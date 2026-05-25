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Cuál es la fruta que favorece la producción de colágeno, ayuda al rendimiento físico y mental y protege el corazón

Una variedad del melocotón puede ayudarnos a mantenernos hidratados y refrescarnos entre horas

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Macedonia de frutas (Shutterstock)
Macedonia de frutas (Shutterstock)

Con la llegada del calor, las frutas de temporada se convierten en grandes aliadas para mantener una alimentación equilibrada y refrescante. Entre albaricoques y cerezas, destaca una que conquista no solo por su sabor dulce, sino también por sus numerosos beneficios para la salud.

Se trata del paraguayo, una variedad de melocotón achatado cuya pulpa esconde una combinación de agua, vitaminas, fibra y minerales que lo convierten en un alimento ideal para todas las edades. La dietista Sara Suárez explica que incluir frutas frescas como el paraguayo en la dieta diaria puede contribuir al bienestar general y ayudar al organismo a afrontar mejor las altas temperaturas.

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Uno de los principales beneficios del paraguayo o paraguaya es su elevado contenido en agua, expone. Más del 85 % de su composición es agua, lo que lo convierte en una opción excelente para favorecer la hidratación del organismo de forma natural. Durante los meses de verano, cuando el calor provoca una mayor pérdida de líquidos y sales minerales, consumir frutas ricas en agua ayuda a mantener el equilibrio hídrico y a prevenir la deshidratación.

Además, al tratarse de una fruta ligera y refrescante, resulta perfecta para tomar entre horas, después de realizar actividad física o como parte de desayunos y meriendas saludables. Hidratarse no depende únicamente de beber agua, sino también de incorporar alimentos frescos y ricos en líquidos, como frutas y verduras.

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El paraguayo es una fruta rica en vitaminas y minerales (Wikimmedia)
El paraguayo es una fruta rica en vitaminas y minerales (Wikimmedia)

Rico en vitaminas esenciales

El paraguayo también destaca por su importante aporte vitamínico, pues sobresale la vitamina C, fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y favorecer la producción de colágeno, proteína esencial para mantener en buen estado la piel, los huesos y los vasos sanguíneos.

Asimismo, contiene vitaminas del grupo B, necesarias para el correcto funcionamiento del metabolismo y para transformar los alimentos en energía. Estas vitaminas participan además en procesos relacionados con el sistema nervioso y el rendimiento físico e intelectual.

Otra de las grandes virtudes de esta fruta es su contenido en vitamina A y betacarotenos, compuestos antioxidantes responsables de muchos de sus efectos saludables. Los betacarotenos ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo causado por los radicales libres y contribuyen al mantenimiento de la salud visual y de la piel. Gracias a estos antioxidantes, el paraguayo se asocia también con el envejecimiento saludable y con la protección frente al estrés oxidativo derivado de factores ambientales como la contaminación o la exposición solar.

Fuente natural de fibra

El paraguayo aporta fibra natural, un componente esencial para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Consumir fibra de forma regular ayuda a mejorar el tránsito intestinal, favorece la sensación de saciedad y contribuye al control de los niveles de azúcar y colesterol en sangre.

Especialistas como Sara Suárez recomiendan consumir la fruta entera y, siempre que sea posible, con piel bien lavada, ya que buena parte de la fibra se concentra precisamente en esa zona. La inclusión de frutas ricas en fibra dentro de la alimentación diaria se relaciona además con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y problemas digestivos.

El doctor López Rosetta nos explica cuáles son las mejore frutas para combatir la inflamación

Minerales imprescindibles para el cuerpo

El paraguayo contiene minerales esenciales como potasio, magnesio y fósforo. El potasio es clave para el funcionamiento muscular y nervioso, además de contribuir al mantenimiento de una presión arterial adecuada.

Por su parte, el magnesio participa en múltiples procesos metabólicos y ayuda al funcionamiento normal de músculos y huesos. Además, el fósforo interviene en la formación de tejidos y en la producción de energía.

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