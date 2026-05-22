España Deportes

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Jude Bellingham y Marcus Rashford sí estarán presentes en la competición, pero el entrenador no llevará a Trent Alexander-Arnold, Phil Foden y Cole Palmer

Guardar
Google icon
Harry Kane. (Reuters)
Harry Kane. (Reuters)

La selección de Inglaterra ha dado a conocer la esperada lista de convocados para el próximo Mundial, marcada por la polémica tras las sorprendentes decisiones del seleccionador Thomas Tuchel. Jugadores como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden y Cole Palmer no viajarán finalmente a Estados Unidos, mientras que futbolistas como Jude Bellingham y Marcus Rashford sí estarán presentes.

La convocatoria definitiva presentada por Thomas Tuchel también ha dejado fuera de la cita a futbolistas como Harry Maguire, habitual en las últimas grandes competiciones, y ha supuesto la inclusión inesperada de Djed Spence, lateral del Tottenham, así como el regreso de Jordan Henderson, que a sus 35 años ha disputado solo 40 minutos desde el mes de marzo. Uno de los datos diferenciadores de la lista es la entrada de Ivan Toney, máximo goleador de la liga saudí tras anotar 42 goles esta temporada, que se suma al ataque después de cumplir una sanción por apuestas.

PUBLICIDAD

Tuchel, en su primera gran decisión como seleccionador inglés, ha optado por dejar fuera a Phil Foden y Cole Palmer debido a la falta de regularidad que han mostrado recientemente. Palmer ha visto condicionada su campaña por una lesión inguinal que le ha impedido tener continuidad, mientras que Foden ha perdido protagonismo en el Manchester City, a pesar de haber experimentado una mejoría en la recta final del curso. Además, la sobreabundancia de opciones en la mediapunta, con la presencia de Jude Bellingham, Eberechi Eze y Morgan Rogers, ha contribuido a que jugadores como Morgan Gibbs-White —el inglés con más goles en la Premier este año, con un total de 14— tampoco estén presentes en la lista definitiva.

La ausencia de Alexander-Arnold resulta llamativa, ya que llega tras las lesiones de otros laterales habituales como Ben White y la retirada internacional de Kyle Walker. Tuchel ha preferido apostar por Reece James, Tino Livramento —que continúa recuperándose de una lesión— y Djed Spence, pese a que este último está peleando por evitar el descenso con el Tottenham.

PUBLICIDAD

De cara al torneo, Inglaterra ha quedado encuadrada en el Grupo L del Mundial y su debut será el 17 de junio frente a Croacia. Posteriormente, se enfrentará a Ghana el día 23 y a Panamá el 27. En cuanto a la preparación, los de Tuchel disputarán dos partidos amistosos en territorio estadounidense: el 6 de junio ante Nueva Zelanda y el 10 de junio frente a Costa Rica.

Este video es una campaña promocional que presenta pruebas de selección de fútbol. Muestra a jóvenes jugadores masculinos entrenando en un campo de césped. También aparece un hombre, presumiblemente un representante, en un estadio con asientos verdes vacíos y palmeras. La ubicación identificada es Elche, España. El contenido se centra en ofrecer oportunidades a futbolistas para conectarse con equipos a nivel mundial y avanzar en su carrera deportiva. Se observan cinco jugadores uniformados en una de las escenas. El material presenta un formato de anuncio para captar nuevos talentos.

La lista completa de Inglaterra para el Mundial

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham).

Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United)

Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).

*Con información de EFE

Temas Relacionados

Mundial 2026Grupos Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026Harry KaneThomas TuchelEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

“He dado el salto, me veo preparado para nuevos retos”, ha dicho el técnico, que espera que no se trate de un adiós sino de un “hasta luego”

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

La futbolista del Olympique Lyon es una de las pretendientas a heredar el Balón de Oro de Aitana Bonmatí

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La colegiada, de 38 años, fue la primera mujer en dirigir un partido en la primera división sueca

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Noruega vuelve a la gran cita mundialista con una de las mejores generaciones de futbolistas de su historia

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Rafa Nadal, entre la admiración por Sinner y la preocupación por Alcaraz: “La vida determinará sus límites”

El balear habla sobre la lesión de su compatriota: “Necesita tiempo para curarse”

Rafa Nadal, entre la admiración por Sinner y la preocupación por Alcaraz: “La vida determinará sus límites”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Rafa Nadal, entre la admiración por Sinner y la preocupación por Alcaraz: “La vida determinará sus límites”