Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Harry Kane. (Reuters)

La selección de Inglaterra ha dado a conocer la esperada lista de convocados para el próximo Mundial, marcada por la polémica tras las sorprendentes decisiones del seleccionador Thomas Tuchel. Jugadores como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden y Cole Palmer no viajarán finalmente a Estados Unidos, mientras que futbolistas como Jude Bellingham y Marcus Rashford sí estarán presentes.

La convocatoria definitiva presentada por Thomas Tuchel también ha dejado fuera de la cita a futbolistas como Harry Maguire, habitual en las últimas grandes competiciones, y ha supuesto la inclusión inesperada de Djed Spence, lateral del Tottenham, así como el regreso de Jordan Henderson, que a sus 35 años ha disputado solo 40 minutos desde el mes de marzo. Uno de los datos diferenciadores de la lista es la entrada de Ivan Toney, máximo goleador de la liga saudí tras anotar 42 goles esta temporada, que se suma al ataque después de cumplir una sanción por apuestas.

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Tuchel, en su primera gran decisión como seleccionador inglés, ha optado por dejar fuera a Phil Foden y Cole Palmer debido a la falta de regularidad que han mostrado recientemente. Palmer ha visto condicionada su campaña por una lesión inguinal que le ha impedido tener continuidad, mientras que Foden ha perdido protagonismo en el Manchester City, a pesar de haber experimentado una mejoría en la recta final del curso. Además, la sobreabundancia de opciones en la mediapunta, con la presencia de Jude Bellingham, Eberechi Eze y Morgan Rogers, ha contribuido a que jugadores como Morgan Gibbs-White —el inglés con más goles en la Premier este año, con un total de 14— tampoco estén presentes en la lista definitiva.

La ausencia de Alexander-Arnold resulta llamativa, ya que llega tras las lesiones de otros laterales habituales como Ben White y la retirada internacional de Kyle Walker. Tuchel ha preferido apostar por Reece James, Tino Livramento —que continúa recuperándose de una lesión— y Djed Spence, pese a que este último está peleando por evitar el descenso con el Tottenham.

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De cara al torneo, Inglaterra ha quedado encuadrada en el Grupo L del Mundial y su debut será el 17 de junio frente a Croacia. Posteriormente, se enfrentará a Ghana el día 23 y a Panamá el 27. En cuanto a la preparación, los de Tuchel disputarán dos partidos amistosos en territorio estadounidense: el 6 de junio ante Nueva Zelanda y el 10 de junio frente a Costa Rica.

Este video es una campaña promocional que presenta pruebas de selección de fútbol. Muestra a jóvenes jugadores masculinos entrenando en un campo de césped. También aparece un hombre, presumiblemente un representante, en un estadio con asientos verdes vacíos y palmeras. La ubicación identificada es Elche, España. El contenido se centra en ofrecer oportunidades a futbolistas para conectarse con equipos a nivel mundial y avanzar en su carrera deportiva. Se observan cinco jugadores uniformados en una de las escenas. El material presenta un formato de anuncio para captar nuevos talentos.

La lista completa de Inglaterra para el Mundial

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

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Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham).

Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United)

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Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).

*Con información de EFE

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