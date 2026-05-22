España

Eneko Atxa, chef vasco con tres estrellas Michelin, estrena restaurante en Madrid: una sociedad gastronómica en la antigua sede de la Azucarera

La Sociedad Gastronomika, en el Mercer Hotel Madrid 5*GL, es el segundo proyecto que dirige el chef de Azurmendi en la capital

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El nuevo restaurante de Eneko Atxa en Madrid (Cedidas)
El nuevo restaurante de Eneko Atxa en Madrid (Cedidas)

El restaurante Azurmendi, ubicado en Larrabetzu (Bizkaia), es considerado uno de los mejores restaurantes del mundo, también uno de los más sostenibles. Eneko Atxa, el chef al frente del proyecto, lleva 10 años consecutivos defendiendo las tres estrellas Michelin en su restaurante insignia. Algo que no ha impedido que el chef inaugure con éxito otros 8 restaurantes repartidos por todo el mundo, cada uno con una propuesta gastronómica diferenciada.

Ahora, un segundo local madrileño se suma a su pequeño imperio de alta cocina. Una nueva pista escondida en el interior de un hotel que promete convertirse en una nueva enseña de la cocina de autor vasca en la capital. La Sociedad Gastronomika, nombre del nuevo proyecto de Eneko Atxa, se ubica en la exclusiva calle Ruiz de Alarcón 5, en el interior del Mercer Hotel Madrid 5*GL. Una segunda aventura en la capital que convierte este exclusivo hotel en un destino de culto para los amantes de la alta cocina.

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El hotel en cuestión ocupa el esqueleto de un edificio de 1905 que fue sede corporativa de la Sociedad General Azucarera de España, una joya arquitectónica diseñada por Enrique María Repullés y Vargas que refleja la opulencia arquitectónica del Madrid de principios del siglo XX. Situado en la planta baja del hotel, con grandes ventanales y vistas a las calles Ruiz de Alarcón y Juan de Mena, el restaurante recibe a los visitantes con un interior diseñado por Andreu Carulla, un refugio de lujo sereno que rinde homenaje a los orígenes del edificio.

Aquí te contamos cómo surgió la Guía Michelin

La Sociedad Gastronomika hace homenaje con su nombre a esa tradición donostiarra de juntarse para celebrar ese placer indiscutible, el del buen comer. Aquí, esta costumbre obtiene tintes de lujo en un espacio dividido en varias zonas: una sala con cocina a la vista para tan solo 12 comensales, una sala contigua para hasta 24 comensales y una elegante bodega o comedor privatizable (hasta 16 comensales).

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El menú degustación de Eneko Atxa en Madrid

Su oferta gastronómica se reduce a un único menú degustación (165€), una selección de recetas que tienen el producto como único alma mater. Esta propuesta ofrece, además, la opción de maridaje por 110€ por persona.

La experiencia comienza con un brioche artesanal y mantequilla de setas, un primer bocado que da paso a un espléndido homenaje al espárrago navarro, presentado en texturas que van desde la brandada cilíndrica hasta el toque de la brasa.

Bogavante asado, cocido madrileño y coliflor, en el restaurante de Eneko Atxa en Madrid (Cedida)
Bogavante asado, cocido madrileño y coliflor, en el restaurante de Eneko Atxa en Madrid (Cedida)

El desfile de bocados refinados continúa con el icónico Limón Grass con foie gras, el erizo de mar con manzanilla y una innovadora ostra con aire de mantequilla chimenea y crocante de Joselito. Antes de los principales, el bogavante asado se fusiona con la memoria local con un caldo de cocido madrileño.

El tramo final del menú rinde culto a la técnica con dos principales al estilo clásico: una receta del mar, kokotxas al pil-pil con guisante lágrima; y una carne, un vacuno asado (Wagyu) con setas y duxelle. Como dulce final, un original helado de pan de ayer y juegos de texturas de oliva y cacao.

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