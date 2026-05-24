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Zapatero replica que canceló una hipoteca de 500.000 euros con el dinero de la venta de su casa en Aravaca

La UDEF cree que ese dinero procedería de los cobros de mordidas por parte de Zapatero y su entorno

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El expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, en su declaración en el Senado. (Europa Press)
El expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, en su declaración en el Senado. (Europa Press)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que canceló una hipoteca de 500.000 euros con una única transferencia tras vender su vivienda de Aravaca y después de recibir una transferencia de importe similar desde la cuenta de su esposa, Sonsoles Espinosa, según ha afirmado el exmandatario al diario Vozpópuli.

Zapatero ha afirmado que la cancelación se hizo “con la venta de la casa de Aravaca”, y precisó que fueron 498.000 euros abonados por su mujer. En este sentido, ha mostrado su disconformidad con que la UDEF no “diga todo” en el informe que envió al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, y que el magistrado utilizó para investigarlo y justificar los registros en su sede fiscal y en la empresa de sus hijas.

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Según el informe de la UDEF, Zapatero y su mujer compraron una vivienda de 580.000 euros en la calle Ramón Crespo de Madrid y el Banco Santander les concedió un préstamo hipotecario por 500.000 euros. Once meses después, siempre según ese documento, cancelaron de golpe el préstamo con un abono de 480.000 euros que la unidad policial atribuye a supuestos cobros de mordidas por parte del expresidente y su entorno. Tras conocer el contenido de los dos informes policiales difundidos en las últimas horas, Zapatero ha cuestionado las pesquisas del cuerpo policial afirmando que “ya jamás me fiaré de estos informes”.

Niega haber gestionado negocios chinos en Venezuela

El expresidente también ha negado haber actuado como intermediario para la compra de petróleo venezolano por parte de una empresa china, y afirmó que no conoce a China International Cultural Technology Resources Group ni realizó gestiones para esa compañía.

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La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)

El expresidente se ha referido a otro de los informes remitidos por la UDEF al juez Calama, donde se menciona una carta fechada tras un viaje de Zapatero a Pekín, en octubre de 2023, en la que esa empresa expresa interés por una “cooperación fructífera y a largo plazo” y solicita información para obtener petróleo, gas natural, minerales preciosos y participar en proyectos de refinería. “Obviamente no hice absolutamente nada, ni la contesté. Parece que me reuní allá con alguien y me enviaron eso, pero ni sé qué empresa es”, sostuvo Zapatero.

La UDEF apunta a Zapatero como supuesto líder de una red de tráfico de influencias en el marco de la investigación del rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. El expresidente del Gobierno deberá declarar en la Audiencia Nacional como investigado en la causa el próximo 2 de junio.

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