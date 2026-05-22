Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

El entrenador se despide agradecido a los jugadores y al club y dice estar preparado para nuevos retos.

Álvaro Arbeloa ha confirmado su marcha del Real Madrid en su última rueda de prensa como entrenador. Quedan atrás los meses más convulsos en la historia reciente del club, que ahora se encamina a elecciones. El técnico se ha despedido con elegancia y sin rencor pese a los numerosos problemas de vestuario, el último de ellos con la máxima estrella del equipo, Kylian Mbappé.

“Me voy con mucho agradecimiento, los jugadores me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día. Me voy como mejor entrenador que era aquel 12 de enero. Y me voy dejando muchos amigos. Ojalá algún día pueda volver”, ha dicho. Este sábado, frente al Athletic Club, el Santiago Bernabéu despedirá también al capitán Dani Carvajal, que no ha recibido una oferta de renovación.

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“Quiero ver un gran partido y despedirnos de la afición brindándoles una victoria y un gran esfuerzo. Jugar el último partido en casa es especial y diferente. Lo más importante en un día como el de mañana es hacerles disfrutar”, ha referido sobre el choque, en el que Carvajal será titular. El momento más emotivo se producirá en la segunda parte, cuando sea cambiado para llevarse la ovación del estadio.

Álvaro Arbeloa, en su última rueda de prensa como entrenador del Real Madrid. (EFE/Javier Lizón)

“No hay lugar para el arrepentimiento”

El salmantino ha admitido que ha sido un periodo “intenso” y cree que habría sido de otra forma si hubiera podido trabajar con la plantilla desde el comienzo de la temporada y no a mitad de campaña. Su llegada además fue muy desafortunada, pese a tenerlo todo a favor: se estrenaba con un calendario favorable, primero en Copa del Rey, contra el Albacete. El Madrid quedó eliminado.

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Sobre su convivencia con los jugadores y la deriva del equipo, ha respondido: “Soy consciente de que con 25 no puedes tener la misma relación. Hemos tenido diferencias, es normal. He pensado más en el Madrid que en mí en estos meses, pero he hecho lo mejor para el club. En otro club hubiese sido diferente, pero era lo que tenía que hacer. No hay lugar para el arrepentimiento”.

Álvaro Arbeloa, en su última rueda de prensa como entrenador del Real Madrid. (EFE/Javier Lizón)

Ahora, después de 20 años trabajando en el Real Madrid, primero como jugador, se ve preparado para afrontar nuevos retos profesionales lejos de Valdebebas y el Bernabéu. Con esto descarta también ser parte del cuerpo técnico de José Mourinho, presumiblemente próximo entrenador blanco. “Si llega, lo hará con los suyos, como debe ser. No hay ninguna posibilidad de que pueda estar con él”, ha zanjado.

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En números, Arbeloa ha dirigido al Real Madrid en 23 partidos, con un saldo de 14 victorias, dos empates y siete derrotas.