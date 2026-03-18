España

La verdadera utilidad de los números laterales de tu horno

Descubre este truco para mejorar el resultado de tus platos

Guardar
Horno con números en el
Horno con números en el lateral. (Freepik)

El horno es uno de los electrodomésticos que más se usan en casa debido a la gran variedad de alimentos que puede preparar. Sin embargo, aunque sea una parte indispensable de cualquier cocina, no todo el mundo conoce sus secretos.

Uno de ellos son los números laterales que hay en cada balda. Mucha gente puede llegar a pensar que es decoración, pues no todos los hornos lo tienen. Sin embargo, cumple una utilidad que pocas personas conocen, tal y como ha explicado Cristofer Hurtado en su cuenta de TikTok (@cristoferhurtado_).

Estos números indican la posición en la que se debe colocar la bandeja dentro del horno según el tipo de alimento y el resultado que se quiera conseguir. No se trata de una simple referencia visual, sino de una guía práctica relacionada con la distribución del calor en el interior.

Qué indica cada número

En la parte más baja, el nivel uno concentra mayor intensidad desde la base, perfecta para masas que necesitan un acabado más crujiente. Esto beneficia a pizzas, panes o preparaciones con hojaldre.

El segundo nivel se usa para carnes y pescados, ya que permite que se cocinen bien por dentro sin quemarse por fuera. La rejilla central, es decir, la tercera, es la más versátil. Suele mantener una temperatura estable y homogénea, perfecta para diferentes preparaciones de repostería.

En el cuarto nivel, el calor incide desde más arriba, lo que funciona bien con alimentos más ligeros como galletas o verduras, que requieren una cocción más suave. Por último, el nivel más alto se utiliza para gratinar o dar un toque final, pero es, sin duda, la parte que menos se suele usar.

Si tienes alguna duda, es importante que lo consultes en el manual de instrucciones del horno, ya que cada modelo puede presentar variaciones en la distribución del calor, la numeración de los niveles o las funciones disponibles.

Otros trucos para sacarle partido a tu horno

Más allá de la altura en la que se coloquen los alimentos, hay otros aspectos que influyen directamente en el resultado final. Uno de los más importantes es el precalentado. Aunque muchas veces se pasa por alto, esperar a que el horno alcance la temperatura adecuada antes de introducir la comida es clave.

Descubre la fascinante reacción química que te hace llorar al cortar una cebolla. A través de una pegadiza canción, te explicamos el mecanismo de defensa de este vegetal y por qué produce un gas que irrita tus ojos.

También conviene evitar abrir la puerta con frecuencia, ya que cada vez que se hace se pierde calor y se altera la cocción. Esto puede provocar que masas como bizcochos no suban correctamente o que las carnes pierdan jugosidad.

Otro consejo útil es utilizar el tipo de calor adecuado. El modo arriba y abajo es el más común, pero el ventilador ayuda a repartir mejor la temperatura, ideal cuando se cocinan varios alimentos a la vez.

Además, elegir bien el recipiente influye más de lo que parece. Los moldes metálicos transmiten mejor el calor, mientras que los de vidrio o cerámica son más suaves y mantienen la temperatura durante más tiempo.

Temas Relacionados

HornoCocinarCalorEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Del videoclub y el brandy a Netflix o las bebidas vegetales: cómo el INE ha cambiado los medidores de la inflación con nuestros hábitos de consumo

Cada cierto tiempo, el INE adapta la cesta con la que mide la inflación a los cambios en los hábitos de consumo. En los últimos 20 años, hemos pasado de depender de lo analógico a vivir prácticamente en línea

Del videoclub y el brandy

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex

Adiós al centro: el alto precio de la vivienda en las grandes capitales empuja a los compradores a la periferia

El elevado coste de los pisos fuerza a jóvenes y familias a ampliar el radio de búsqueda y elegir barrios y municipios más accesibles, donde priorizan el espacio, la eficiencia energética y calidad de vida

Adiós al centro: el alto

“La sierra del océano”, la ciudad más antigua de España perfecta para visitar en Semana Santa: un teatro romano y una catedral sobre el mar

Fundada por los fenicios en torno al 1.100 a.C., está ubicada en Andalucía y destaca por su riqueza histórica, que se refleja en sus preciosos monumentos y calles

“La sierra del océano”, la

La moda de las muñecas vendadas en el fútbol: de la lesión a la costumbre y de la superstición al amuleto

Desde Lamine Yamal a Giuliano Simeone, todos tienen una explicación diferente para llevar el vendaje

La moda de las muñecas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los votantes de Vox van

Los votantes de Vox van menos a misa que los del PP y tienen más coches eléctricos a pesar de estar en contra de la Agenda 2030

Rechazan conceder la incapacidad permanente a un mosso d’esquadra con una lesión en la mano: alegaba problemas para agarrar el arma y en las detenciones

Ayuso cree que los “abusos” en América los cometían “aztecas y mayas” y que “había que civilizar” el “Nuevo Mundo” tras las palabras del rey sobre la Conquista

Pedro Sánchez movilizará un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev con un valor de 1.000 millones de euros: España y Ucrania fabricarán juntos drones, radares y misiles

Vox se desinfla, el PP aguanta y el PSOE del “no a la guerra” cae ligeramente pero se mantiene como primera fuerza, según el CIS

ECONOMÍA

Del videoclub y el brandy

Del videoclub y el brandy a Netflix o las bebidas vegetales: cómo el INE ha cambiado los medidores de la inflación con nuestros hábitos de consumo

Adiós al centro: el alto precio de la vivienda en las grandes capitales empuja a los compradores a la periferia

Llenar el depósito de gasóleo supone una diferencia de hasta 59 euros en la misma provincia dependiendo de la gasolinera elegida

Los deportistas de élite de los 80 y 90 podrán cotizar sus años como profesionales: “Un acto de justicia para quienes nos dieron grandes alegrías”

Bruselas lanza EU Inc., su plan para crear empresas que operen en toda Europa en menos de 48 euros y por 100 euros

DEPORTES

La moda de las muñecas

La moda de las muñecas vendadas en el fútbol: de la lesión a la costumbre y de la superstición al amuleto

Los deportistas de élite de los 80 y 90 podrán cotizar sus años como profesionales: “Un acto de justicia para quienes nos dieron grandes alegrías”

Las palabras del Arbeloa tras la victoria del Real Madrid ante el Manchester City: “Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores”

El motivo por el que Courtois tuvo que ser sustituido en el descanso y entró Lunin para ocupar su puesto

El Real Madrid sella su billete para cuartos de final de Champions tras imponerse a un Manchester City en desventaja