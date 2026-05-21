El vínculo que une a Zapatero con el Partido Comunista Chino y el petróleo venezolano: “Debemos tener claro qué vamos a ofertar...”

José Luis Rodríguez Zapatero en primer plano y, en segundo, una imagen del auto judicial en el que se le imputa. (Montaje Infobae)

Los 88 folios en los que el juez José Luis Calama imputa a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales dan para mucho. Entre muchas referencias, hay una al Partido Comunista Chino. La documentación que aparece en el expediente revela la existencia de una carta remitida el 30 de octubre de 2023 por China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. directamente a la “Oficina del Presidente Zapatero”, a la atención personal de José Luis Rodríguez Zapatero.

El auto, al que ha tenido acceso Infobae, no reproduce su contenido, pero la sitúa en el contexto del mecanismo que los investigadores describen como paso obligatorio para acceder al crudo venezolano: cualquier comprador internacional interesado en cargamentos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal venezolana, debía dirigirse a Zapatero o a su entorno mediante una Letter of Intent (carta de intenciones). Sin ese trámite, el acceso era imposible. Es decir, para comprar petróleo venezolano había que pasar obligatoriamente por Zapatero y luego era Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, quien controla la asignación de los barcos en el lado venezolano, según el auto. En conversaciones intervenidas, los propios investigados lo explicaban: “La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos”, en referencia a Delcy Rodríguez.

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Una de las empresas que manda esta carta de intenciones es la mencionada anteriormente: China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. Se trata de una compañía registrada en Hong Kong desde octubre de 2022 como una sociedad privada limitada. Oficialmente, por el propio nombre y el registro mercantil, se presenta como una compañía dedicada a actividades relacionadas con cultura, tecnología y recursos empresariales. Sin embargo, los registros públicos disponibles apenas detallan actividad real concreta: no aparecen empleados, proyectos conocidos, cuentas públicas relevantes ni una web corporativa operativa. Lo único que se conoce de esta empresa por el auto es que aparece en el contexto del mecanismo de acceso al crudo venezolano mediante carta de intenciones.

Información de LtdDir, directorio y buscador en línea que recopila información pública sobre empresas registradas en Hong Kong.

El auto reproduce una conversación del 23 de enero de 2024 en la que Domingo Arnaldo Amaro Chacón, administrador de Inteligencia Prospectiva SL —una de las sociedades registradas por la policía el 19 de mayo de 2026—, trasladó al amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, que manejaban varias operaciones para colocar cargamentos de crudo venezolano. Los interesados eran empresarios chinos y la compañía suiza Swissoil Trading SA, que ya fue sancionada en enero de 2021 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), junto con su propietario, el ciudadano suizo Philipp Paul Vartan Apikian, por participar en una red de evasión de sanciones sobre el sector petrolero venezolano.

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En referencia a China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd., los investigados reconocían sin ambages la naturaleza del comprador: “Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino”. Y esta es la única vez que se menciona al Partido Comunista Chino en el auto.

La relación de Zapatero con China

Pero la investigación judicial que implica a Zapatero y lo vincula con China no surge en el vacío. Desde hace años, Zapatero ha tejido una densa red de vínculos con el país asiático. Empieza ya en 2005, tras darle la espalda a Estados Unidos y ordenar el repliegue de las tropas españolas de Irak justo después de los atentados del 11M. En ese momento comenzó su relación con Pekín. En noviembre de 2005, Zapatero recibió al presidente de China, Hu Jintao, para firmar una serie de acuerdos bilaterales y, tras este encuentro, España y China se convirtieron en socios. Por aquel entonces, China solo tenía acuerdos de este tipo en Occidente con Alemania, Francia, Reino Unido y Canadá.

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Si nos acercamos más al momento actual, hay un momento relevante que hay que destacar en 2023, cuando Zapatero viajó dos veces a Pekín en el espacio de un mes, según informó El Confidencial. Entre el 16 y el 18 de octubre asistió al III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda y almorzó con Liu Jianchao, máximo responsable de Relaciones Internacionales del PCCh, con rango de ministro. También se reunió con Guo Yezhou, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh. En esta ocasión, fuentes diplomáticas indicaron a EFE que “en ningún caso” representa de forma oficial a España.

Imagen de archivo en la que Jose Luis Rodríguez Zapatero conversa con el presidente chino, Hu Jintao, en el Gran Palacio del Pueblo, en 2005. (EFE)

Apenas un mes después regresó a China para mantener encuentros con los mismos interlocutores. Según el citado medio, las conversaciones en Pekín giraron en torno a cómo afianzar la relación entre China y el Grupo de Puebla, el foro de políticos de izquierdas latinoamericanos e ibéricos del que Zapatero forma parte. El expresidente se presentó en esas reuniones como el político europeo con mayor red de contactos en América Latina.

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Ese papel de interlocutor privilegiado entre Pekín y la izquierda latinoamericana se prolongó en los años siguientes. En julio de 2024, Zapatero se reunió en Pekín con Yin Li, secretaria general del Comité Municipal del PCCh de la capital, y con Ma Hui, ministro adjunto del Departamento Internacional del Comité Central del partido, quien lo felicitó por su “firme compromiso con China”.

En septiembre de 2025, El Confidencial reveló un nuevo viaje a China, esta vez a la ciudad de Nanjing, para asistir a la Feria Económica y Comercial Otoño Dorado, el evento anual de negocios más importante de esa ciudad. Zapatero viajó acompañado de Magdalena Álvarez, exministra de Fomento. Ambos presenciaron la firma de 51 proyectos industriales por valor de 9.600 millones de euros en sectores estratégicos para China —fabricación robotizada, biomedicina, nuevas energías, inteligencia artificial y vehículos autónomos— y lideraron el primer Foro China-Europa de consejeros delegados empresariales y dirigentes políticos, donde posaron en primera fila junto a altos cargos del PCCh.

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El papel de la think tank Gate Center

El otro gran elemento de esa relación es la think tank Gate Center, que el propio auto judicial menciona como receptor de 266.200 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva SL, la sociedad de los hermanos Amaro Chacón. El Confidencial reveló en febrero de 2025 que Zapatero puso en marcha esa iniciativa en 2022 junto a Fangyong Du, conocido como “Miguel Duch” o “Miguelito”, un intermediario que trabajó durante años como relaciones públicas de Huawei y cuya solicitud de nacionalización española fue rechazada tras un informe desfavorable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que lo considera un agente en España de los servicios de inteligencia chinos. Tras su regreso de Nanjing, Zapatero participó en Madrid en el VIII China-Europe Talent Forum, un evento de promoción de China que contó con la presencia del embajador chino en España, Yao Jing.

Según el auto judicial publicado este martes, la “Oficina del Presidente Zapatero” recibía cartas de intenciones de compradores internacionales de crudo venezolano, entre ellos una empresa que los propios investigados describían en conversaciones intervenidas como dependiente del Partido Comunista Chino. El 30 de octubre de 2023 —las mismas semanas en que Zapatero realizaba sus viajes a Pekín documentados por El Confidencial— China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. dirigió una de esas cartas directamente a su oficina.

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