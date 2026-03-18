La verdadera utilidad de los números laterales de tu horno

Horno con números en el lateral. (Freepik)

El horno es uno de los electrodomésticos que más se usan en casa debido a la gran variedad de alimentos que puede preparar. Sin embargo, aunque sea una parte indispensable de cualquier cocina, no todo el mundo conoce sus secretos.

Uno de ellos son los números laterales que hay en cada balda. Mucha gente puede llegar a pensar que es decoración, pues no todos los hornos lo tienen. Sin embargo, cumple una utilidad que pocas personas conocen, tal y como ha explicado Cristofer Hurtado en su cuenta de TikTok (@cristoferhurtado_).

Estos números indican la posición en la que se debe colocar la bandeja dentro del horno según el tipo de alimento y el resultado que se quiera conseguir. No se trata de una simple referencia visual, sino de una guía práctica relacionada con la distribución del calor en el interior.

Qué indica cada número

En la parte más baja, el nivel uno concentra mayor intensidad desde la base, perfecta para masas que necesitan un acabado más crujiente. Esto beneficia a pizzas, panes o preparaciones con hojaldre.

El segundo nivel se usa para carnes y pescados, ya que permite que se cocinen bien por dentro sin quemarse por fuera. La rejilla central, es decir, la tercera, es la más versátil. Suele mantener una temperatura estable y homogénea, perfecta para diferentes preparaciones de repostería.

En el cuarto nivel, el calor incide desde más arriba, lo que funciona bien con alimentos más ligeros como galletas o verduras, que requieren una cocción más suave. Por último, el nivel más alto se utiliza para gratinar o dar un toque final, pero es, sin duda, la parte que menos se suele usar.

Si tienes alguna duda, es importante que lo consultes en el manual de instrucciones del horno, ya que cada modelo puede presentar variaciones en la distribución del calor, la numeración de los niveles o las funciones disponibles.

Otros trucos para sacarle partido a tu horno

Más allá de la altura en la que se coloquen los alimentos, hay otros aspectos que influyen directamente en el resultado final. Uno de los más importantes es el precalentado. Aunque muchas veces se pasa por alto, esperar a que el horno alcance la temperatura adecuada antes de introducir la comida es clave.

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También conviene evitar abrir la puerta con frecuencia, ya que cada vez que se hace se pierde calor y se altera la cocción. Esto puede provocar que masas como bizcochos no suban correctamente o que las carnes pierdan jugosidad.

Otro consejo útil es utilizar el tipo de calor adecuado. El modo arriba y abajo es el más común, pero el ventilador ayuda a repartir mejor la temperatura, ideal cuando se cocinan varios alimentos a la vez.

Además, elegir bien el recipiente influye más de lo que parece. Los moldes metálicos transmiten mejor el calor, mientras que los de vidrio o cerámica son más suaves y mantienen la temperatura durante más tiempo.