europa hasta Santo Domingo y que Julio Martínez Martínez se alojaría en el Hotel Cayena de Caracas.

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La respuesta de Rodolfo Reyes es una de las frases que más atención ha despertado dentro del informe policial. “Me imaginé. Algo escuché”, contestó primero. Después añadió otra frase que la UDEF subraya expresamente en sus conclusiones: “Zapatero aquí manda”.

El peso de Zapatero en Venezuela

La conversación aparece integrada dentro de la cronología que la UDEF reconstruye sobre las relaciones entre Plus Ultra, Julio Martínez Martínez y el entorno de Zapatero. Los investigadores consideran que los mensajes reflejan el conocimiento directo que tenían los responsables de la aerolínea sobre la agenda internacional del expresidente y sobre su capacidad de interlocución en Venezuela.

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La Policía relaciona además ese intercambio con otras conversaciones intervenidas en las que directivos de Plus Ultra recurrían al entorno de Zapatero para desbloquear operaciones administrativas, ayudas públicas o permisos de vuelo. El informe sostiene que la red de contactos vinculada al expresidente actuó tanto en España como en Venezuela y que las gestiones relacionadas con la aerolínea se mantuvieron durante meses.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Europa Press)

El nombre de Julio Martínez Martínez aparece de forma recurrente en toda la investigación. El juez José Luis Calama le define como “lugarteniente y figura visible” de la presunta estructura de influencias y le sitúa como principal intermediario entre Plus Ultra y el entorno político relacionado con Zapatero.

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Los mensajes incorporados ahora por la UDEF muestran además la confianza con la que los directivos de la compañía se referían a él. Habitualmente aparece mencionado como “el tocayo”, una referencia utilizada de manera constante en las conversaciones internas de la aerolínea debido a la coincidencia de apellido con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra.

La investigación sostiene que Martínez Martínez intervino en distintas fases del rescate de la SEPI y en posteriores gestiones relacionadas con operaciones internacionales de la compañía. En los informes policiales aparecen conversaciones sobre reuniones con la SEPI, contactos con el Ministerio de Transportes, autorizaciones de vuelo en Venezuela y contratos vinculados a comisiones por el rescate público.

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Un mensaje en plena investigación sobre las influencias

La relevancia que la UDEF otorga a la conversación no está tanto en el contenido político del viaje a Caracas como en el contexto general que describe la investigación. La Policía considera que los mensajes evidencian una relación estrecha y continuada entre los responsables de Plus Ultra y el entorno de Zapatero mientras se desarrollaban las gestiones para obtener ayudas públicas y resolver distintos problemas operativos de la aerolínea.

El informe recoge además otras conversaciones anteriores en las que Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola debatían directamente cómo activar contactos políticos vinculados a Zapatero y al entonces ministro José Luis Ábalos para acceder a financiación pública durante la pandemia.

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“Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero”, escribió Reyes en marzo de 2020 en uno de los mensajes incorporados a la causa. En otra conversación posterior, los directivos de Plus Ultra aseguraban que las reuniones mantenidas con responsables del Ministerio de Transportes se habían producido gracias a “altas recomendaciones”.

La UDEF sostiene que existieron dos grandes vías de influencia alrededor del rescate: una vinculada al entorno de Ábalos y otra relacionada directamente con Zapatero a través de Julio Martínez Martínez.

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Dentro de esa línea temporal, la conversación sobre el viaje a Caracas aparece como un nuevo elemento que, según los investigadores, ayuda a contextualizar la relación entre los implicados y el peso político que atribuían al expresidente en Venezuela.

A primera hora de la mañana de este martes agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional han registrado el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama haya acordado investigar al expresidente en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

El informe policial también recoge cómo los responsables de Plus Ultra daban por hecho que el entorno de Zapatero podía intervenir tanto en cuestiones relacionadas con la SEPI como en gestiones internacionales vinculadas a la actividad de la compañía. En distintos mensajes, los directivos hablan de “mover hilos”, “presionar” o “activar palancas” para agilizar expedientes y desbloquear operaciones.

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La conversación sobre el viaje a Caracas se incorpora así a una cadena mucho más amplia de mensajes intervenidos por la UDEF en los que aparecen referencias continuas a contactos políticos, reuniones reservadas y movimientos realizados alrededor de Plus Ultra durante los meses previos y posteriores al rescate público concedido por el Gobierno.