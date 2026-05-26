Visones heridos, suciedad extrema y riesgo de enfermedades: denuncian a una granja peletera en A Coruña por presuntos delitos de maltrato animal

La asociación ARDE ha denunciado ante la Fiscalía a una granja peletera de visones en Abegondo (A Coruña) por presuntos delitos de maltrato animal. (ARDE)

La asociación animalista ARDE (Animal Respect and Defence for the Environment) ha denunciado ante la Fiscalía a una granja peletera de visones americanos ubicada en el municipio de Abegondo (A Coruña) por presuntos delitos de maltrato animal.

Según señalan, una investigación realizada entre noviembre de 2025 y abril de 2026 les ha permitido observar que, en las instalaciones, destaca la presencia de ejemplares enfermos con heridas, suciedad extrema por falta de higiene y cadáveres “sin recoger durante días”. Además, han presenciado la entrada de gatos y aves a la explotación, lo que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades que pueden ser zoonóticas (transmisibles entre animales vertebrados y seres humanos).

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La entidad de protección animal ARDE, en el pasado mes de marzo denunció las condiciones de una granja de engorde de cerdos en Castellote (Teruel), donde, según su investigación, los animales vivos convivían con cadáveres en avanzado estado de descomposición y algunos se encontraban gravemente enfermos y mostraban heridas de canibalismo.

La granja peletera en Abegondo está formada por 13 naves y, según la investigación de ARDE, está vinculada a la sociedad empresarial Antonio Vigo Piel S.L. Infobae ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con el titular de la explotación investigada.

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Desde el colectivo ARDE señalan que las instalaciones de la granja de Abegondo presentan una "suciedad extrema". (ARDE)

En la actualidad, Galicia es una de las zonas de España en la que más se mantiene la industria peletera. Desde el colectivo ARDE señalan que en esta comunidad autónoma se crían 300.000 visones al año para su exportación a países terceros donde se fabrican abrigos y otras prendas de ropa.

Heridas de automutilación y telarañas

Desde la entidad animalista señalan que, según los hechos observados en la investigación, esta granja de pieles de visón estaría incumpliendo las obligaciones del Real Decreto 348/2000 y la Ley 32/2007, de mantener a los animales en condiciones compatibles con su bienestar y libres de sufrimiento y lesiones evitables, mantener condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, no provocar daño físico ni comprometer la salud de los animales, y prestar atención adecuada a animales enfermos o lesionados.

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En las imágenes realizadas desde ARDE, a las que ha tenido acceso Infobae, se observan visones que tienen heridas sangrantes de gran tamaño e infecciones en ojos, cara y orejas, así como en otras partes del cuerpo como la cola, que algunos ejemplares han perdido parcial o totalmente.

Según el informe pericial aportado a la denuncia, encargado por la asociación a la veterinaria colegiada Alba Nieto, estas lesiones son compatibles con procesos de automutilación, infecciones secundarios y/o agresiones entre individuos. Además, los visones de la granja, según el vídeo de ARDE, muestran movimientos repetitivos e hiperactividad.

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La asociación ARDE denuncia que la granja de Abegondo presenta una "suciedad extrema". (ARDE)

Los comportamientos estereotipados y la automutilación, según el informe pericial, se asocian a “estrés crónico, frustración conductual y limitación de la expresión de comportamientos propios de la especie”.

“El metraje recoge el proceso de parto dentro de las jaulas: algunas crías de visón de escasas horas de vida yacen muertas, también se observan cadáveres adultos con extensas heridas en los genitales compatibles con inflamaciones e infecciones”, señalan desde ARDE. “Estos cadáveres están sin recoger durante días”.

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A las lesiones de muchos ejemplares se suma “una importante falta de higiene, con jaulas corroídas por el óxido, gran cantidad de telarañas en contacto con los animales y acumulación de excrementos bajo las jaulas”. Esta “suciedad extrema” puede “favorecer el incremento del riesgo infeccioso y comprometer las condiciones higiénico-sanitarias de la explotación”.

Además, el colectivo ARDE ha observado la presencia de gatos y aves dentro de la explotación. No evitar la entrada de animales externos a la explotación puede comprometer las medidas de bioseguridad y aumentar el riesgo de transmisión de agentes infecciosos.

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La asociación ARDE denuncia que en la granja de Abegondo hay presencia de gatos y aves. (ARDE)

De hecho, el visón americano, al igual que otros mustélidos, es altamente susceptible al coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), según señala la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). “Una vez introducido, el SARS-CoV-2 se propaga con gran eficacia dentro de las granjas de visones, tanto por contacto directo como indirecto; la alta densidad de animales en las granjas aumenta la probabilidad de transmisión”, señala la EFSA en un estudio realizado junto al Centro Europeo de Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

En 2020, durante la pandemia de COVID-19, se experimentó una crítica situación en este sentido al detectarse focos de contagio en múltiples granjas en las que se criaba al visón americano para la industria peletera. Esto llevó al sacrificio de cientos de miles de ejemplares en Europa, también en España.

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Certificación de bienestar animal en granjas peleteras

La Asociación Española de Criadores de Visón (AGAVI España) indica en su página web que “agrupa a casi la totalidad del sector de la cría de animales de piel final en granja en España, y las explotaciones que la componen representan más del 95 % de la producción nacional de piel”,

Desde AGAVI España indican que el 100 % de sus granjas están certificadas WelFur, que es un programa de certificación de bienestar animal para las granjas peleteras europeas reconocido por la Comisión Europea.

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La asociación ARDE denuncia que la granja de Abegondo presenta una "suciedad extrema". (ARDE)

Infobae se ha puesto en contacto con AGAVI España para conocer si la granja de visones de Abegondo forma parte de la asociación y, por tanto, debería estar certificada por el programa de evaluación del bienestar animal WelFur. Por el momento, este medio no ha obtenido respuesta. Tampoco por parte de la organización Fur Europe, encargada de WelFur.

Reclaman el fin de la industria peletera en España

“Ningún animal debería pasar toda su vida encerrado en una jaula para acabar asfixiado por un simple abrigo. Sin embargo, eso sigue ocurriendo en España mientras el resto de Europa avanza para prohibir estas granjas”, denuncia Julia Elizalde, portavoz de ARDE. “Las autoridades deberían actuar ya. Exigimos el cierre y prohibición de las granjas peleteras en España”.

En el Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Gobierno de compromete a cerrar para 2030 las granjas de visón americano.

Esta medida se enmarca en una lista de nuevas herramientas de lucha contra las especies exóticas invasoras, como es el caso del visón americano (Neogale vison), ya que supone una amenaza para el visón europeo (Mustela lutreola), declarado en situación crítica en nuestro país, y otros animales de la fauna autóctona.

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La norma dice lo siguiente: “Se programará el cierre progresivo de las granjas de visón americano, que deberá culminar como máximo en 2030 y se mantendrán y reforzarán las campañas de control de las poblaciones asilvestradas de esta especie. Este cierre progresivo se programará contando con la participación del sector y las autoridades competentes en materia de gestión ganadera, y se acompañará de medidas de impulso al desarrollo socioeconómico sostenible y/o ayudas indemnizatorias y económicas para posibilitar la reconversión de las granjas”.

Desde ARDE denuncian que “ese plan todavía no se ha puesto en marcha y que, además, la normativa actual deja la puerta abierta a la instalación de granjas peleteras de otros animales diferentes al visón”, como el zorro, la chinchilla o el conejo, entre otros.

Así, a través de la iniciativa “Acaba con las pieles”, el colectivo busca que la ciudadanía se movilice con el objetivo de exigir la finalización de la industria peletera en nuestro país, ya que en la Unión Europa ya son más de una decena los Estados que han adoptado medidas para poner fin a esta actividad, como es el caso de Austria, Francia, Países Bajos o Italia.