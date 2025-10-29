España

Eneko Atxa, chef con tres estrellas Michelin, y el restaurante asequible que recomienda en Bilbao: “Es famoso por sus deliciosas hamburguesas”

Además de hamburguesas de carne de vaca premium y algunas veganas, este sitio del casco viejo es famoso por sus 11 cañeros de cerveza, sus zumos naturales y sus cócteles

Eneko Atxa recomienda este local bilbaíno famoso por sus hamburguesas (Montaje Infobae)

El chef Eneko Atxa es una de las grandes figuras de la cocina vasca más innovadoras, una afirmación que demuestran sus cinco estrellas Michelin. Tres de estos astros brillan en la entrada de su restaurante insignia. Azurmendi. Abierto en el año 2005 y situado en Larrabetzu, País Vasco, el restaurante más famoso de Atxa es uno de los restaurantes más exclusivos y valorados de España, gracias a una oferta gastronómica que se define como “intensa, suculenta e identitaria”. Además de Azurmendi, Eneko Atxa cuenta con otros 8 restaurantes repartidos por todo el mundo, cada uno con una propuesta gastronómica única.

Así, la alta cocina y las propuestas informales más asequibles se unen dentro de la propuesta de este cocinero vizcaíno, nacido en Amorebieta. También fuera de ‘sus dominios’, el chef Atxa disfruta tanto de propuestas de autor como de restaurantes mucho más sencillos, en los que el buen comer tiene forma de bocadillo, de hamburguesa y de jarra de cerveza como acompañante.

Uno de sus sitios preferidos para relajarse y disfrutar de una comida informal y asequible se encuentra en Bilbao, más concretamente en el Casco Viejo de la ciudad. Se trata de La Muga (Muñoz Maria Kalea, 8), un restaurante ubicado a solo unos pasos de la Catedral de Santiago que Eneko recomendó en la Guía Michelin y que, en sus palabras, es “famoso por sus deliciosas hamburguesas”.

Burgers de carne y ‘veggies’ en Bilbao

En efecto, las estrellas en la carta de La Muga son las hamburguesas, en total hasta seis burgers distintas, todas ellas elaboradas con carne de vaca premium, y con ingredientes variados que componen curiosas combinaciones. Destacan opciones como la Holandesa (con lechuga, tomate, cebolla confitada, queso y pepinillo), la Danesa (con lechuga, tomate, cebolla confitada, bacon, queso y all i oli), la Ibérica (con cebolla confitada, paletilla ibérica y queso) o la Edertena (dry aged con salsa boletus, queso azul, foie, nueces y relish). Se pueden solicitar o bien con pan brioche o bien con pan rústico, y los precios van desde los 9 € hasta los 13 €.

Además, la carta cuenta con una sección entera dedicada a hamburguesas vegetarianas y veganas, algunas como la hamburguesa Ámsterdam (lechuga, tomate, cebolla confitada, queso y salsa veganesa), la Basajaun (lechuga, tomate, cebolla confitada, queso, pepinillo, huevo plancha) o la hamburguesa de seitán (lechuga, tomate, cebolla confitada o verduras crujientes).

Bocadillos de La Muga, un restaurante en Bilbao (Instagram / @lamuga_bilbao)

Más allá de las burgers, en La Muga también se preparan fajitas (8,50 €), tanto de pollo y lomo como de seitán para aquellos que busquen seguir una dieta completamente vegetal. Asimismo, este local bilbaíno sirve ‘bokatas’ de pollo, lomo, bacon o paletilla de jamón (entre 8 y 9 €); así como algunos con rellenos veganos. También sándwiches, ensaladas y entrantes como hummus, croquetas de jamón o vegetales, rabas, alitas de pollo, patatas fritas caseras, huevos camperos con patatas o nachos.

Este bar del Casco Viejo también es conocido por sus 11 grifos de cerveza y por sus birras artesanas, algunas de ellas de procedencia vasca. Además, también disponen de una carta de vinos blancos, espumosos, tintos y dulces; cócteles como Whisky Sour, Daiquiri de fresa, Piña Colada, Dark & Stormy y Clover Club; o zumos naturales de frutas y verduras.

