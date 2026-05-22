Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Zapatero junto a su mujer Sonsoles Espinosa (Europa Press)

Entre 2020 y 2025, la cuenta bancaria compartida por María Sonsoles Espinosa Díaz y su esposo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recibió 1,5 millones de euros en transferencias. Según apunta el auto del juez José Luis Calama, el dinero habría llegado desde empresas vinculadas a la presunta trama de tráfico de influencias investigada en el caso Plus Ultra.

En esa cuenta conjunta figuran abonos realizados por Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez que hacía los informes para Plus Ultra, que suman 490.780 euros en el mismo periodo. Este jueves la Audiencia Nacional decidió bloquear esta cantidad concreta dentro de la cuenta, para evitar movimientos con el dinero que podría demostrar la supuesta mordida.

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El juez instructor, José Luis Calama, toma esta nueva medida tras la imputación este martes el expresidente del Gobierno.

Todos los pagos hasta el millón y medio

Según el auto del juez Calama, en la cuenta titulada por Zapatero y María Sonsoles constan abonos con origen en la cuenta de Análisis Relevante, “por importe de 445.200 euros, en el periodo comprendido entre el 11.03.2021 y el 20.06.2025”. El documento añade que “esta información bancaria abarca también el año 2020, en el que tienen lugar tres transferencias por importe de 29.680 euros”. Esto sumaría el total que habría recibido Zapatero por colaborar en los informes. Sin embargo, el extrabajador del CNI que redactó los informes, Sergio Sánchez, ha asegurado que los hizo de forma individual.

Por otra parte, el auto precisa que “el resto de transferencias recibidas en esta cuenta procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de su actividad actual, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico”.

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Entre estas transferencias, el juzgado destaca “37 transferencias con un total de 649.552 euros de Thinking Heads Group SL; 37 transferencias con un total de 352.980 euros de The Global Analysis & Trends In’ Emerging Regions; y 2 transferencias con un total de 31.766,04 euros de Thinking Heads Americas LLC”. Todos estos pagos alcanzan el total de un millón y medio de euros que la familia habría conseguido entre sus distintos ingresos.

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