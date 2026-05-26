Cuál es la fruta rica en vitaminas que ayuda contra el estreñimiento y combate el envejecimiento

Una frutería en Estambul (Shutterstock)

La llegada de las frutas de temporada marca cada año el inicio de hábitos más frescos y saludables en la alimentación. Con la subida de las temperaturas, buscamos productos más ligeros, hidratantes y ricos en nutrientes que ayuden a mantener el bienestar general. Entre las opciones más apreciadas del verano destaca una fruta pequeña, dulce y refrescante que, además de conquistar por su sabor, ofrece interesantes beneficios para la salud gracias a su perfil nutricional y a la presencia de compuestos bioactivos.

La cereza se caracteriza por su elevado contenido en agua y por aportar hidratos de carbono, principalmente azúcares simples como fructosa, glucosa y sacarosa. A pesar de ello, su valor calórico es moderado en comparación con otras frutas. Según los datos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), 100 gramos de esta fruta aportan unas 65 kilocalorías, lo que la convierte en una alternativa adecuada para quienes desean disfrutar de un alimento dulce sin excesos energéticos.

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Uno de los aspectos más destacados de la cereza es su aporte de fibra. Una ración de 150 gramos proporciona alrededor de dos gramos, una cantidad que contribuye a mejorar el tránsito intestinal y favorece el correcto funcionamiento del aparato digestivo. Los especialistas de la FEN recuerdan que una dieta rica en fibra ayuda a prevenir el estreñimiento y se asocia también con una mayor sensación de saciedad, algo útil para mantener hábitos alimentarios equilibrados.

Cerezas recién recolectadas (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

El efecto de las cerezas en los músculos

Otro de sus puntos fuertes reside en su contenido mineral, pues estas frutas contienen cantidades importantes de potasio, un nutriente fundamental para el funcionamiento muscular y nervioso, así como para el equilibrio hídrico del organismo. Según la FEN, una ración aporta más de 330 miligramos de este mineral. Además, incluye pequeñas cantidades de magnesio, fósforo, hierro y calcio. Aunque el calcio presente en esta fruta tiene un aprovechamiento inferior al de los lácteos, su consumo contribuye igualmente a completar la ingesta diaria de minerales esenciales.

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En cuanto a las vitaminas, aporta vitamina C, folatos, tiamina y provitamina A, aunque en cantidades moderadas. La vitamina C participa en la formación de colágeno y ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo. Los folatos, por su parte, son importantes para la formación de glóbulos rojos y resultan especialmente relevantes en etapas como el embarazo. La provitamina A contribuye al mantenimiento de la piel y de la visión en condiciones normales.

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Una fruta contra el envejecimiento celular

Más allá de sus nutrientes básicos, la FEN recoge que destaca por la presencia de compuestos bioactivos con potencial antioxidante, entre las que sobresalen las antocianinas, responsables de su intenso color rojizo. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo provocado por los radicales libres, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y con diversas enfermedades crónicas.

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La fruta también contiene flavonoides y monoterpenos, como el alcohol perílico y el ácido elágico, componentes que han despertado el interés de la investigación científica por sus posibles efectos protectores sobre la salud. Aunque los expertos recuerdan que ningún alimento por sí solo previene enfermedades, sí subrayan que una dieta rica en frutas y verduras variadas favorece un mejor estado general del organismo.