Un incendio obliga a desalojar la segunda planta del hospital de Torrevieja por un incendio: hay un herido y varios afectados por el humo

Fachada del Hospital Torrevieja Salud UTE.

Un incendio ha obligado a desalojar la segunda planta del Hospital de Torrevieja. Emergencias ha informado que los Bomberos han movilizado cinco dotaciones y la unidad de drones y la Policía ha desplazado una patrulla.

El incendio ha dejado por ahora una persona herida por quemaduras y a otras afectadas por inhalación de humo, según han explicado fuentes de la Conselleria de Sanidad consultadas por Europa Press.

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Una de las personas afectadas por inhalación ha sido ingresada en la UCI. Además, se ha tenido que atender a seis trabajadores tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación.

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